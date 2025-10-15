Derrière ce rallye, il y a deux moteurs. D’abord, dans l’univers action, la Corée du Sud est classée dans les émergents. Or, les actions émergentes bénéficient d’un regain d’intérêt des investisseurs, après avoir été délaissées pendant plusieurs années. Le tout, dans une logique de diversification, notamment vis-à-vis des Etats-Unis.
Le marché américain que beaucoup estiment trop concentré et porté uniquement par l’IA. Une problématique que l’on retrouve aussi pour le KOSPI. Et c’est le deuxième moteur de performance. L’indice compte deux grandes capitalisations : Samsung et SK Hynix, en hausse respectivement de 72% et 138% depuis le 1er janvier.
Samsung, SK Hynix et le reste du monde
10 premières capitalisations du KOSPI. Source : Stockscreener Zonebourse
Deux valeurs qui bénéficient de la hype autour de l’IA. Dans cette chaine de valeurs, SK Hynix et Samsung sont en concurrence sur le segment des puces mémoires.