KBC Securities augmente son objectif de cours sur ASML

Tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur ASML, KBC Securities relève son objectif de cours de 1 400 EUR à 1 600 EUR, faisant le point sur le dossier après la publication, la semaine dernière, des résultats trimestriels de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs.

Après un 2e trimestre 2026 plus solide que prévu et des plans d'expansion des capacités revus à la hausse, la banque belge relève son estimation de chiffre d'affaires pour 2026 à 44 MdsEUR et son hypothèse de BPA pour 2027 à 48,51 EUR, les objectifs plus ambitieux d'ASML et les expansions de capacités prévues renforçant sa vision constructive pour 2027.



"Cependant, la direction a également indiqué que les plans d'augmentation des capacités reposent sur des signaux de demande qui restent incertains et susceptibles d'évoluer, renforçant notre vision prudente quant à l'extrapolation des tendances actuelles de la demande alimentées par l'IA", tempère KBC Securities.