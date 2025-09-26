L'investisseur a la critique facile et la mémoire courte. Un peu comme tout le monde en fait. Après avoir vilipendé la Fed pour sa réticence à baisser les taux, il n'est pas loin de lui reprocher de l'avoir fait alors que l'économie américaine ne donne pas tant de signes de faiblesse que ça. Bilan des courses ? Trois jours consécutifs de baisse à Wall Street. Une baisse modérée, mais une baisse quand même.

Il aura suffi de quelques indicateurs macroéconomiques robustes aux Etats-Unis pour que le marché se demande si la Fed a bien fait de baisser ses taux la semaine dernière. Oui, ce même marché qui avait mis une grosse pression à Jerome Powell et à son équipe pour qu'ils assouplissent la politique monétaire. Le marché obligataire et le marché des changes commencent à douter que la banque centrale poursuive dans cette voie. Les traders restent pour l'instant persuadés que les baisses de taux vont continuer, mais les premières défections sont apparues hier.

La baisse des taux, davantage que la bonne tenue de l'économie des Etats-Unis, est un puissant moteur de la hausse récente. Sa remise en cause ne plaît pas à Wall Street, qui accuse donc trois séances d'affilée dans le rouge et qui voit resurgir les interrogations sur l'existence d'une bulle spéculative. Voilà pour la grosse histoire de la semaine.

Mais comme on est vendredi, j'en profite pour changer un peu de sujet, même si on reste dans le thème de la bulle. Je découvre qu'UBS publie chaque année un indice mondial de bulle immobilière, qui concerne les grandes villes en surchauffe. Bon OK, je débarque un peu, il paraît qu'il est très suivi. Mais pour ma défense, je dois vous signaler que je reçois chaque jour en moyenne 600 mails d'études et d'analyses, qui proviennent de banques, de gestionnaires d'actifs, d'agences de presse, de brokers et de spécialistes en tous genres. Sans compter quelques centaines d'autres sur tout et n'importe quoi. Heureusement que les filtres automatiques existent !

Donc UBS était passé à la trappe de l'archivage de ma boîte mail. Probablement entre le dernier communiqué d'un influenceur finance qui a écrit sa biographie à 19 ans et demi et la demande de correction de l'agence de presse d'un groupe américain qui fut autrefois une librairie en ligne, nous demandant de changer un titre pas assez complaisant à son goût, parce que, bon, ils licencient des gens, certes, mais ils sont sympas quand même. La preuve, leur logo est un grand sourire. Si c'est pas un signe, ça !

Mais je m'égare, revenons à cette étude sur les villes en bulle immobilière. UBS explique que les bulles immobilières surviennent quand les prix se détachent durablement des revenus, loyers et fondamentaux économiques. La banque prend soin de préciser qu'elle évalue ce risque mais ne prédit ni la date, ni l’ampleur d’une éventuelle correction. Un peu comme quand je vous dis au doigt mouillé que le marché action est solide en ce moment et qu'il baisse pendant trois jours dans la foulée.

La grande ville la plus risquée de la planète en matière d'investissement immobilier actuellement, c'est Miami. Après 15 ans de hausse effrénée des prix, la ville floridienne ralentit et quelques tensions apparaissent. Elle devance Tokyo et Zurich. La capitale financière suisse a vu ses prix bondir de 60% en dix ans, soit deux fois plus vite que les loyers et cinq fois plus vite que les revenus. Mais c'est Madrid qui affiche la plus forte progression annuelle. La capitale espagnole a l'air de devenir un endroit à la mode, avec des loyers en hausse de 10% et des prix en progression de 15% sur un an. La clientèle internationale a dopé la demande à Madrid et les autorités tentent de refroidir les prix à coups de contrôle des loyers et de réduction des golden visas. Pour autant, elle n'est pas en situation de bulle, selon UBS : juste en phase ascensionnelle.

J'ai retiré deux autres enseignements intéressants de cette étude. D'abord, qu'il faut 14 années de salaires d'un travailleur qualifié du secteur des services pour pouvoir acheter un appartement de 60 m² près du centre-ville à Hong Kong, qui devance Paris (12,5 ans) et Londres (12 ans). Ceci dit, ni Hong Kong, ni Paris, ni Londres ne figurent dans le haut du classement des villes bullesques. Second enseignement, il faut environ 43 ans de loyers pour couvrir le coût d'achat d'un appartement à Zurich, un record, et environ 39 fois à Munich et à Genève.

Si je me fie aux chiffres d'UBS, notre bonne vieille ville d'Annecy, où Zonebourse a ses quartiers et où nos pauvres jeunes recrues ont toutes les peines du monde à trouver à se loger, ne ferait pas pâle figure dans ce classement. Sur la base des données de l'Insee et de l'immobilier local, acquérir 60m2 bien placés en centre ville nécessiterait 6 ans d'un bon salaire local dans les services, soit l'équivalent de Los Angeles ou de Francfort dans le classement UBS. Quant au ratio prix sur loyers, il émargerait autour de 24 fois, à égalité avec Amsterdam et devant Toronto. Heureusement, le reblochon y reste bien meilleur marché.

