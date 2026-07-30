Le spécialiste de l'affichage extérieur grimpe de 5% ce jeudi peu avant 15 heures après avoir publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes, portés par la poursuite de la croissance de ses activités digitales, une nette amélioration de sa rentabilité et une solide génération de trésorerie. Le groupe a également confirmé ses perspectives pour le troisième trimestre.
Au premier semestre, JCDecaux a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 1,95 milliard d'euros, en hausse de 5,7% en données organiques, un rythme identique à celui du deuxième trimestre et supérieur aux attentes du marché.
Cette performance a été réalisée malgré un impact négatif estimé à près de deux points de croissance lié au ralentissement de l'activité au Moyen-Orient.
La rentabilité s'est nettement renforcée, avec une marge opérationnelle de 18,4%, en progression de 190 points de base sur un an, portant le résultat opérationnel ajusté à 192,5 millions d'euros.
Le résultat net ajusté a atteint 140,1 millions d'euros, tandis que le free cash-flow est redevenu positif à 26,2 millions d'euros, une première pour un premier semestre. La dette nette a par ailleurs reculé à 628,8 millions d'euros.
Dans une note, TP ICAP Midcap souligne que JCDecaux a dépassé les attentes tant en matière de croissance que de rentabilité. Le courtier met en avant une croissance organique de 5,7% au deuxième trimestre, supérieure à sa prévision de 4,5% et à l'objectif de 3% fixé par le groupe, malgré les perturbations au Moyen-Orient. Il insiste également sur l'amélioration simultanée de la rentabilité des trois divisions, la première génération de free cash-flow positive sur un premier semestre et la baisse de la dette nette, estimant que la prévision d'une croissance organique d'environ 5% au troisième trimestre confirme la solidité de la dynamique opérationnelle.
Pour le troisième trimestre, JCDecaux anticipe une croissance organique d'environ 5%, malgré un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain. Cette performance devrait notamment être soutenue par la poursuite des campagnes publicitaires liées à la Coupe du monde de football.
AlphaValue juge également que les résultats sont supérieurs aux attentes, tant sur le chiffre d'affaires que sur la rentabilité. Le bureau d'études souligne que l'amélioration des marges reflète la montée en puissance du digital et le levier opérationnel du modèle économique de JCDecaux. Il ne prévoit pas de modification significative de ses estimations et maintient sa recommandation, estimant que la qualité des résultats et les perspectives du groupe devraient soutenir le titre malgré sa progression de plus de 50% depuis le début de l'année.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,7% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 636 625 faces publicitaires commercialisées à fin 2025), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 154 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2025, le groupe commercialise 374 718 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,5% ; n° 1 européen) : 94 562 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,7%), Royaume-Uni (10,6%), Europe (30,1%), Asie-Pacifique (20,5%), Amérique du Nord (8%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.