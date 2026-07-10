Alors que General Dynamics (spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements aéronautiques, spatiaux, navals et de défense) publiera ses résultats trimestriels le 29 juillet, Jefferies anticipe d'ores et déjà des chiffres probants, reflétant la poursuite de la dynamique dans les activités Aerospace et Marine, avec un BPA attendu de 3,98 USD, légèrement supérieur au consensus, grâce à de meilleures marges dans l'aéronautique.
Selon Sheila Kahyaolglu, analyste en charge du dossier, le groupe devrait relever ses prévisions de chiffre d'affaires 2026 d'environ 1%, grâce à des livraisons d'avions d'affaires plus élevées que prévu et à la bonne tenue des activités Marine. Jefferies table également sur une amélioration des perspectives de marge opérationnelle, soutenue par les effets de mix, les hausses de prix et les progrès industriels.
Enfin, le broker juge que la montée en cadence des programmes Gulfstream, l'amélioration de la productivité dans les sous-marins nucléaires et un environnement de dépenses de défense toujours favorable renforcent le potentiel du titre, ce qui motive le relèvement de son objectif de cours.
Hier, le titre General Dynamics avait conclu la séance sur un gain anecdotique de 0,08%, à 374,6 USD, mais le titre enregistre une progression de plus de 11% depuis le début de l'année.
General Dynamics Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements aéronautiques, spatiaux, navals et de défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- sous-marins et bateaux (31,8%) ;
- systèmes et technologies d'information (25,6%) : systèmes de télécommunications, de contrôle, de surveillance, de commande, etc. ;
- avions d'affaires (24,9%). Par ailleurs, le groupe propose des services de maintenance, de support, etc. ;
- systèmes de défense et de sécurité (17,7%) : véhicules blindés de combat, systèmes de combat terrestre, systèmes d'arme, munitions, systèmes de protection et de détection, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (62,8%) et de services (37,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (82,4%), Amérique du Nord (2,4%), Europe (6,7%), Afrique et Moyen-Orient (3,8%), Asie-Pacifique (3,8%) et Amérique latine (0,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.