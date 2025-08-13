Le renforcement du scénario de baisse des taux dès septembre aux Etats-Unis continue à soutenir les marchés actions. Les gros indices américains sont au zénith, les petits se réveillent et le Stoxx Europe 600 européen n'est plus qu'à 3% du pic touché en mars dernier. Les investisseurs gardent un discours prudent en façade, mais achètent compulsivement la trumpisation du monde.

C'est la vieille histoire de la bouteille à moitié pleine. Les marchés actions avaient hier sous les yeux une raison de se réjouir et une raison de s'inquiéter de l'inflation américaine de juillet. Ils ont choisi de se réjouir. Le trio des principaux indices américains, S&P 500, Nasdaq 100 et Dow Jones, a gagné plus de 1% en clôture. Le Russell 2000, qui piste les petites capitalisations, a bondi de 3%, signant à la fois sa plus forte hausse depuis le 12 mai et son retour en territoire positif en 2025. La bouteille à moitié pleine, c'est une inflation plus modérée que prévu (2,7% contre 2,8% anticipé), qui permet de faire monter à 94% la probabilité d'atteindre le Graal du moment pour les investisseurs : une baisse de taux de 25 points de base de la Fed à l'issue de la réunion prévue les 16 et 17 septembre prochain. Le Secrétaire US au Trésor Scott Bessent a même suggéré hier soir que la banque centrale pourrait assouplir sa politique de 50 points de base.

La bouteille à moitié vide ? C'est l'inflation de base (core inflation), celle qui écarte les éléments les plus volatils, qui accélère et qui dépasse les attentes (3,1% après 2,9% en juin, et 3% prévu par le consensus). En courbe, ça donne un joli mouvement en U depuis le début de l'année : baisse jusqu'en février, puis trois mois de stagnation, puis redécollage en juin et accélération en juillet. Jusqu'à une date récente, personne ou presque ne contestait la supériorité de l'inflation de base sur l'inflation brute pour mener la politique monétaire. Hier, tout le monde s'en foutait. Ce qui compte, c'est le storytelling. De toute façon, les statistiques sont fausses selon la Maison Blanche, qui vient de nommer un économiste asservi aux commandes du service qui les compile. L'équipe précédente paie pour n'avoir pas suffisamment dépoussiéré l'institution. C'est probablement en partie mérité, mais ça n'enlève pas le risque de faire s'évaporer l'objectivité des données.

Le storytelling, c'est le nouveau Mister-Stats, EJ Antoni, qui propose de suspendre la publication du rapport mensuel sur l'emploi pour publier des données plus fiables fondées sur une plage de temps plus longue. C'est une idée intéressante dans l'absolu, mais elle intervient à un moment particulièrement opportun politiquement pour Donald Trump. Lequel a ajouté sa voix au concert des railleries, en brocardant le patron de Goldman Sachs pour la dernière étude de la banque sur l'impact inquiétant des droits de douane. Il a aussi remis sa couche de pression hebdomadaire sur le président de la Fed, trop tiède à son goût sur les baisses de taux, en ressortant du chapeau des poursuites judiciaires concernant les travaux du bâtiment de la réserve fédérale. Et histoire d'enfoncer le clou, le président américain a martelé que les droits de douane sont payés par les autres pays et qu'ils rapportent "des milliers de milliards de dollars". Et qu'importe si, en réalité, ce ne sont que des centaines de milliards et qu'on ne sait pas vraiment qui les paie au final. Ce qui compte, c'est le message.

