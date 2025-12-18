Jefferies relève son objectif de cours sur Apple

Tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur Apple, Jefferies relève son objectif de cours de 15% à 283,36 dollars, jugeant le groupe très résilient face à la hausse des coûts de mémoire grâce à son prix de vente moyen (ASP) élevé".

Dans son modèle, le broker suppose une hausse de 100 USD de l'ASP pour l'iPhone 18, permettant d'absorber les pressions de marge brute, mais il prévoit une baisse de volume de l'ordre de 8% pour l'année calendaire 2026 en raison du calendrier de lancement des produits.



Jefferies a augmenté ses attentes d'unités d'iPhone pour le 1er trimestre et l'exercice 2026 de 7%/3%, et a intégré un smartphone pliant à partir de l'exercice 2027. Son estimation de BPA pour le 1er trimestre 2026 dépasse de 6% le consensus.



