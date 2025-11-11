Jefferies dégrade sa position sur Clariant

Jefferies dégrade sa position sur Clariant de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 8,30 à 5,70 francs suisses, précisant attendre pour le chimiste suisse des résultats inférieurs de 3% au consensus pour l'exercice 2026.



'Le redressement des résultats de Clariant reste mise à l'épreuve par la faiblesse persistante du marché final dans les secteurs des biens de consommation, de l'automobile et de la construction', estime le broker.



'La flexibilité stratégique est limitée par la participation de 31,5% de Sabic, tandis que les demandes de dommages et intérêts liées au cartel introduisent un risque juridique important par rapport à la capitalisation boursière', poursuit Jefferies.