Il reste quand même un pan du marché qui hésite à embarquer dans l'aventure. C'est le compartiment obligataire, dépeint comme la "vigie" du secteur, ce qui signifie à la fois qu'il réagit avec sagesse (pour ses fans) ou qu'il est barbant et à côté de la plaque (pour ses détracteurs). La publication des chiffres de l'inflation de juillet hier a laissé de marbre, ou presque, le rendement de la dette américain à 10 ans. Normalement quand la perspective d'une baisse de taux se renforce, le prix des obligations doit monter et leur rendement doit reculer. Ce n'est pas le cas, signe que l'obligataire ne considère pas les derniers chiffres d'inflation comme changeant la donne. Mais le financier américain bien connu Ed Yardeni rappelait hier avec justesse que le 10 ans US avait grimpé jusqu'à 100 points l'année dernière entre septembre et décembre, c’est-à-dire quand la Fed avait réduit ses taux de 100 points en trois fois (50 points de base puis deux fois 25 points de base). Pourquoi ? Parce que l'obligataire doutait du recul de l'inflation jusqu'à 2% (il a eu raison) et redoutait la dégradation du déficit (il a eu raison aussi)… ce qui n'a pas empêché les marchés actions d'atteindre des records, malgré un parcours heurté.

L'autre échéance majeure de la semaine, c'est la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska sur l'Ukraine et probablement d'autres sujets. Paradoxalement, alors que le monde occidental s'allonge systématiquement face au président américain, les médias pensent que Trump va se faire couillonner par Poutine, d'une façon ou d'une autre. Les Européens essaient de se faire entendre, mais ils ne sont pas invités au bal. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve de plus en plus pathétique cette photo de groupe des dirigeants européens entourant Volodymyr Zelenski, répétée au moindre déplacement. L'UE cherche à crier "on fait bloc", mais on constate tristement que la vraie légende c'est "à plusieurs, on n'est pas plus fort".

En dehors de l'Australie (-0,5%, tirée vers le bas par ses banques après les résultats jugés faibles de Commonwealth Bank of Australia), les marchés d'Asie-Pacifique ont le vent en poupe. Le Japon gagne encore plus de 1%, mais c'est le Hang Seng qui détone avec 2% de hausse, dopé par l'optimisme de Wall Street et des rumeurs de dizaines de projets d'introduction en bourse. Les gains sont aussi au rendez-vous en Corée du Sud, Inde et Taiwan. L'Europe est attendue en légère hausse dans les premiers échanges.

Le CAC 40 gagne 0,3% à 7774 points peu après 9h00. Le SMI affiche 0,1% de gains à 11 886 points. Même hausse pour le Bel 20 à 4730 points.

Les temps forts économiques du jour

La seconde lecture de l'inflation européenne de juillet est attendue à 11h00.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00

Les principaux changements de recommandations

Airbus : William O'Neil & Co reprend la couverture à acheter.

Alcon : Zacks maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 97 à 90 USD.

Amadeus : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 84 EUR.

Cloudberry Clean Energy : SEB Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours de 12 NOK.

Danone : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 71 EUR.

DBV Technologies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 7,25 à 7,28 USD.

Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 143 à 149 EUR.

Ferrari : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 446 à 430 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 10,70 à 13,35 EUR.

GEA Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 52 EUR à 58,10 EUR.

Legal & General : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 290 à 275 GBX.

LVMH : Landesbank Baden-Württemberg améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours de 550 EUR.

Nemetschek : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 126 à 145 EUR.

Novartis : HSBC maintient sa recommandation de réduction avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 CHF.

Rolls-Royce : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 590 à 1220 GBX.

Raisio : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 2,45 à 2,60 EUR.

Safran : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 278 à 332 EUR.

Saint-Gobain : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 94,10 EUR à 108,90 EUR.

Sopra Steria : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 264 à 259 EUR.

Spire Healthcare Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 260 à 298 GBX.

Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,15 à 8,80 EUR.

Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 3,65 à 3,75 EUR.

Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 3,50 EUR.

Zegona Communications : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1200 à 1720 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Les actions Touax passent sur Euronext Growth.

BD Multimedia devient Tractial (mnémo fut ALTRA).

Eagle Football se fait prêter Adam Karabec par le Sparta Prague pour une saison.

Néovacs lève 0,25 MEUR via des OCEANE-BSA.

Les principales publications du jour :

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.