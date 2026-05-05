Dans une analyse, la banque d'investissement américaine indique préférer Sandoz à Hikma, ce qui reflète des moteurs de marché plus clairs et une meilleure visibilité sur la croissance à moyen terme.
Les analystes estiment que malgré un dépassement mineur de 1% des prévisions de ventes au premier trimestre et une reconduction des objectifs, ils conservent une vision positive des fondamentaux de l'entreprise. Le vent contraire observé sur le segment B2B est bien compris par le marché et Jefferies pense qu'il devrait s'estomper d'ici le second semestre. En parallèle, les effets de change sont désormais attendus à +4% pour l'ensemble de l'exercice 2026, contre +2% auparavant.
La banque d'investissement américaine a décidé de réduire de 1 à 2% son objectif de bénéfice par action à moyen terme, mais a relevé son objectif de cours sur le titre de 81 à 84 francs suisses, tout en restant à l'achat du titre.
Sandoz Group AG est une entreprise suisse active dans le secteur des technologies de la santé. La société opère dans deux domaines : les produits génériques et les biosimilaires. L'activité Génériques développe, fabrique et commercialise des principes actifs et des formes galéniques finies de produits pharmaceutiques à petites molécules, des formes galéniques finies d'anti-infectieux, des principes pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires. L'activité Biosimilaires développe, fabrique et commercialise des produits à base de protéines et d'autres produits biologiques qui sont similaires à d'autres médicaments biologiques déjà approuvés. Le portefeuille de produits de la société, qui comprend des génériques et des biosimilaires, couvre tous les domaines thérapeutiques pour le traitement des patients, tels que les maladies cardiovasculaires, le système nerveux central, l'oncologie, les anti-infectieux, la douleur et les maladies respiratoires. La société sert des clients dans le monde entier.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.