Jefferies dégrade sa recommandation sur Constellation Brands

Jefferies dégrade sa recommandation sur Constellation Brands à "conserver" avec un objectif de cours de 154 dollars, soulignant que les craintes au sujet de la consommation des Hispaniques s'avèrent plus longues que ce qu'il prévoyait.

"Cela pèsera sur les performances en termes de ventes, quelle que soit la force des marques", prévient le broker, ajoutant qu'il "y a beaucoup de travail à faire" et que "Constellation Brands essaie, mais c'est encore tôt".



Jefferies ajoute abaisser ses chiffres pour les exercices 2026 et 2027 de façon à mieux tenir compte des facteurs de risque externes, et donc dégrader sa position sur le titre du groupe de boissons alcoolisées.