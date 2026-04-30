La santé de fer d'ArcelorMittal

ArcelorMittal (+0,92% à 49,42 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce jeudi, porté par un excellent début d'année 2026. Au premier trimestre, le géant sidérurgique a généré un chiffre d'affaires de 15,5 milliards de dollars, en hausse de 3,2%. L'EBITDA progresse de 5,4% à 1,68 MdUSD dépassant le consensus de 1,646 MdUSD, avec une rentabilité par tonne portée à 131 USD, contre 116 USD un an plus tôt, grâce notamment à la remontée des prix de l'acier et à de meilleures performances opérationnelles.

D'ailleurs, sur ces prix de l'acier, Invest Securities confirme qu'ils sont "en hausse dans certaines régions (prix moyen aux Etats-Unis en progression de 21%, celui en Europe en hausse de 12% alors que celui au Brésil est en recul de 4,5%)".



En revanche, le bénéfice net, ressortant à 575 MUSD et dépassant les attentes du marché (509 MUSD), a reculé sur un an sur ce trimestre (805 MUSD au premier trimestre 2025), soit 0,76 dollar par action (contre 1,05 dollar un an avant). Or, par rapport au quatrième trimestre 2025 (177 MUSD), ce profit d'ArcelorMittal s'est accru et a plus que triplé.



"Les résultats correspondent exactement au consensus établi par l'entreprise", a commenté l'analyste Fabrice Farigoule, d'AlphaValue, qui pense que "la baisse des importations entraînera une meilleure utilisation des capacités, ce qui stimulera la rentabilité et le rendement du capital au cours du second semestre".



Cette dynamique est tirée par l'Amérique du Nord, où la production retrouve un niveau normal après des opérations de maintenance. L'EBITDA du segment a presque doublé sur un trimestre, à 383 MUSD. En Europe, premier marché du groupe, l'activité se redresse aussi : le chiffre d'affaires grimpe de 10,6% à 7,4 MdsUSD et le résultat opérationnel atteint 239 MUSD, contre 49 MUSD précédemment, malgré des marges encore sous pression.



Confiance affichée dans la trajectoire de croissance



"La performance du premier trimestre s'est montrée résiliente malgré le contexte instable au Moyen-Orient, avec une rentabilité de 131 USD/tonne d'EBITDA reflétant les avantages de notre portefeuille d'actifs diversifié à l'échelle mondiale et l'application cohérente de notre stratégie. Nous avons également continué à améliorer nos performances en matière de sécurité, enregistrant le taux de fréquence des accidents avec arrêt (LTIFR) trimestriel le plus bas de l'histoire du groupe, ce qui témoigne des résultats tangibles de nos efforts soutenus dans ce domaine", a commenté Aditya Mittal, CEO d'ArcelorMittal.



Le dirigeant souligne, par ailleurs, que "cette année sera également cruciale pour les projets de croissance stratégique de la société, qui reflètent l'étendue de ses opportunités à travers divers vecteurs de croissance. "Nos investissements, qui devraient à terme générer un EBITDA supplémentaire de 1,8 MdUSD, comprennent l'expansion de l'usine d'AM/NS India à Hazira, la montée en puissance de l'activité minière au Libéria, le passage à pleine capacité du nouveau four à arc électrique (EAF) à Calvert, ainsi que diverses opportunités liées à la transition énergétique", indique t-il.



De plus, ArcelorMittal mise sur un cadre réglementaire européen plus protecteur, avec le déploiement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et de nouveaux quotas tarifaires attendus à l'été.



Le numéro 1 mondial de la sidérurgie prépare la remise en service de hauts fourneaux en France et en Pologne pour répondre à une demande attendue en hausse, tout en poursuivant ses investissements et sa politique de retour aux actionnaires.



Réagissant à cette performance trimestrielle, Oddo BHF "reste positif sur ArcelorMittal (maintien de la recommandation à surperformance et cible inchangée à 60 EUR) en raison de la dynamique européenne favorable consécutive au MACF* et au nouvel instrument commercial, des avantages d'une forte intégration verticale amont dans le minerai de fer alors que les prix actuels restent élevés, et d'un protectionnisme accru dans les pays émergents". Pour l'analyste, la valorisation reste adéquate à 5,4x l'EBITDA estimé pour 2027, soit légèrement en dessous de celle de ses pairs".



*Le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières est un instrument règlementaire européen qui vise à soumettre les produits importés dans le territoire douanier de l'Union Européenne à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits. L'objectif premier de ce dispositif est de lutter contre les fuites de carbone, dans un contexte de renforcement de l'ambition climatique au niveau européen.



Concernant les perspectives, ArcelorMittal affiche son optimisme pour le reste de l'année. Les nouvelles mesures réglementaires, ses investissements stratégiques soutiennent ses objectifs de free cash flow et sa capacité à verser des dividendes réguliers.



Jefferies est l'autre analyste à avoir réagi à cette publication trimestrielle d'ArcelorMittal. Le bureau d'études considère que les perspectives du sidérurgiste restent positives avec des hausses de prix visibles dès le second trimestre. Il qualifie cette performance aussi de résiliente sur ce premier trimestre, malgré le contexte actuel au Moyen-Orient.



Pour Jefferies, "la dynamique séquentielle positive des prix et des marges dès le second trimestre conforte la prévision de consensus de 8,4 MdsUSD d'EBITDA pour 2026. "Nous prévoyons que le producteur d'acier atteindra des niveaux de profits et de valorisation boursière durablement supérieurs à ses moyennes historiques", fait-il savoir.