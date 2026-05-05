CNOOC Limited tire profit du mandat de sécurité énergétique de Pékin pour afficher une production record et une envolée de son cours de bourse. Toutefois, ses dépenses agressives croissent plus vite que ses profits, soulevant la question de savoir si la seule croissance des volumes peut justifier l'enthousiasme du marché.

En Chine, l'indépendance énergétique n'est pas une simple aspiration politique. C'est un ordre permanent du Conseil des Affaires d'Etat.

Selon Mordor Intelligence, un cabinet d'analyse de marché, le secteur est valorisé à 114,2 milliards de dollars US en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % pour atteindre 146,8 milliards de dollars d'ici 2031. Cette croissance n'est pas spéculative ; elle est structurellement imposée.

Pékin exige que la production nationale de brut reste supérieure à 200 millions de tonnes par an - un plancher, et non un objectif - car les importations représentent encore 73 % de la consommation de pétrole du pays. Chaque baril produit localement est un baril qui ne transite pas par le détroit de Malacca.

Cet impératif de sécurité énergétique est le principal moteur de la croissance du marché, contribuant pour environ 150 points de base au CAGR prévisionnel du secteur - soit plus que la demande pétrochimique (120 pb), la commercialisation du gaz de schiste (80 pb) et le développement des pipelines (60 pb) réunis.

Les producteurs d'Etat tels que CNPC, Sinopec et CNOOC bénéficient de financements à faible coût auprès des banques de politique publique, expressément destinés au forage de remplissage et à l'exploration de nouvelles frontières. Ce mandat constitue une politique industrielle sous couvert de sécurité nationale.

C'est dans cet environnement que CNOOC évolue. En tant que leader chinois de l'exploration et de la production (E&P) offshore, CNOOC se situe à l'intersection précise de la politique énergétique la plus pressante du pays (réduire la dépendance aux importations) et de sa zone de production à plus forte croissance (les bassins offshore).

Une machine bien huilée

Les chiffres du premier trimestre 2026 de CNOOC semblent solides en apparence : la production s'envole, le chiffre d'affaires progresse et le bénéfice net continue de grimper. Mais en grattant le vernis, une réalité inconfortable apparaît : l'entreprise investit de manière bien plus agressive qu'elle ne génère de profits supplémentaires.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8,6 % sur un an pour atteindre 116,1 milliards de CNY contre 106,8 milliards, porté par un bond de 9,9 % des ventes de pétrole et de gaz à 97 milliards de CNY. La production nette a atteint 205,1 millions de barils d'équivalent pétrole (BEP).

La production domestique en Chine a augmenté de 7 % pour s'établir à 140 millions de BEP, soutenue par des gisements comme Kenli 10-2, tandis que la production à l'international a bondi de 12,3 % sur un an pour atteindre 65,1 millions de BEP contre 58 millions, portée par le projet Yellowtail en Guyane. L'équipe d'exploration n'est pas restée inactive non plus : quatre nouvelles découvertes et 12 évaluations réussies, avec trois nouveaux projets, dont les projets d'ajustement Huizhou 25-8 et Penglai 19-3, entrés en production au cours du trimestre.

La bonne nouvelle est que l'outil opérationnel est fonctionnel : le bénéfice avant impôts a grimpé à 52,4 milliards de CNY au T1 26 (en hausse de 5 % sur un an) contre 49,8 milliards. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a progressé de 7,1 % sur un an, passant de 36,6 milliards de CNY au T1 25 à 39,1 milliards au T1 26. Le bénéfice par action (BPA) s'est hissé à 0,82 CNY contre 0,77 CNY. Jusqu'ici, tout va bien.

La mauvaise nouvelle réside dans l'allocation des capitaux. Les dépenses d'investissement (Capex) ont explosé de 19,1 % pour atteindre 33 milliards de CNY, la direction ayant accéléré le déploiement des puits et la construction de capacités. En termes clairs : CNOOC fore plus vite que sa caisse n'enregistre de recettes. Le Capex a crû à un rythme deux fois supérieur à celui du chiffre d'affaires et du bénéfice net.

Chimère ou réalité ?

L'action CNOOC s'échange actuellement à 24,8 CNY, portée par une hausse robuste de 71,9 % au cours des 12 derniers mois. Pour rappel, le titre oscille toujours sous son pic de 52 semaines à 31 CNY. La capitalisation boursière s'élève à 1,2 billion de CNY (180 milliards de dollars US).

De plus, CNOOC a maintenu un rendement du dividende moyen constant de 7,6 % sur trois ans. Les analystes prévoient que ce taux se maintiendra autour de 5 % au cours des prochaines années.

Le titre se négocie actuellement sur un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 7,9x, basé sur les bénéfices estimés pour l'exercice 2027, soit au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 6,9x. Le consensus est résolument haussier avec 13 recommandations à l'achat contre une seule à 'conserver', pour un objectif de cours moyen de 28,4 CNY, impliquant un potentiel de hausse de 13,7 % par rapport au niveau actuel.

Forer par conviction

La machine de production de CNOOC tourne à plein régime, et le rallye boursier reflète une réelle dynamique opérationnelle. Cependant, l'entreprise consomme aujourd'hui les rendements de demain : le Capex surpasse les profits, la génération de cash s'effrite et la rentabilité par baril se détériore discrètement.

Si les prix du pétrole s'assouplissent ou si les mandats de Pékin compriment davantage les marges, les investisseurs pourraient découvrir qu'ils ont payé pour des volumes qui ne se transforment jamais en valeur.