Prudent pour les attentes d'EBITDA à court terme, le broker estime néanmoins que la sidérurgie en Europe est prête à connaitre un EBITDA structurellement meilleur sur le cycle par rapport à l'historique, compte tenu du protectionnisme commercial.

"Les débats entre investisseurs portent sur la question de savoir si l'acier pourrait être similaire au ciment et connaitre une revalorisation pluriannuelle", poursuit-il dans le résumé de sa note de recherche.