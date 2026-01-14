Jefferies remonte son objectif de cours sur ArcelorMittal

Jefferies maintient sa recommandation "conserver" sur ArcelorMittal, mais remonte son objectif de cours à 44 euros, tout en se disant prudent quant aux publications trimestrielles dans la sidérurgie en Europe après la surperformance de 2025.

Prudent pour les attentes d'EBITDA à court terme, le broker estime néanmoins que la sidérurgie en Europe est prête à connaitre un EBITDA structurellement meilleur sur le cycle par rapport à l'historique, compte tenu du protectionnisme commercial.



"Les débats entre investisseurs portent sur la question de savoir si l'acier pourrait être similaire au ciment et connaitre une revalorisation pluriannuelle", poursuit-il dans le résumé de sa note de recherche.