Johnson Controls annonce un investissement stratégique de plusieurs millions de dollars dans Accelsius, un leader de la technologie de refroidissement liquide biphasé directement sur puce pour les centres de données.
'Les solutions biphasées utilisent le 'changement de phase' du liquide à la vapeur pour évacuer la chaleur, ce qui permet une extraction de chaleur plus efficace avec une consommation d'énergie réduite', précise le groupe de technologies pour le bâtiment.
Les systèmes de refroidissement, qui représentent 30 à 40% de l'énergie totale d'un centre de données, sont essentiels à leur fonctionnement car ils permettent de maintenir efficacement et de manière fiable les puces à la température nécessaire.
Selon Johnson Controls, la technologie proposée par Accelsius permet de réaliser des économies d'exploitation de 35% par rapport au système monophasé directement sur puce et de réduire le coût total de possession de 8 à 17%.
Johnson Controls International Plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la régulation et à la sécurisation des bâtiments. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- équipements, systèmes et services de régulation, de gestion intégrée et de sécurité des bâtiments (77,9%) : systèmes de réfrigération, de ventilation, de climatisation, de chauffage, systèmes de contrôle d'accès, anti-intrusion, de vidéo-surveillance, dispositifs de sécurité et de protection et des systèmes de détection et de suppression du feu, etc. à destination des bâtiments commerciaux et industriels. Le groupe propose parallèlement des services d'installation et de maintenance. Le CA par zone géographique se ventile entre Amérique du Nord (63,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique-Amérique latine (24%) et Asie-Pacifique (12,5%) ;
- systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération, de protection contre l'incendie et de sécurité pour des applications résidentielles et commerciales (22,1%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (69,6%) et de services (30,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57,4%), Europe (19,6%), Asie-Pacifique (12,4%) et autres (10,6%).
