Jefferies abaisse son objectif de cours sur Danone

Jefferies a annoncé lundi avoir ramené de 86 à 82 euros son objectif de cours sur Danone à l'approche de la publication du chiffres d'affaires de premier trimestre, prévue le 22 avril.

Dans une note diffusée dans la matinée, le broker américain indique tabler sur une croissance de 2,2% en données comparables sur les trois premiers mois de l'année, contre un consensus de 2,9%, et de 3,7% sur l'ensemble de l'exercice 2026, à comparer avec des attentes moyennes de 3,9%, notamment en raison du ralentissement de l'activité en Amérique du Nord.



Le courtier explique avoir par ailleurs réduit de 0,20 point de base son estimation de marge bénéficiaire au titre de l'exercice 2026 en raison d'un "mix" moins favorable.



Jefferies déclare cependant s'attendre à que le titre se rapproche d'un multiple de valorisation (PER) de 19x à court terme, contre 17,5x à l'heure actuelle, avec l'amélioration de la dynamique commerciale aux Etats-Unis, ce qui le conduit à maintenir sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank a également annoncé avoir réduit sa cible sur le titre, ramené de 66 à 65 euros.