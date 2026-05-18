Jefferies réitère sa recommandation sur ThyssenKrupp
Publié le 18/05/2026 à 12:11
L'analyste estime que si les fondamentaux du secteur sidérurgique européen s'améliorent structurellement, les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient retardent la reprise et repoussent la dynamique des résultats à 2027 et au-delà.
Jefferies anticipe une protection contre le risque de baisse grâce à la valeur intrinsèque de la participation dans TK Elevator et à une visibilité accrue sur une éventuelle scission de Materials Services.
"TKA a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2025/26 concernant l'EBIT ajusté, le flux de trésorerie disponible et le résultat net, mais a revu à la baisse sa fourchette de ventes, la ramenant de -3 % à 0 % en glissement annuel (contre -2 % à +1 % précédemment)" indique le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, les catalyseurs à court terme sont : la mise en oeuvre de Steel Europe après la pause Jindal, des avancées concrètes concernant la préparation de Materials Services et la clarification de la position de TK Elevator.