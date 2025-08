Wall Street parvient à clôturer dans le vert, malgré des chiffres de FactSet qui soulignent des attentes particulièrement élevées. Les bonnes publications suscitent une réaction un poil plus mesurée qu'à l'accoutumée, tandis que les déceptions sont sévèrement sanctionnées, avec des réactions deux fois plus fortes que la moyenne.

Comprendre l’ambiance actuelle des marchés devient un exercice de plus en plus subtil. L’optimisme du jour semble directement lié à la probabilité croissante d’une baisse des taux, désormais estimée à 95 % dès la réunion de septembre selon l’outil CME FedWatch. Une perspective à laquelle les investisseurs s’accrochent volontiers, entraînant une progression de +0,73% sur le S&P 500, +0,19% sur le Dow Jones, et +1,29% sur le Nasdaq, porté en prime par plusieurs publications très solides.

Pour mémoire, lors de la clôture, la publication d’AMD a laissé un goût amer avec des doutes sur ses bénéfices, le titre finir sanctionné de -6,47% à la cloche. Super Micro Computer (-18,25%) et Snap (-17,04%) ont également vu leurs résultats balayés par le marché.

À l’inverse, Shopify a enflammé le Nasdaq 100 avec une envolée de +21,88%, portée par un deuxième trimestre très solide. Le spécialiste du e-commerce a surpris par la croissance nette de ses bénéfices, un signal fort dans un contexte où les investisseurs recherchent avant tout de la rentabilité, alors même que les valorisations s’envolent et que les dépenses explosent dans tout le secteur de la technologie.

Autre moteur de la séance, Apple gagne +4,94% après avoir annoncé un investissement massif de 100 milliards de dollars dans la création de nouvelles usines aux États-Unis. Un mouvement lu de deux manières par les marchés : d’un côté, “Apple peut encore ajouter 100 milliards aux 500 déjà prévus sur 5 ans”, de l’autre, “Apple cherche clairement à s’attirer les faveurs de Donald Trump alors que les nouveaux tarifs douaniers sur les semi-conducteurs devraient être annoncés la semaine prochaine.”

Du côté des autres publications marquantes, Walt Disney n’arrive pas à surprendre avec des bénéfices tout juste supérieurs aux attentes, et recule de -2,59%. À l’opposé, McDonald's progresse de +2,63%, porté par de solides résultats et une hausse des ventes à l’échelle mondiale grâce à ses initiatives autour d’offres à bas prix, qui ont renforcé la fréquentation.

L’après-clôture voit Duolingo s’envoler de +14% après avoir publié une forte amélioration de ses marges brutes et de ses bénéfices, soutenue par l’intégration croissante de l’IA. À l’inverse, Lyft chute de près de -6%, pénalisé par une publication en dessous des attentes et par la comparaison défavorable avec Uber, qui affiche une croissance plus soutenue et une diversification plus poussée.