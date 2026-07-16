L'essentiel :

- Latecoere a été choisi par Radia pour développer le système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS) de WindRunner.

- WindRunner est le plus grand avion cargo au monde, destiné à transporter des cargaisons hors normes.

- Latecoere contribuera depuis Toulouse et sur site pour assurer le développement de l'architecture électrique de l'appareil.



Latecoere, partenaire de rang 1 des constructeurs aéronautiques, a été sélectionné par Radia pour participer au développement du système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS) de WindRunner, le plus grand avion cargo au monde. WindRunner est conçu pour transporter directement des cargaisons hors normes dans plusieurs secteurs, notamment la défense, l'énergie, le commerce, l'aérospatial et les missions humanitaires, sans dépendre d'infrastructures spécialisées.



Radia, entreprise aérospatiale basée à Boulder et Rome, s'appuie sur un réseau mondial de partenaires. Latecoere apportera son expertise en systèmes électriques aéronautiques, acquise sur des programmes civils et de défense, pour développer l'architecture électrique de l'appareil et établir des principes techniques adaptés aux dimensions et exigences opérationnelles de WindRunner. Les équipes de Latecoere travailleront depuis leur bureau d'études à Toulouse ainsi que sur site auprès de Radia.



Mark Lemke, Vice-Président développement aéronef chez Radia, a souligné que le système EWIS de WindRunner est le plus vaste jamais intégré à un avion et doit fonctionner parfaitement dès le premier jour. Sam Marnick, Présidente Amériques de Latecoere, a indiqué que ce programme est l'un des plus ambitieux en cours et que la collaboration avec Radia permettra de mettre à profit leur expertise en intégration des systèmes électriques aéronautiques.



Radia poursuit la sélection de partenaires capables d'accélérer le développement de WindRunner tout en consolidant les bases industrielles nécessaires pour soutenir ses missions. L'appareil est encore en phase de conception. Il ne volera pas avant plusieurs années.



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