Jefferies maintient son conseil "conserver" sur Moderna

Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre Moderna, assorti d'un objectif de cours inchangé à 30 dollars.



L'analyste estime que l'année 2026 restera essentiellement centrée sur la performance des vaccins Covid, avec un accent mis sur la stabilisation des ventes et la gestion rigoureuse des coûts opérationnels pour rassurer le marché sur la perspective d'un "breakeven" en 2028.



Le bureau d'études souligne que la direction a réitéré sa prévision de revenus 2025 entre 1,6 et 2 milliards de dollars, tout en prévoyant une réduction des coûts de trésorerie à 4,9 milliards de dollars en 2026, portée par des gains d'efficacité dans la fabrication et une amélioration attendue des marges brutes.



Le rapport met aussi en avant un carnet de route solide avec "plus de 9 lancements potentiels" d'ici 2027-2029 dans les domaines respiratoire, de l'oncologie et des maladies rares, notant que les catalyseurs du pipeline restent en bonne voie malgré une croissance actuelle portée par les partenariats à long terme.



Moderna a conclu la séance d'hier à New York sur un gain de 4,2% et affiche pour l'instant un repli modéré de 0,2% en préouverture.





