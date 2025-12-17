Jefferies dégrade sa recommandation sur Constellation Brands
Jefferies dégrade sa recommandation sur Constellation Brands à "conserver" avec un objectif de cours de 154 dollars, soulignant que les craintes au sujet de la consommation des Hispaniques s'avèrent plus longues que ce qu'il prévoyait.
"Cela pèsera sur les performances en termes de ventes, quelle que soit la force des marques", prévient le broker, ajoutant qu'il "y a beaucoup de travail à faire" et que "Constellation Brands essaie, mais c'est encore tôt".
Jefferies ajoute abaisser ses chiffres pour les exercices 2026 et 2027 de façon à mieux tenir compte des facteurs de risque externes, et donc dégrader sa position sur le titre du groupe de boissons alcoolisées.
Constellation Brands, Inc. figure parmi les principaux producteurs américains de vins, de spiritueux et de bières. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- bières (83,7%) : marques Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico et Victoria ;
- vins et spiritueux (16,3%) : vins (marques Robert Mondavi, Simi, Mark Xest, Kim Crawford, Estancia, Clos du Bois, Black Box, etc.) et spiritueux (marques Casa Noble et High West).
98,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
