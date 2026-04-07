Dans une note diffusée dans la matinée, le broker américain indique tabler sur une croissance de 2,2% en données comparables sur les trois premiers mois de l'année, contre un consensus de 2,9%, et de 3,7% sur l'ensemble de l'exercice 2026, à comparer avec des attentes moyennes de 3,9%, notamment en raison du ralentissement de l'activité en Amérique du Nord.
Le courtier explique avoir par ailleurs réduit de 0,20 point de base son estimation de marge bénéficiaire au titre de l'exercice 2026 en raison d'un "mix" moins favorable.
Jefferies déclare cependant s'attendre à que le titre se rapproche d'un multiple de valorisation (PER) de 19x à court terme, contre 17,5x à l'heure actuelle, avec l'amélioration de la dynamique commerciale aux Etats-Unis, ce qui le conduit à maintenir sa recommandation d'achat sur la valeur.
Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank a également annoncé avoir réduit sa cible sur le titre, ramené de 66 à 65 euros.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (48,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (34%) : aliments infantiles (n° 2 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,8% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,8%), Amérique du Nord (23,2%), Chine-Asie du Nord-Océanie (14,5%), Asie-Moyen-Orient-Afrique (16,3%) et Amérique latine (10,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.