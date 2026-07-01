Les superlatifs ne manquent pas pour décrire le premier semestre 2026 en Bourse. Il y a des records un peu partout, qu'il s'agisse de sommets boursiers ou de séquences sans précédent depuis un mois, un trimestre, un an ou un demi-siècle, voire totalement inédites.

Ce qui frappe, c'est la régularité avec laquelle ce scénario s'installe désormais. La guerre en Iran vient troubler le train-train financier. D'abord la sidération, la volatilité, les arbitrages frénétiques calés sur les hypothèses les plus noires. Puis l'accalmie, suivie d'une certaine euphorie. Le tout à la sauce Trump, avec ses twists en série. C'était déjà la matrice de l'an dernier, avec les droits de douane. Ça cogne fort, on craint le pire, on s'adapte, on finit par l'intégrer, ça repart.

Bilan des courses, le marché américain a gagné 9,1% au premier semestre, sur la base de l'indice S&P 500 Total Return (dividendes intégrés). Pas mal pour un indice qui a perdu jusqu'à 7,1% le 30 mars dernier. En Europe, le Stoxx Europe 600 Total Return boucle le semestre à +10,3%. Des performances solides, même si elles ne peuvent rivaliser avec les marchés coréens (+101% pour le KOSPI) et japonais (+39% pour le Nikkei 225), dopés aux stéroïdes de l'IA et de l'évolution de la politique locale.

La progression des marchés actions est un puissant facteur de développement économique, avec un effet boule de neige particulièrement visible actuellement. Aux Etats-Unis, près de 79% du patrimoine des ménages est désormais financier, avec une montée en puissance des actions. Par conséquent quand la Bourse grimpe, l'économie américaine enclenche la post-combustion. Une enquête récente de la Banque de France montre que l’effet richesse a contribué à hauteur de 40% à la croissance de la consommation américaine en 2025, ce qui lui a permis au passage d'éviter de flancher malgré l'actualité plutôt anxiogène.

La forte progression de Wall Street depuis la crise de 2008, a fortiori sur la période récente (deux années de baisse seulement en dix ans), a fait bondir le patrimoine des Américains. Il atteignait 700 000 dollars en moyenne par adulte fin 2025, selon une étude toute fraîche d'UBS (Global Wealth Report 2026). Seule la Suisse fait mieux (910 400 USD en moyenne). La France se situe au 15e rang, à 341 359 USD. La médiane, elle, raconte une autre histoire : les Etats-Unis ne sont plus 2e mais 28e, avec 69 000 USD de richesse médiane par adulte. Derrière la France (14e, avec 122 000 USD). L'écart s'explique bien sûr par la concentration des gros patrimoines, qui ont bénéficié à plein de la financiarisation de leurs avoirs. Beaucoup de riches et beaucoup de pauvres, en quelque sorte. Une structure très éloignée des deux pays avec la population la plus homogène du point de vue de la richesse, à savoir le Luxembourg (3e en moyenne, 1er en médian) et la Belgique (11e en moyenne, 2e en médian).

Cet écart moyenne / médiane ne fait que croître. La richesse médiane a reculé dans la plupart des pays l'année dernière, quand la richesse moyenne signait sa plus forte hausse depuis 2017. Là encore, l'explication tient principalement aux marchés financiers, un peu partout sur la planète. Pour revenir aux Américains, 23,6 millions d'entre eux sont désormais millionnaires, soit 40% du total mondial. Ce contingent offre à l'économie américaine, par le biais de la consommation, un matelas de sécurité d'une appréciable épaisseur. Il va sans dire que chaque médaille a son revers : un retournement des marchés a plus d'impact outre-Atlantique qu'ailleurs, même si l'appétit de l'Américain pour la consommation a souvent permis de surmonter les périodes de creux macroéconomique.

Puisque nous sommes partis dans cette direction, la séance du jour sera dominée par les indicateurs d'activité PMI manufacturiers finaux pour les grandes économies et par la statistique sur l'emploi privé d'ADP. Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, doit par ailleurs intervenir lors du forum annuel de la BCE en début d'après-midi. En profitera-t-il pour parler de politique monétaire américaine ? Le suspense reste entier.

En Asie-Pacifique, les parcours sont disparates. La Corée du Sud (-1,5%) et l'Australie (-0,6%) lâchent du lest, pendant que le Japon, la Chine continentale et l'Inde sont en hausse. Hong Kong profite d'un jour férié. Les indicateurs avancés occidentaux sont légèrement baissiers.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h50 : PMI Manufacturier juin 2026 (France)

09h55 : PMI Manufacturier juin 2026 (Allemagne)

10h00 : PMI Manufacturier juin 2026 (Zone euro)

10h30 : PMI Manufacturier juin 2026 (Royaume-Uni)

11h00 : Estimation flash de l'inflation de juin 2026 (Zone euro)

14h15 : Emploi privé ADP juin 2026 (Etats-Unis)

15h00 : Kevin Warsh (Fed) participe à un panel du forum de la BCE (Etats-Unis)

15h45 : PMI Manufacturier juin 2026 (Etats-Unis)

16h00 : ISM Manufacturier juin 2026 (Etats-Unis)

16h30 : Stocks pétroliers EIA (brut, essence, distillats) sem. du 27 juin (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abivax : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 108 à 158 USD.

Arcelormittal : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 USD.

Arkema : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 63 EUR à 64 EUR.

ASM International : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1000 EUR à 1150 EUR.

ASML Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1900 EUR à 2100 EUR.

Bayer : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 47,80 à 52,70 EUR.

