Si votre collègue de bureau vous avait conseillé d'acheter un ETF Semiconducteurs en début de semaine parce qu'il avait identifié un point bas en combinant son expérience, les chandeliers japonais, les conseils de @jedeviensfinancièrementindépendantà17ans et le thème astral de Tata Simone, il s'est bien foutu de vous. La confusion au sujet de la pertinence de l'investissement dans l'intelligence artificielle se poursuit.
La meilleure lessiveuse à IA du monde, l'indice KOSPI coréen, est en train de se prendre un nouveau coup de massue après avoir déjà cédé 11% hier. Cette nouvelle baisse repose en partie sur des résultats inférieurs aux attentes de la star locale, SK Hynix. Le spécialiste des puces mémoire a multiplié par 13 ses bénéfices trimestriels, ce qui est, vous en conviendrez, assez stupéfiant. Mais le marché avait visé encore plus haut. Donc il est un peu déçu. Vous vous rappelez, c'est la différence entre le relatif et l'absolu. Le bénéfice de SK Hynix est absolument dingue, mais relativement décevant parce que les investisseurs avaient anticipé en faisant exploser l'action en hausse. En Bourse, les prophéties autoréalisatrices fonctionnent dans les deux sens : les bonnes nouvelles se transforment en super bonnes nouvelles. Les mauvaises peuvent devenir des catastrophes.
Cet accroc de SK Hynix dans la narration sur l'IA vient rejoindre les doutes récents, en particulier ceux sur la rentabilité d'une industrie naissante où la concurrence fait rage et où l'obsolescence semble instantanée. L'indice technologique américain Nasdaq 100 a reculé sur les cinq dernières séances. Il a perdu 10% depuis son point haut du 3 juin dernier. Le KOSPI, lui, a lâché 40% depuis le record du 18 juin. Il est toujours en territoire positif en 2026 grâce à sa hausse incroyable sur les cinq premiers mois de l'année, mais ça commence à piquer quand même. L'Europe, de son côté, continue son bonhomme de chemin haussier, grâce à sa sous-exposition à la thématique de l'IA. Le vieux continent s'appuie sur ses secteurs traditionnels pour briller et se rapprocher de ses records. J'ajoute que le Dow Jones prend le même chemin aux Etats-Unis. La cote américaine est assez clairement scindée entre le calme de l'ancienne économie et l'agitation de la nouvelle. Le Dow Jones et le Nasdaq 100 affichent désormais les mêmes gains en 2026 (environ 10%), mais pas la même sérénité.
La séance du jour sera extrêmement dense. Elle a démarré sur un renforcement du pétrole après la déclaration selon laquelle l'armée américaine a intercepté une attaque surprise iranienne contre ses troupes au Moyen-Orient. Voilà qui relativise, là aussi, les déclarations d'apaisement récentes dans la guerre entre les deux pays. La journée se poursuit avec un déluge de résultats : une centaine de grandes entreprises faisant partie des indices S&P 500 et Stoxx Europe 600 sont inscrites sur le calendrier. Les deux acteurs les plus attendus sont Microsoft et Meta Platforms, qui publieront après la clôture de Wall Street (soit 22h00 heure française). Leurs chiffres seront décortiqués à l'aune des craintes actuelles sur l'IA. Un peu avant, à 20h00 heure de Paris, la banque centrale américaine aura rendu sa décision de juillet sur les taux. Les économistes et les traders misent sur une confirmation des taux, compte tenu des données actuelles sur l'inflation et l'emploi outre-Atlantique. Ils s'attendent en majorité à ce que l'on appelle un "statu quo belliciste", c'est-à-dire à une nuance de fermeté. En clair "on laisse les taux comme ça, mais on songe plutôt à les relever qu'à les baisser". La décision sera suivie de la traditionnelle conférence de presse menée par le nouveau président, Kevin Warsh. Lequel est plutôt avare de commentaires, conformément à la ligne directrice qu'il a définie en démarrant son mandat : pas de blabla.
En Asie Pacifique, les indices riches en valeurs technologiques se font encore secouer. Baisse XXL pour le KOSPI en séance (-6%, mais après avoir plongé de plus de 12%) et recul de 4% du côté de Taïwan. Tokyo limite ses pertes à 1,5%, mais accuse plus de 10% de repli en un mois. L'Inde et l'Australie, en hausse de 1%, continuent à profiter d'une composition sectorielle moins défavorable. Les marchés occidentaux sont attendus en baisse. Comme je le signale toujours en période de publications, les évolutions indicielles peuvent dépendre des réactions aux résultats. Exemple en France, où les chiffres de Kering ou d'EssilorLuxottica sont favorablement accueillis.
