KBC Securities relève sa recommandation sur Ontex

KBC Securities relève sa recommandation sur Ontex de "conserver" à "accumuler" tout en maintenant son objectif de cours de 6,5 euros, après l'arrivée anticipée de Laurent Nielly comme nouveau CEO du groupe belge de produits d'hygiène.

Alors qu'Ontex a aussi annoncé le lancement d'une revue stratégique, qui semble principalement viser à améliorer la performance de l'entreprise à ce stade, le broker affirme voir encore des mouvements stratégiques plus larges.



Il mentionne ainsi une possible combinaison avec un pair concentré sur les Etats-Unis comme une issue pour Ontex, "compte tenu de la croissance structurelle limitée de son secteur et des limites des améliorations opérationnelles".



"Nous nous attendons toujours à ce qu'Ontex affiche une croissance de l'EBITDA ajustée d'environ 12% en 2026", ajoute KBC, qui pointe aussi une performance récente déprimée de l'action et une valorisation intrinsèque attractive.