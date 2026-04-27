L'appétit (retrouvé) des investisseurs pour les valeurs liées à l'IA a entraîné un découplage boursier entre les Etats-Unis et l'Europe la semaine dernière. La frénésie acheteuse va se confronter à la publication des résultats des stars technologiques américaines dans les jours qui viennent, mais le moral est bon. Wall Street a plus ou moins mis de côté Ormuz et la Fed.

Je ne sais même pas par où commencer tant l'actualité est dense. Cette semaine s’annonce en effet comme l’une des plus chargées de l’année, en tout cas dans la sphère financière. Et pour nous mettre dans le bain, le week-end a déjà été bien rempli. Vendredi en fin de journée, le Département de la Justice a annoncé la clôture de l’enquête sur Jerome Powell. Une décision qui va permettre de débloquer la confirmation de son successeur, Kevin Warsh, par le Sénat.

Samedi, Donald Trump a annulé le voyage de ses émissaires au Pakistan, alors que des négociations avec l’Iran étaient attendues après l’arrivée du ministre des Affaires étrangères à Islamabad vendredi. Les négociations sont revenues au point mort et le trafic dans le détroit d’Ormuz reste paralysé, même si nous allons voir un peu plus bas qu'un énième rebondissement pourrait se profiler. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a tenté de forcer la sécurité du dîner des correspondants de la Maison Blanche, auquel assistaient Donald Trump et plusieurs membres de son administration. Il a rapidement été maîtrisé, après avoir blessé un agent.

Revenons à la finance. La semaine sera dominée par les réunions des grandes banques centrales : la Banque du Japon (mardi), la Fed (mercredi), la Banque d’Angleterre et la BCE (jeudi). Comme toujours le meeting de la Fed sera le plus suivi. Il aura une saveur particulière, puisque ce devrait être le dernier de Jerome Powell en tant que président. Il y a malgré tout encore une incertitude sur son avenir : va-t-il rester au sein de la Fed jusqu’à la fin de son mandat de gouverneur (janvier 2028) ou démissionner à l’arrivée de son successeur ? Ce sera sans doute la question centrale de la conférence de presse mercredi soir.

Sur les taux, en revanche, aucune surprise n’est attendue : un nouveau statu quo se profile. Il y a 99% de chances que les taux restent inchangés, selon l'outil FedWatch du CME. Dit autrement, il y a plus de probabilité que la Fed baisse ses taux que de croiser un gars du sud-ouest chez Zonebourse, alors qu'ils se multiplient comme des chocolatines depuis quelques années dans les locaux.

La Banque du Japon, la Banque d’Angleterre et la BCE devraient, elles aussi, laisser leurs taux inchangés. Et comme les banques centrales ne suffiront pas à rassasier les amateurs de macro, un déluge de statistiques nous attend jeudi : les chiffres de PIB du premier trimestre pour la Chine, l’Europe et les Etats-Unis, l’inflation PCE du mois de mars aux Etats-Unis, et l’inflation en zone euro.

Il faudra donc être en forme jeudi, d'autant que cette journée concentre aussi le plus grand nombre de publications de résultats d’entreprises. Cette semaine est la plus dense de la saison à ce niveau, avec 36% des entreprises du S&P 500 qui dévoileront leurs chiffres. Ces résultats comptent d’autant plus qu’ils alimentent l’impressionnant rallye des marchés américains depuis le début du mois. Malgré les tensions géopolitiques, les doutes macroéconomiques et le blocage persistant du détroit d’Ormuz, les investisseurs restent optimistes. La croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 est attendue à 18,6% en 2026, selon FactSet. Et en suivant ce consensus, on constate même que les analystes ont relevé leurs attentes depuis le début de la guerre en Iran. La raison tient surtout à un thème qui continue de porter le marché : l’IA.

A cet égard, on se retrouvera entre GAFAM cette semaine, comme au bon vieux temps : Alphabet, Apple, Meta, Amazon et Microsoft vont annoncer leurs performances trimestrielles entre mercredi et jeudi. Oui je sais, ça fait AAMAM, pas GAFAM. Mais c'était du temps où Alphabet s'appelait Google et où Facebook n'était pas encore Meta. Leurs annonces dans le domaine de l'IA seront scrutées de près. En Europe, le calendrier est plus tradi mais pas moins chargé Airbus, Air Liquide, AstraZeneca, TotalEnergies, UBS et Schneider seront au rendez-vous.

En Asie-Pacifique, les indices ont gonflé leurs gains en cours de séance, après une révélation du média américain Axios. L'Iran aurait proposé aux Etats-Unis un accord visant à rouvrir le détroit, en échange d'un report des négociations sur le nucléaire. La rumeur a propulsé le Japon en hausse de 1,4% et la Corée du Sud sur un gain de 2%. Toutes les places sont bien orientées, à l'exception de l'Australie et de Hong Kong, qui perdent quelques points. La rumeur d'Axios devrait permettre à l'Europe de démarrer dans le vert ou autour de l'équilibre.

