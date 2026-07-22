KBC Securities augmente son objectif de cours sur ASML
Tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur ASML, KBC Securities relève son objectif de cours de 1 400 EUR à 1 600 EUR, faisant le point sur le dossier après la publication, la semaine dernière, des résultats trimestriels de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs.
Après un 2e trimestre 2026 plus solide que prévu et des plans d'expansion des capacités revus à la hausse, la banque belge relève son estimation de chiffre d'affaires pour 2026 à 44 MdsEUR et son hypothèse de BPA pour 2027 à 48,51 EUR, les objectifs plus ambitieux d'ASML et les expansions de capacités prévues renforçant sa vision constructive pour 2027.
"Cependant, la direction a également indiqué que les plans d'augmentation des capacités reposent sur des signaux de demande qui restent incertains et susceptibles d'évoluer, renforçant notre vision prudente quant à l'extrapolation des tendances actuelles de la demande alimentées par l'IA", tempère KBC Securities.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (74,9%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (25,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (1,6%), Chine (29,1%), Corée du Sud (25%), Etats-Unis (12,5%), Taïwan (25,5%), Japon (4,3%) et Singapour (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.