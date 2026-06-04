Les publications de Broadcom, CrowdStrike et Netskope ont contribué à dégrader l'ambiance à Wall Street : le marché est tellement haut perché qu'il ne récompense plus l'exceptionnel, il exige du hors normes. Pendant ce temps, les banques centrales se préparent à durcir le ton, le Moyen-Orient reste une poudrière et l'emploi américain tient bon.

L'humeur des marchés actions reste conditionnée par le baromètre de l'intelligence artificielle. Hier, l'ambiance était un peu plus morose que lors des journées précédentes aux Etats-Unis, ce qui a décramponné les indices des records touchés la veille. Les résultats publiés post-clôture à Wall Street ne contribuent pas à détendre l'atmosphère, avec une grosse série de dégringolades à deux chiffres. Les deux entreprises de cybersécurité CrowdStrike et Netskope perdent respectivement 11% et 20% après avoir échoué à convaincre les investisseurs que leurs perspectives sont flamboyantes. Mais on sait que le marché se méfie un peu des éditeurs de logiciels, qu'ils considèrent comme les victimes expiatoires de l'avènement de l'IA. Plus inquiétant sans doute, en tout cas aux yeux du marché, est la publication de Broadcom. Le groupe est au cœur de la révolution IA et ses performances financières sont hors du commun, mais il y a un monde entre le bien, l'excellent, l'exceptionnel et le surnaturel. Le marché ne veut plus que du surnaturel. Or Broadcom a livré de l'exceptionnel. Résultat ? -14% hors séance.

Ces trois publications sont venues alimenter le courant du doute et de la bulle sur l'IA. Ces dernières semaines, il ne pèse pas bien lourd face aux annonces orgiaques du secteur, mais il refait surface à intervalles réguliers. Le climat est donc dégradé par rapport au début de semaine, malgré l'espèce de fébrilité qui règne à Wall Street pendant les préparatifs de la plus grosse introduction en bourse de l'univers, celle de SpaceX.

Les choses auraient pu un peu se détendre avec l'annonce d'un cessez-le-feu conditionnel entre Israël et le Liban, sous la pression des Etats-Unis. Washington a besoin d'une trêve à l'ouest pour pouvoir négocier avec l'Iran à l'est. La région reste une poudrière, si bien que le meilleur indicateur de la tension locale, le pétrole, n'a que modérément reflué. Un nouveau cycle de tractations devrait démarrer pour rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation. On commence à connaître la chanson.

Le problème, c'est que plus le temps passe, plus les déséquilibres s'installent. Les autorités monétaires fourbissent leurs armes avant les réunions de décisions sur les taux d'intérêt de la mi-juin. Le contexte inflationniste devrait faire basculer plusieurs banques centrales en territoire restrictif. Les traders s'attendent à ce que la Réserve Fédérale américaine adopte un ton clairement ferme ("attention, le maintien d'une inflation élevée pourrait conduire à un relèvement des taux à un moment de l'année"). Mais ils n'anticipent pas de hausse de taux. Souvent, les mots suffisent à faire passer un message sans aller jusqu'aux actes. Le financier Ed Yardeni, très suivi par les milieux d'affaires américains, attire d'ailleurs l'attention depuis hier sur les avertissements lancés par les patrons d'Exxon et de Chevron sur le niveau très bas des stocks pétroliers, qui pourraient faire flamber les prix au-delà des niveaux entrevus en mars et en avril. Plus longue est la fermeture du goulet d'Ormuz, plus grand est le risque d'une escalade pétrolo-inflationniste.

La Fed n'est pas la seule banque à se faire des nœuds au cerveau. La BCE, confrontée à une accélération de l'inflation en mai, fait face elle aussi au dilemme classique : renoncer à relever les taux pour soutenir l'activité, mais laisser filer l'inflation, ou serrer la vis pour juguler la hausse des prix, au risque de pénaliser l'économie. Au Japon, l'affaire est (presque) pliée : le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a laissé entendre qu'une hausse de taux interviendra à l'issue de la réunion du 16 juin.

La séance du jour va démarrer sous le sceau de la prudence après les publications mal accueillies des grosses technologiques américaines. Elle sera rythmée par de nouvelles données sur l'emploi aux Etats-Unis à 14h30, avant les chiffres officiels du mois de mai, qui tomberont demain vendredi. Les derniers indicateurs montrent que le marché du travail US reste vigoureux, ce qui renforce la capacité de la Fed à agir sur les taux en cas de dérapage inflationniste. Dans le reste de l'actualité, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France seraient en train d'élaborer un plan pour amener Vladimir Poutine à négocier au sujet de l'Ukraine. Donald Trump, lui, a confirmé qu'il se rendra au G7 d'Evian, qui se tient du 15 au 17 juin. L'histoire ne dit pas s'il en profitera pour changer de lac haut-savoyard et visiter la rédaction de Zonebourse.

En Asie-Pacifique, les bons petits soldats de l'IA font grise mine. Le Japon lâche -1,5%, la Corée du Sud -1,2% et Taiwan -0,8%. L'Australie (-1,2%) et Hong Kong (-1,4%) ne sont pas en meilleure forme.

