Fastenal Company figure parmi les leaders nord-américains de la distribution de matériel industriel et de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de verrouillage (30,7%) : écrous, verrous, boulons, joints, etc. ; - équipements de protection (22,2%) ; - équipements de manutention et de stockage (10,2%) ; - outils de montage et de démontage industriels (8,4%) ; - outils pneumatiques et hydrauliques (6,7%) ; - équipements de découpage (5,3%) ; - matériels électriques (4,7%) ; - équipements de soudure (4,2%) ; - autres (3,4%). A fin 2023, le groupe dispose de 3 628 magasins situés essentiellement aux Etats-Unis-Porto Rico-République Dominicaine (2 924), au Canada (317), au Mexique (219) et en Europe (96). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,1%), Canada et Mexique (13,7%) et autres (3,2%).