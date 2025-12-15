Jefferies relève sa recommandation sur Fastenal de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours remonté à 52 dollars, "sur un multiple EV/EBITDA de 29 fois, cohérent avec le profil ROIC" du distributeur de matériel industriel et de construction.
Le broker affiche une confiance accrue dans la capacité du groupe à générer une croissance des revenus "dans le bas de la plage à deux chiffres" en 2026, en raison d'une reprise de la croissance des parts de marché et des effets prix positifs.
Jefferies voit aussi du potentiel de hausse grâce à un redressement de ses marchés finaux, et souligne que Fastenal continue d'offrir une surcroissance par rapport à ses pairs, ainsi qu'un ROIC (retour sur capital investi) de plus de 30%.
Fastenal Company figure parmi les leaders nord-américains de la distribution de matériel industriel et de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de verrouillage (30,7%) : écrous, verrous, boulons, joints, etc. ;
- équipements de protection (22,2%) ;
- équipements de manutention et de stockage (10,2%) ;
- outils de montage et de démontage industriels (8,4%) ;
- outils pneumatiques et hydrauliques (6,7%) ;
- équipements de découpage (5,3%) ;
- matériels électriques (4,7%) ;
- équipements de soudure (4,2%) ;
- autres (3,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 3 628 magasins situés essentiellement aux Etats-Unis-Porto Rico-République Dominicaine (2 924), au Canada (317), au Mexique (219) et en Europe (96).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,1%), Canada et Mexique (13,7%) et autres (3,2%).