Donnée baissière, l'Europe a démarré en légère hausse. Le CAC40, le SMI et le BEL 20 progressaient d'environ 0,3 à 0,4% après quelques minutes de cotation.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : Productivité et coûts unitaires du travail T1 2026 (Etats-Unis)

14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 30 mai (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abivax : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 63 à 70 EUR. Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 142 à 115 EUR.

Ahold Delhaize : R5 Capital reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 40 à 36 EUR.

Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 18,50 à 16,50 EUR.

Barry Callebaut : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1280 CHF à 1210 CHF.

Clas Ohlson : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 425 SEK.

DOF Group : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 151 NOK à 152 NOK.

Nanobiotix : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 46 USD.

Oeneo : Oddo BHF démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 11,50 EUR.

OPMobility : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 10 à 14,60 EUR.

Porsche : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 37 à 42 EUR.

PSP Swiss Property : Kempen passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 165 CHF à 135 CHF.

Puma : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 27,50 EUR à 35 EUR.

Rockwool : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 230 DKK.

Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 7,10 EUR.

Stmicroelectronics : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 49 EUR à 80 EUR.

Swiss Prime Site : Kempen maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 135 à 125 CHF.

Veolia Environnement : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 39,40 EUR à 40,50 EUR.

Wärtsilä : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 26,30 EUR à 34 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies prévoit de lancer la phase deux du champ gazier d'Absheron d'ici fin 2026.

Bouygues, via Colas, remporte la première phase des travaux pour une future ligne de tramway en Finlande.

Air Liquide investit dans la start-up Quobly pour soutenir le développement de processeurs quantiques et leur industrialisation.

GTT a reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour concevoir les cuves cryogéniques d'un méthanier.

Technip Energies émet 500 millions d'euros d'obligations.

Rémy Cointreau vise une croissance de ses résultats dans le cadre de son plan de relance.

Elis fait évoluer son directoire après le départ programmé de Matthieu Lecharny.

Argan a livré un entrepôt de 18 000 m² à Louailles pour Nortene Home Depot.

Median Technologies lève 50 MEUR via une augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers.

Wavestone publie ses résultats 2025/26 avec un résultat net en progression de +8%.

Le consortium d'une filiale de Sword remporte un contrat-cadre de 93 millions d'euros.

Manitou signe un avenant au contrat de crédit Sustainability Linked Loan.

Vers une OPA simplifiée à 8 EUR sur Lexibook.

Unify (Reworld) rachète un réseau d'établissements dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.

DBT tire deux nouvelles tranches d'OCA.

Abeo affiche une nette progression de sa performance opérationnelle dans un exercice 2025/26 marqué par la croissance externe.

Mauna Kea Technologies publie des données montrant que 100% des patients ayant atteint la triple guérison évaluée par Cellvizio sont restés sans rechute sur 24 mois dans la rectocolite hémorragique.

Les principales publications du jour: Rémy Cointreau SA.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Broadcom dégringole de 14% hors séance après ses trimestriels.

CrowdStrike dépasse le consensus et relève ses objectifs, mais le titre chute de 11% hors séance.

Netskope (cybersécurité) chute pour sa part de 20% après des trimestriels perçus négativement.

Alphabet a revu à la hausse sa levée de fonds, la portant à 84,75 MdsUSD contre les 80 MdsUSD annoncés deux jours plus tôt.

JPMorgan, via Jamie Dimon, va promouvoir l'IPO de SpaceX auprès de sa clientèle fortunée. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont été choisies pour piloter l'IPO, selon des sources concordantes.

Stripe, Visa, Mastercard et Coinbase prévoient de monter un consortium pour créer un stablecoin, selon The Information.

La famille Glazer songerait à céder ses parts dans Manchester United, selon Bloomberg.

Alnylam et Inceptive signent un accord de découverte de médicaments par IA de 2 milliards de dollars.

Innio lève 2,43 milliards de dollars lors de son IPO aux Etats-Unis.

Meta repousse à plusieurs reprises le lancement de son nouveau modèle d'IA pour les développeurs, selon le WSJ. Meta qui accuse l'Australie de violer l'accord de libre-échange.

Le régulateur britannique de santé recommande le traitement d'AbbVie contre le cancer de l'ovaire.

Une filiale de Comcast lance la construction d'un parc à thème à Bedford.

Autodesk signe un accord de collaboration avec Amazon Web Services pour intégrer des capacités IA dans ses logiciels.

Les principales publications du jour: Ciena Corporation, Fastenal Company.

D'Asie et d'ailleurs

Hanwha Aerospace suspend sa production en Corée du Sud pour deux jours après un incendie mortel.

Le patron de TSMC se montre optimiste, l'essor de l'IA ne montrant aucun signe d'essoufflement.

SoftBank Corpse positionne comme favori pour le rachat de SP.LINKS, société de paiement détenue par Blackstone.

Toyota dévoilera son prototype à hydrogène liquide lors d'une démonstration publique au Mans la semaine prochaine.

Lenovo fournit son infrastructure IA pour les opérations de la Coupe du monde de football 2026 et la diffusion IPTV.

Les principales publications du jour: MS&AD Insurance Group Holdings.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.