Le CAC 40 gagne 0,4% à l'ouverture, bien aidé par Kering et EssilorLuxottica. Le SMI gagne 0,4% à 14 623 points. Le Bel 20 est stable à 5 743 points.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
- 20h00 : Fed - Décision sur les taux d'intérêt (Etats-Unis)
- 20h30 : Fed - Conférence de presse (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- EUR / USD : 1,14 (+0,1%)
- Once d'or : 4 027 USD (+0,1%)
- Once d'argent : 57,43 USD (+0,4%)
- Brent : 87,60 USD (+4,6%)
- Spread Bund / OAT : 78 points (0,0%)
- VIX : 18,21 points (-0,5%)
- 10 ans US : 4,62% (0,0%)
- Bitcoin : 63 631 USD (-0,4%)
Les principaux changements de recommandations
- Air Liquide : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 196 à 194 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 179 à 177 EUR.
- Alten : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 135 à 140 EUR.
- Biomérieux : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.
- Carvolix : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
- Diageo : Zacks dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 87 USD à 72 USD.
- EssilorLuxottica : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 278 à 282 EUR.
- Eurofins Scientific : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 EUR.
- Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 99,40 à 94,90 EUR.
- Indra Sistemas : Mediobanca passe de surperformance à performance de marché de surperformance avec un objectif de cours réduit de 90 EUR à 70 EUR.
- Kering : HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 290 EUR à 340 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 220 à 270 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 350 à 360 EUR.
- Lindt : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 101000 à 92000 CHF.
- LVMH : CLSA maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 630 à 580 EUR.
- Michelin : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 EUR.
- Safran : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 320 à 350 EUR. Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 315 à 345 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 365 à 398 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 400 à 430 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 370 à 400 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 354 à 390 EUR. William O'Neil reprend le suivi à acheter.
- SBM Offshore : RBC Capital Markets démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 45 EUR.
- SIG: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 16 à 18 CHF.
- Sika : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 200 CHF. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 165 à 215 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 201 à 213 CHF.
- Sodexo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46,75 à 57,50 EUR.
- Soitec : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.
- Sulzer : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 158 à 164 CHF.
- Swedish Orphan Biovitrum : SB1 Markets démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 515 SEK.
- Temenos Group : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 CHF.
- Valeo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 13 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Kering revient à la croissance organique au S1 grâce à Gucci, dont le repli s'est avéré bien moins marqué que prévu. Le titre prenait 15% hors séance sur OTC Markets.
- EssilorLuxottica affiche une croissance de +9,7% à taux constants au S1 avec un résultat net ajusté de 1,921 MdEUR, dopé par des remboursements de droits de douane. Le titre prenait 2,7% hors séance sur OTC Markets.
- Hermès souffre au second trimestre.
- Legrand relève sa prévision de croissance des ventes pour 2026.
- Nexans relève ses perspectives annuelles.
- Danone confirme ses objectifs annuels.
- Bureau Veritas relève ses objectifs après un bon premier semestre.
- Sopra Steria remonte son objectif de croissance organique pour 2026.
- Rémy Cointreau surpasse les attentes au T1, objectifs confirmés.
- GTT confirme ses objectifs 2026 et versera un acompte sur dividende de 4,30 EUR par action.
- Lagardère publie un CA semestriel de 4,545 MdsEUR, en hausse de 2% en données comparables, avec une amélioration de la rentabilité.
- Alten relève ses objectifs après un retour à la croissance organique au S1.
- Les marges de M6 Métropole Télévision se sont contractées au premier semestre malgré l'effet Coupe du Monde sur les audiences.
- Le chiffre d'affaires de Verallia recule de 1,4% sur un an, les effets du plan d'optimisation attendus au S2.
- Thales accélère sa production de radars au Brésil et anticipe une forte croissance régionale.
- Microsoft et Saint-Gobain collaborent sur des solutions numériques et d'IA pour la construction.
- Soitec règle son litige avec le fisc et prévoit jusqu'à 60 MEUR de décaissement au 3e trimestre.
- Compagnie des Alpes investit 20 millions d'euros pour une participation de 34 % dans PadelCity.
- Les principales publications du jour: L'Oréal, Hermès International, Airbus, Vinci, Danone, Legrand, Bureau Veritas, Klépierre, Aeroports de Paris, Nexans, Elis, FDJ United, Tikehau Capital, Sopra Steria.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- UBS annonce 3 MdsUSD de rachats d'actions après un T2 supérieur aux attentes.
- Porsche confirme ses prévisions 2026.