BKW : UBS reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 à 145 CHF.

Bénéteau : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 7,35 EUR à 7,10 EUR.

Logitech International : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 84 à 87 CHF.

Lumo Kodit : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 9 à 9,10 EUR.

Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 140 EUR à 160 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 162 à 155 EUR.

Pernod Ricard : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 61 à 62,50 EUR.

Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 330 à 370 EUR.

Sandoz Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 75 à 81 CHF.

SES S.A : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 8,80 à 7,75 EUR.

Sika : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 185 à 210 CHF.

Straumann Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 97 à 101 CHF.

Tecan Group : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 162 à 208 CHF.

Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 24 à 22,30 EUR.

Wärtsilä : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 25 à 30,60 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le marché automobile français affiche des immatriculations en hausse de 11,4% en juin.

Schneider Electric va acquérir Cognite, plateforme spécialisée dans l'analyse de données industrielles et l'IA, pour 3,1 MdUSD.

S&P Global Ratings relève la note de crédit d'Airbus à A+, perspective stable.

Crédit Agricole acquiert 100% du capital de CAWL auprès de Worldline.

Carrefour finalise la cession de l'intégralité de ses activités roumaines à Paval.

Es’hailSat confie à Thales Alenia Space la réalisation de son futur satellite de télécommunications géostationnaire.

GTT signe une commande pour la conception des cuves de trois méthaniers.

Abivax lance une levée de fonds de 600 MUSD aux Etats-Unis après son dernier succès clinique.

Ipsen acquiert Memo Therapeutics pour 200 millions d'euros d'apport initial.

Emeis nomme Jean-Marc Boursier COO.

Abionyx Pharma lance sa plus importante phase clinique pivotale de CER-001 dans le sepsis et sécurise un financement maximum de 33 MEUR jusqu'à fin 2028.

Toosla renforce sa gouvernance.

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et Arverne lancent un projet de géothermie de surface.

Klarsen n'a pu publier son rapport financier 2025 dans les temps, la cotation suspendue.

Egide repousse la publication de son rapport financier 2025.

Les principales publications du jour: Argan, Groupe Partouche, Cafom, Graines Voltz.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

La justice américaine examinera en août l'accord de règlement de 7,3 milliards de dollars sur le Roundup proposé par Bayer.

Le PDG de Nestlé affirme que l'IA pourrait générer des économies, notamment par des suppressions de postes.

Bayer réclame des droits de douane américains sur le glyphosate chinois.

Shell cède ses actifs du golfe du Mexique à Talos Energy et Ridgewood pour 1,7 milliard de dollars.

BMW finalise un investissement de 1,7 milliard de dollars dans ses installations de Caroline du Sud pour préparer la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis.

Saab a remporté un contrat de 24,6 milliards de couronnes suédoises pour la livraison de 16 avions de chasse Gripen E à l'armée suédoise.

Siemens Energy remporte un contrat pour des projets énergétiques à Oman

Frontier et Barclays renouvellent leur partenariat exclusif de cartes de crédit à long terme.

Schroders sur le point de céder sa filiale Benchmark Capital à Söderberg & Partners pour plus de 200 millions de livres.

Transocean signe un contrat de plus d'un milliard de dollars avec Equinor pour des plateformes offshore en Norvège.

Eni et Mercuria s'associent dans le négoce de matières premières énergétiques, selon le FT.

Banco BPM émet la première obligation Green Tier 2 italienne pour 500 millions d'euros.

Storebrand achève son programme de rachat d'actions.

Les principales publications du jour: Associated British Foods.

D'Amérique du Nord

Nike perdait 2,5% hors séance après ses résultats.

Microsoft s'apprête à supprimer moins de 2,5% de ses effectifs, dont la fermeture de cinq studios Xbox, selon Business Insider.

Les livraisons Tesla du deuxième trimestre devraient rebondir grâce à la reprise des ventes en Europe.

Le PDG de Micron estime que les clients partagent la responsabilité de la pénurie de puces mémoire.

Visa, Stripe et Mastercard parmi les 140 entreprises lançant le stablecoin Open USD.

Une panne informatique a affecté les systèmes et applications de Boeing.

Lime lève 167 MUSD lors de son introduction en bourse.

iHerb a retenu JPMorgan, Morgan Stanley et Citi pour orchestrer son introduction en bourse, selon Reuters.

D'Asie et d'ailleurs

SoftBank pilote le consortium retenu pour l'initiative nationale japonaise pour l'IA dotée de 1 000 milliards de yens (environ 5,4 milliards d'euros).

Coles Group a annoncé être en pourparlers pour racheter Greencross Pet Wellness, une chaîne d’animaleries et de cliniques vétérinaires, pour un montant pouvant atteindre 2,8 MdsUSD.

Toyota crée une coentreprise avec Joby Aviation pour développer des taxis volants.

Petrobras réduit le prix du diesel mais suspend sa remise commerciale.

Kotak Mahindra Bank rachète les activités de banque de détail et de gestion de fortune de Deutsche Bank en Inde.

PTT en discussions avec Woodside Energy pour un projet de GNL en Louisiane.

Coal India engage 19 milliards de roupies (environ 176 millions d'euros) dans la R&D en technologies neutres en carbone et partenariats académico-industriels.

SK Hynix et KKR lancent une coentreprise dans les énergies renouvelables en Corée du Sud valorisée à 1,3 milliard de dollars.

Brambles va faire appel du jugement de la Cour fédérale dans le cadre d'un recours collectif lié à ses prévisions.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.