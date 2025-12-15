Jefferies relève sa recommandation sur Fastenal de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours remonté à 52 dollars, "sur un multiple EV/EBITDA de 29 fois, cohérent avec le profil ROIC" du distributeur de matériel industriel et de construction.

Le broker affiche une confiance accrue dans la capacité du groupe à générer une croissance des revenus "dans le bas de la plage à deux chiffres" en 2026, en raison d'une reprise de la croissance des parts de marché et des effets prix positifs.

Jefferies voit aussi du potentiel de hausse grâce à un redressement de ses marchés finaux, et souligne que Fastenal continue d'offrir une surcroissance par rapport à ses pairs, ainsi qu'un ROIC (retour sur capital investi) de plus de 30%.