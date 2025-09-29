Stellantis fait part de la nomination de Joao Laranjo au poste de chief financial officer (CFO) et membre de son équipe de direction, avec effet immédiat, en remplacement de Doug Ostermann qui a démissionné du groupe pour des raisons personnelles.
Après un début de carrière chez General Electric, Joao Laranjo a rejoint Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009, où il a occupé des postes à responsabilité croissante au fil des années, dans des fonctions financières.
A la suite d'un bref passage chez Goodyear, il a rejoint à nouveau Stellantis en début d'année 2025 en tant que chief financial officer de Stellantis Amérique du Nord sous la nouvelle direction du constructeur automobile.
Par ailleurs, Stellantis confirme que ses perspectives financières pour 2025, telles que communiquées lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier semestre le 29 juillet dernier, restent inchangées en tous points.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
