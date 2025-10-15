Avec une progression de 52% depuis le début de l'année, l'indice sud-coréen fait la course en tête. Et rien ne semble l'arrêter à ce stade. Ce mercredi, l'indice a encore progressé de 2.7% pour inscrire un nouveau record de clôture.

Publié le 15/10/2025 à 16:05 - Modifié le 15/10/2025 à 16:08

Derrière ce rallye, il y a deux moteurs. D’abord, dans l’univers action, la Corée du Sud est classée dans les émergents. Or, les actions émergentes bénéficient d’un regain d’intérêt des investisseurs, après avoir été délaissées pendant plusieurs années. Le tout, dans une logique de diversification, notamment vis-à-vis des Etats-Unis.

Le marché américain que beaucoup estiment trop concentré et porté uniquement par l’IA. Une problématique que l’on retrouve aussi pour le KOSPI. Et c’est le deuxième moteur de performance. L’indice compte deux grandes capitalisations : Samsung et SK Hynix, en hausse respectivement de 72% et 138% depuis le 1er janvier.

Samsung, SK Hynix et le reste du monde

10 premières capitalisations du KOSPI. Source : Stockscreener Zonebourse

Deux valeurs qui bénéficient de la hype autour de l’IA. Dans cette chaine de valeurs, SK Hynix et Samsung sont en concurrence sur le segment des puces mémoires.