Le CAC 40 lance sa séance en hausse de 0,18%. Le SMI lâche 0,1% à 13 159 points. Le Bel 20 gagne 0,1% à 5 346 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

8h00 : Indice de confiance GFK (Allemagne)

16h30 : Indice manufacturier de la Fed de Dallas (Etats-Unis).

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accelleron Industries : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 63 à 75 CHF.

Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 58 à 55,70 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 46,50 EUR à 47 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 60 à 59 EUR.

Arcelormittal : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 40 à 44 EUR.

BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 101 à 104 EUR.

Castellum : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 135 SEK à 130 SEK.

Dassault Systèmes : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 20 EUR.

Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.

Galderma Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 155 à 160 CHF.

J Sainsbury : Goldman Sachs passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 390 GBX à 335 GBX.

Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 272 EUR à 268 EUR.

Lifco : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 300 SEK à 340 SEK.

Nokia : Argus Research Company passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 15 USD.

Orsted : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 150 DKK à 185 DKK.

Posti Group : Inderes démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 10 EUR.

Roche Holding : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 384 à 376 CHF.

Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 400 à 370 EUR.

Siemens Energy : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 166 à 200 EUR.

Spie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 51 à 53 EUR.

Telia Company : Inderes passe d'une recommandation de vendre à alléger et relève l'objectif de cours de 38 SEK à 41 SEK.

ThyssenKrupp Nucera : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.

Tomra Systems : SB1 Markets passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 NOK à 105 NOK.

UBS Group : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 34 CHF.

Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 188 à 187 EUR.

Wereldhave : Kempen passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 22 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Thales remporte un contrat de blindés de 458 millions d'euros en Australie.

Sanofi place pour 2,3 MdsEUR d'obligations.

Peugeot (Stellantis) s'associe à Dongfeng pour produire des véhicules en Chine.

Eurofins lance un programme de rachat d'actions propres pour un montant maximal représentant jusqu'à 4,5% de son capital.

Le DLC "Prophecies of the Ash" d'Anno 117 d'Ubisoft n'a pas été publié comme prévu le 23 avril en raison d'un bug important, indique AlphaValue.

L'actionnaire de référence de Jacques Bogart va racheter l'allemand Stadtparfümerie Pieper.

Haffner tire de nouvelles obligations dilutives sur son financement ABO.

Les principales publications du jour : Exosens, Lumibird, DLSI, Euromedis, Hydrogen Refueling Solutions, Charwood… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Nordex publie un 'EBITDA de 130,7 millions d'euros au premier trimestre.

Le conseil d'administration d'Intertek rejette l'offre de rachat relevée d'EQT.

La directrice générale de Terna quittera ses fonctions début mai pour rejoindre Eni.

Cox ABG Group finalise l'acquisition des activités d'Iberdrola au Mexique.

Trois acquéreurs potentiels seraient en lice pour ses actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American en Australie

Banco Santander renoncerait à contester le plan d'indemnisation de 9,1 milliards de livres de la FCA sur le financement automobile, selon Sky News.

Novartis obtient le feu vert de l'UE pour son traitement de l'urticaire chronique spontanée chez l'adulte.

Bachem signe une facilité de crédit revolving de 500 millions de CHF.

EON serait en discussions avancées pour racheter Ovo Energy.

Les principales publications du jour : Deutsche Boerse, Galp Energia, Nordex…

D'Amérique du Nord

Nvidia dépasse 5 000 milliards de dollars de valorisation.

Google prévoit d'investir 40 milliards de dollars dans Anthropic, selon le WSJ.

Marvell renforce sa stratégie dans l'optique avec le rachat de Polariton.

Les principales publications du jour : Verizon, Public Storage, Nuco, Celestica…

D'Asie et d'ailleurs

Sun Pharmaceutical va acquérir Organon pour 11,8 milliards de dollars.

Denso songerait à abandonner son offre sur Rohm, dont le titre chute.

China Merchants rejoint les négociations pour le rachat des actifs portuaires de CK Hutchison, selon Bloomberg.

Honda Motor devrait reporter de 2027 à 2028 le lancement de sa technologie de conduite autonome par IA, selon Kyodo.

Hengli Petrochemical plonge de 10% suite aux sanctions américaines pour des achats présumés de pétrole iranien.

Mitsubishi Electric et Foxconn signent un protocole d'accord pour une coentreprise d'equipements automobiles.

Les principales publications du jour : Hitachi…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.