Pour revenir à des considérations sérieuses, le secteur pharmaceutique est sous surveillance aujourd'hui. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur toutes les importations de médicaments brevetés à partir du 1er octobre, à moins que leurs fabricants n'aient déjà commencé la construction d'usines de production aux Etats-Unis. Hier, ce sont les entreprises spécialisées dans les appareils médicaux qui avaient flanché après l'annonce de l'ouverture d'une enquête américaine sur les importations de ces produits. Donald Trump a manifestement décidé de repartir au charbon sur les droits de douane. Il a aussi annoncé des surtaxes de 25% sur les camions et de 50% sur les éléments de cuisine et de salle de bains. Pour couronner le tout, des rumeurs circulent sur un nouveau tour de vis dans les semiconducteurs, pour réduire la dépendance des Etats-Unis à l'extérieur.

Il y aura encore une grosse série d'indicateurs macros aux Etats-Unis aujourd'hui. Compte tenu du changement d'ambiance de ces derniers jours, si les données sont robustes (revenus, dépenses et confiance des ménages) et que l'inflation PCE est un peu trop élevée, la thématique "Oh Mon Dieu, ils ne vont plus pouvoir baisser les taux" risque de se renforcer et de commencer à se voir dans les pronostics des traders.

Dernier point, la tension monte avec la Russie. Les Etats-Unis sont en train de serrer la vis et des rumeurs laissent penser que les Européens ont fait savoir à la Russie, par le canal diplomatique, qu'ils sont prêts à abattre les jets de combat russes qui feraient de la provocation.

En Asie Pacifique, tous les marchés baissent à l'exception de l'Australie, qui clopine vers une clôture stable. Les replis sont contenus à moins de 1% en Inde, au Japon et en Chine. La Corée du Sud chute de 2,5%, plombée par son secteur pharmaceutique et technologique. Les indicateurs avancés européens sont haussiers, mais la volatilité accrue rend la tendance fragile.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, revenus et dépenses des ménages, inflation PCE et indice de confiance de l'Université du Michigan vont rythmer la séance. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Aena : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 23 à 21 EUR.

Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 186 EUR à 209 EUR.

Brenntag : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 82 à 72 EUR.

Croda International : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer et réduit l'objectif de cours de 3600 GBX à 3100 GBX.

Flughafen Zürich : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 270 CHF.

Idi : AlphaValue maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 97,40 à 103 EUR.

Infotel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 50 EUR à 49,50 EUR.

Intercontinental Hotels Group : JP Morgan passe de sous-pondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8500 GBX à 10400 GBX.

Lindt : Bernstein passe de sous-performance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 100 000 à 115 000 CHF.

LVMH : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 600 à 625 EUR.

Norbit : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 200 NOK.

Rolls-Royce : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 1400 GBX.

Rexel : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.

Rheinmetall : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 1960 EUR.

Sanofi : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 94 à 92 EUR.

Swedish Orphan Biovitrum : BNP Paribas Exane démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 14,70 USD.

TotalEnergies : Wolfe Research maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 73 à 75 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

UniCredit pourrait rendre son conseil d'administration plus "allemand" pour séduire Commerzbank, selon le FT.

Generali et BPCE poursuivent leurs négociations, qui doivent aboutir d'ici au 31 décembre, sur la création d'une coentreprise dans la gestion d'actifs.

OLX, filiale de Prosus, conclut un accord en espèces de 1,1 milliard d'euros pour l'acquisition de La Centrale au fond Providence.

Volkswagen réduit sa production dans les usines de véhicules électriques de Zwickau et d'Emden, selon FAZ.

Brunello Cucinelli a déclaré maintenir une conformité totale avec les réglementations de l'UE dans le cadre de ses opérations sur le marché russe, après validation par la douane italienne, en réponse aux attaques récentes des vendeurs à découvert sur le titre.

Just Eat Takeaway licencie 450 employés.

Le président du conseil d'administration de Siegfried quittera ses fonctions en avril 2026.

Moody's a relevé la note crédit de Warehouses De Pauw de Baa1 à A3 et a modifié la perspective de positive à stable.

Les principales publications du jour : Zegona, CrediaBank…

D'Amérique du Nord

Costco réagit peu après la clôture après des trimestriels proches des attentes.

Intel aurait approché TSMC pour un investissement ou un partenariat, selon le WSJ.

Amazon va payer 2,5 milliards de dollars pour régler l'affaire Prime avec la FTC, selon Bloomberg.

Meta est en pourparlers avec Google pour utiliser Gemini afin d'améliorer le ciblage des publicités, selon The Information.

Palo Alto Networks obtient la résiliation anticipée de la période d'attente légale pour la fusion avec CyberArk.

La division informatique de General Dynamics obtient un contrat de 1,5 milliard de dollars.

Turkish Airlines va commander 75 B787 à Boeing.

La Commission européenne autorise la mise sur le marché du Kisunla d'Eli Lilly.

TechnipFMC remporte un important contrat Subsea pour le projet Hammerhead d'Exxon Mobil

Trump signe un décret déclarant la vente de TikTok prête et l'évalue à 14 milliards de dollars. Oracle est au capital.

Les principales publications du jour : rien…

D'Asie et d'ailleurs

Les Etats-Unis enquêteraient sur l'indien Waaree pour évasion tarifaire dans le domaine de l'énergie solaire.

Le chinois Horizon Robotics lève 821 millions de dollars dans le cadre d'un placement.

Les principales publications du jour : pas grand-chose…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.