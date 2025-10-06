Johnson Controls International Plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la régulation et à la sécurisation des bâtiments. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements, systèmes et services de régulation, de gestion intégrée et de sécurité des bâtiments (77,9%) : systèmes de réfrigération, de ventilation, de climatisation, de chauffage, systèmes de contrôle d'accès, anti-intrusion, de vidéo-surveillance, dispositifs de sécurité et de protection et des systèmes de détection et de suppression du feu, etc. à destination des bâtiments commerciaux et industriels. Le groupe propose parallèlement des services d'installation et de maintenance. Le CA par zone géographique se ventile entre Amérique du Nord (63,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique-Amérique latine (24%) et Asie-Pacifique (12,5%) ; - systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération, de protection contre l'incendie et de sécurité pour des applications résidentielles et commerciales (22,1%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (69,6%) et de services (30,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57,4%), Europe (19,6%), Asie-Pacifique (12,4%) et autres (10,6%).