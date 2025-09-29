Joao Laranjo devient CFO de Stellantis

Stellantis fait part de la nomination de Joao Laranjo au poste de chief financial officer (CFO) et membre de son équipe de direction, avec effet immédiat, en remplacement de Doug Ostermann qui a démissionné du groupe pour des raisons personnelles.



Après un début de carrière chez General Electric, Joao Laranjo a rejoint Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009, où il a occupé des postes à responsabilité croissante au fil des années, dans des fonctions financières.



A la suite d'un bref passage chez Goodyear, il a rejoint à nouveau Stellantis en début d'année 2025 en tant que chief financial officer de Stellantis Amérique du Nord sous la nouvelle direction du constructeur automobile.



Par ailleurs, Stellantis confirme que ses perspectives financières pour 2025, telles que communiquées lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier semestre le 29 juillet dernier, restent inchangées en tous points.