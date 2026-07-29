Les investisseurs sont toujours confus avec l'investissement dans l'IA. Personne ne veut sortir trop tôt de la fête, mais tout le monde regarde discrètement où est la sortie de secours, parce que les pertes accumulées au cours des cinq dernières semaines commencent à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, agenda chargé avec des résultats en veux-tu, en voilà, et une décision de politique monétaire de la Fed.

Si votre collègue de bureau vous avait conseillé d'acheter un ETF Semiconducteurs en début de semaine parce qu'il avait identifié un point bas en combinant son expérience, les chandeliers japonais, les conseils de @jedeviensfinancièrementindépendantà17ans et le thème astral de Tata Simone, il s'est bien foutu de vous. La confusion au sujet de la pertinence de l'investissement dans l'intelligence artificielle se poursuit.

La meilleure lessiveuse à IA du monde, l'indice KOSPI coréen, est en train de se prendre un nouveau coup de massue après avoir déjà cédé 11% hier. Cette nouvelle baisse repose en partie sur des résultats inférieurs aux attentes de la star locale, SK Hynix. Le spécialiste des puces mémoire a multiplié par 13 ses bénéfices trimestriels, ce qui est, vous en conviendrez, assez stupéfiant. Mais le marché avait visé encore plus haut. Donc il est un peu déçu. Vous vous rappelez, c'est la différence entre le relatif et l'absolu. Le bénéfice de SK Hynix est absolument dingue, mais relativement décevant parce que les investisseurs avaient anticipé en faisant exploser l'action en hausse. En Bourse, les prophéties autoréalisatrices fonctionnent dans les deux sens : les bonnes nouvelles se transforment en super bonnes nouvelles. Les mauvaises peuvent devenir des catastrophes.

Cet accroc de SK Hynix dans la narration sur l'IA vient rejoindre les doutes récents, en particulier ceux sur la rentabilité d'une industrie naissante où la concurrence fait rage et où l'obsolescence semble instantanée. L'indice technologique américain Nasdaq 100 a reculé sur les cinq dernières séances. Il a perdu 10% depuis son point haut du 3 juin dernier. Le KOSPI, lui, a lâché 40% depuis le record du 18 juin. Il est toujours en territoire positif en 2026 grâce à sa hausse incroyable sur les cinq premiers mois de l'année, mais ça commence à piquer quand même. L'Europe, de son côté, continue son bonhomme de chemin haussier, grâce à sa sous-exposition à la thématique de l'IA. Le vieux continent s'appuie sur ses secteurs traditionnels pour briller et se rapprocher de ses records. J'ajoute que le Dow Jones prend le même chemin aux Etats-Unis. La cote américaine est assez clairement scindée entre le calme de l'ancienne économie et l'agitation de la nouvelle. Le Dow Jones et le Nasdaq 100 affichent désormais les mêmes gains en 2026 (environ 10%), mais pas la même sérénité.

La séance du jour sera extrêmement dense. Elle a démarré sur un renforcement du pétrole après la déclaration selon laquelle l'armée américaine a intercepté une attaque surprise iranienne contre ses troupes au Moyen-Orient. Voilà qui relativise, là aussi, les déclarations d'apaisement récentes dans la guerre entre les deux pays. La journée se poursuit avec un déluge de résultats : une centaine de grandes entreprises faisant partie des indices S&P 500 et Stoxx Europe 600 sont inscrites sur le calendrier. Les deux acteurs les plus attendus sont Microsoft et Meta Platforms, qui publieront après la clôture de Wall Street (soit 22h00 heure française). Leurs chiffres seront décortiqués à l'aune des craintes actuelles sur l'IA. Un peu avant, à 20h00 heure de Paris, la banque centrale américaine aura rendu sa décision de juillet sur les taux. Les économistes et les traders misent sur une confirmation des taux, compte tenu des données actuelles sur l'inflation et l'emploi outre-Atlantique. Ils s'attendent en majorité à ce que l'on appelle un "statu quo belliciste", c'est-à-dire à une nuance de fermeté. En clair "on laisse les taux comme ça, mais on songe plutôt à les relever qu'à les baisser". La décision sera suivie de la traditionnelle conférence de presse menée par le nouveau président, Kevin Warsh. Lequel est plutôt avare de commentaires, conformément à la ligne directrice qu'il a définie en démarrant son mandat : pas de blabla.

En Asie Pacifique, les indices riches en valeurs technologiques se font encore secouer. Baisse XXL pour le KOSPI en séance (-6%, mais après avoir plongé de plus de 12%) et recul de 4% du côté de Taïwan. Tokyo limite ses pertes à 1,5%, mais accuse plus de 10% de repli en un mois. L'Inde et l'Australie, en hausse de 1%, continuent à profiter d'une composition sectorielle moins défavorable. Les marchés occidentaux sont attendus en baisse. Comme je le signale toujours en période de publications, les évolutions indicielles peuvent dépendre des réactions aux résultats. Exemple en France, où les chiffres de Kering ou d'EssilorLuxottica sont favorablement accueillis.

Le CAC 40 gagne 0,4% à l'ouverture, bien aidé par Kering et EssilorLuxottica. Le SMI gagne 0,4% à 14 623 points. Le Bel 20 est stable à 5 743 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

20h00 : Fed - Décision sur les taux d'intérêt (Etats-Unis)

20h30 : Fed - Conférence de presse (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air Liquide : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 196 à 194 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 179 à 177 EUR.

Alten : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 135 à 140 EUR.

Biomérieux : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.

Carvolix : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 10,50 EUR.

Diageo : Zacks dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 87 USD à 72 USD.

EssilorLuxottica : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 278 à 282 EUR.

Eurofins Scientific : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 99,40 à 94,90 EUR.

Indra Sistemas : Mediobanca passe de surperformance à performance de marché de surperformance avec un objectif de cours réduit de 90 EUR à 70 EUR.

Kering : HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 290 EUR à 340 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 220 à 270 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 350 à 360 EUR.

Lindt : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 101000 à 92000 CHF.

LVMH : CLSA maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 630 à 580 EUR.

Michelin : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 EUR.

Safran : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 320 à 350 EUR. Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 315 à 345 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 365 à 398 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 400 à 430 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 370 à 400 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 354 à 390 EUR. William O'Neil reprend le suivi à acheter.

SBM Offshore : RBC Capital Markets démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 45 EUR.

SIG: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 16 à 18 CHF.

Sika : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 200 CHF. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 165 à 215 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 201 à 213 CHF.

Sodexo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46,75 à 57,50 EUR.

Soitec : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.

Sulzer : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 158 à 164 CHF.

Swedish Orphan Biovitrum : SB1 Markets démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 515 SEK.

Temenos Group : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 CHF.

Valeo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 13 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.