- Telefónica de nouveau dans le rouge au premier semestre.
- CaixaBank publie un bénéfice T2 supérieur aux attentes, porté par la croissance des prêts et des commissions.
- Eni relève son bénéfice et son programme de rachat d'actions, approuve un dividende de 0,27 EUR par action et envisage un dividende extraordinaire.
- Deutsche Bank enregistre une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Le bénéfice de Rio Tinto bondit de 47% au premier semestre, porté par une hausse de 15% du chiffre d'affaires.
- RWE relève ses prévisions annuelles après un premier semestre solide et la montée au capital d'Amprion.
- Logitech affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal
- ASM International a vu son bénéfice net et son chiffre d'affaires augmenter au premier semestre.
- Solvay dépasse les prévisions de bénéfice au deuxième trimestre, les réductions de coûts compensent partiellement l'impact au Moyen-Orient.
- Le bénéfice net de Ferrovial a baissé au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires.
- Frasers prend une participation de 4,2% dans Burberry.
- Leonardo conclut le rachat de Raft pour 450 millions de dollars.
- Knorr-Bremse cède sa division HVAC à OpenGate Capital.
- Nestlé remporte un procès en Inde autour de la marque KitKat.
- Les principales publications du jour: UBS, Rio Tinto, Intesa Sanpaolo, CaixaBank, Glencore, Eni, Deutsche Bank, Standard Chartered, Endesa, ASM International, BASF, Ferrovial.
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-clôture après leurs résultats : Bloom Energy (+12,7%), Teradyne (+7%), Seagate (+6,6%), Ford (+5%)…
- Actions en baisse post-clôture après leurs résultats : KLA (-8%), PPG Industries (-4%), NXP Semiconductors (-3%), Waste Management (-3%)…
- Netflix et Walt Disney devraient bénéficier de l'abandon par le Canada de sa taxe sur le streaming.
- AT&T finalise l'acquisition de fréquences auprès d'EchoStar pour 23 milliards USD.
- Moody's envisage de relever la note de Delivery Hero suite à sa fusion avec Uber Technologies.
- Les principales publications du jour: Microsoft, Meta Platforms, Lam Research, The Procter & Gamble, Arm, Amphenol, Qualcomm, Starbucks, Fortinet, Vertiv, Equinix, General Dynamics, Automatic Data Processing, Waste Management, Johnson Controls International, Robinhood Markets, Aon, Agnico Eagle Mines, O'Reilly Automotive, Boston Scientific, Public Storage, L3Harris Technologies, Teradyne, Entergy, Ventas, Old Dominion Freight Line, Garmin, Humana, Flex, Carvana.
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix publie un bénéfice multiplié par 13 au T2, mais moins élevé que prévu.
- Hindustan Unilever enregistre une vive croissance de ses ventes.
- Woodside Energy resserre ses prévisions de production pour 2026 après un bond de son chiffre d'affaires trimestriel.
- Des parlementaires américains veulent lancer une enquête de sécurité nationale sur le fabricant chinois de puces mémoire CXMT, qui vent d'entrer en bourse en Chine.
- TSMC confirme la sécurité de son personnel et le redémarrage progressif de son usine de Kumamoto après un séisme.
- Petrobras réduit ses importations et privilégie la production locale sur fond de tensions géopolitiques.
- Le conseil d'administration de Larsen & Toubro approuve la fusion de sa filiale de développement énergétique.
- Les principales publications du jour: SK Hynix, Hitachi, Advantest, Saudi Telecom, United Microelectronics, Woodside Energy, Adani Enterprises, Adani Ports, Samsung C&T, Komatsu, NEC, Nomura, Asian Paints, ADNOC Drilling Company, Northern Star Resources.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les revenus liés à l'IA progressent rapidement, mais pas assez vite (The Economist).
- Les grandes entreprises d'IA sont en train de perdre la bataille face aux modèles ouverts (Intelligencer).
- Palace flottant pour évasion fiscale (Revue21).
- Espionnage chinois à l'Otan : une chercheuse en IA au cœur de l'enquête (La Lettre).
- Faire la queue, c'est tout sauf anodin (Sheets.works).
- C'est peut-être parce que la mémoire coûte trop cher que les puces sont en difficulté (FT AlphaVille).
- Les conversations privées de Claude apparaissent dans les résultats de recherche de Google et Bing (Wired).
- Une semaine importante pour le déni de l'IA (Platformer).
- La "vibecoding fatigue" : épuisés par l’IA, les développeurs informatiques inventent leurs propres parades (The Conversation).
- L'empire crypto de Trump (Molly White / Citation Needed, repéré par Flowingdata).