L'avant-dernière semaine d'avril sera marquée par l'annonce de nombreux résultats trimestriels d'entreprises. Mais cette profusion ne détournera pas les investisseurs du feuilleton de la guerre en Iran, qui offre encore de nombreux rebondissements. En attendant une sortie de crise, les financiers sont massivement revenus sur leur pari préféré, les valeurs technologiques, en particulier celles qui devraient bénéficier du super-cycle d'investissement dans l'IA.

Il y a quelques semaines, Céline Dion annonçait son grand retour sur scène. Sur les marchés, ce n'est pas Céline qui a fait son retour, c'est TINA. L'acronyme qui signifie qu'il n'y a pas d'alternative (There Is No Alternative) aux actions en général, et à Wall Street en particulier. D'expérience, quand on ressort cet acronyme, c'est que les marchés américains enchaînent les records et qu'on ne sait plus trop comment expliquer le rallye (c'est toujours mieux que de sortir l'histoire des achats à bon compte).

Nous en avons beaucoup parlé la semaine dernière : ce rallye est celui d'un marché qui a clairement tourné la page de la guerre en Iran, et qui joue une normalisation progressive sur tous les fronts. La semaine dernière s'est même achevée en apothéose avec l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz. Les indices européens ont clôturé la séance de vendredi en hausse de 2%. A Wall Street, les indices ont affiché une hausse de plus de 1%. Le S&P 500 a donc marqué un nouveau record. Et le Nasdaq continue sa série de hausses. Nous sommes désormais à 13 séances consécutives, soit la plus longue série depuis 1992 (On aimerait bien que le Nasdaq baisse pour arrêter de compter les bâtons sur un graphique tous les matins).

Mais le week-end a été nettement moins feel good. Donald Trump a d'abord annoncé que le blocus américain restait en place. L'Iran a considéré cela comme une violation du cessez-le-feu et annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz samedi. Dimanche, c'est Donald Trump qui a accusé l'Iran d'avoir violé le cessez le feu par des attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Dans le même message, le président américain a annoncé un deuxième cycle de négociations à Islamabad ce lundi. Une information démentie quelques heures plus tard par les Iraniens. En bref, une ambiance de cour de récré. Mais avec le nucléaire comme sujet de discussion. Selon Axios, les Iraniens se méfieraient de ces négociations, suspectant une nouvelle diversion de Donald Trump avant une offensive militaire.

La géopolitique devrait donc continuer à dominer l'actualité cette semaine, sachant que le cessez le feu expire demain soir et que Donald Trump nous a habitués aux retournements de dernière minute. Du côté des entreprises, la saison des résultats monte en puissance. Aux Etats-Unis, Tesla, IBM, GE Aerospace, Boeing et Philip Morris sont attendus cette semaine. En Europe, SAP, Thales, L'Oréal, EssilorLuxottica, Roche et Nestlé seront de la partie.

L'autre événement à suivre sera l'audition de confirmation de Kevin Warsh au Sénat, prévue demain. C'est l'homme choisi par Donald Trump pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed. Et comme nous le soulignions la semaine dernière, ce ne sera pas une promenade de santé. Un sénateur républicain a même menacé de bloquer la nomination de Warsh tant que les poursuites judiciaires contre Powell, téléguidées par la Maison Blanche, n'auront pas cessé. Dans un tel scénario, qui reste hypothétique, Powell pourrait faire une pige intérimaire à la tête de l'institution, ce qui ferait probablement dégoupiller Donald Trump. Ce sera la seule actualité de la semaine du côté de la Fed puisque nous sommes entrés ce week-end en période de blackout - la période de silence imposée aux membres de la Fed en amont d'un meeting. La prochaine réunion se tiendra les 28 et 29 avril.

Les informations à ne pas rater pour bien démarrer la semaine :

Une grosse vingtaine de navires a franchi le détroit d'Ormuz samedi, mais la remontée en flèche des tensions a fait chuter les données de transit depuis.

La Chine maintient ses taux directeurs inchangés pour le 11e mois consécutif en avril.

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques au cours du weekend.

Le Département de la Justice américain aurait refusé d'aider les autorités françaises dans leur enquête sur le réseau X d'Elon Musk, selon le WSJ.

La Maison-Blanche et le PDG d'Anthropic envisagent finalement une collaboration face aux craintes suscitées par le modèle Mythos.

Sur l'agenda macro, la densité sera faible aux Etats-Unis cette semaine avec les seules ventes de détail de mars (mardi). Ailleurs, l'inflation britannique (mercredi) et japonaise (vendredi) encadreront les indicateurs PMI Flash d'avril des grandes économies (jeudi).

En Asie-Pacifique, les marchés restent orientés dans le vert pour démarrer la semaine. Les indices riches en valeurs technologiques (Nikkei 225 japonais, KOSPI coréen, TAIEX taiwanais et Hang Seng hongkongais) progressent d'environ 0,5 à 1%. L'Australie a légèrement glissé dans le rouge en fin de parcours. En Europe, l'ouverture s'annonçait baissière, alors que les futures américains ont entamé la semaine dans le rouge vif.

Le CAC 40 perd 1,1% à 8 329 points à l'ouverture, pendant que le Bel 20 lâche 0,9% à 5 520 points. le SMI rend 1,55% à 13 217 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

03h15 : Taux préférentiel de prêt à 1 an et 5 ans (Chine)

08h00 : Prix à la production (Allemagne)

14h30 : Taux d'inflation (Canada)

18h40 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone euro)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aéroports de Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 129 à 126 EUR.

Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,50 EUR à 33,30 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34,30 à 28 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 87 EUR.

Arkema : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 64 EUR.

ASML : CTBC Securities Investment Service passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 1620 à 1780 USD. Haitong International reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1375 à 1657 USD.

Aurubis : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 178 à 197 EUR.

BBVA : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 22,30 EUR à 20,50 EUR.

BE Semiconductor Industries : Nomura passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 124 à 340 EUR.

Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,20 EUR.

Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 73,40 à 77,80 EUR.

Hensoldt : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 à 95 EUR.

Infineon Technologies : Aletheia Capital maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 60 EUR.

Lumibird : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30 EUR.

M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Neste : Inderes passe d'alléger à accumuler et relève l'objectif de cours de 22 à 26,50 EUR.

Northumbrian Water : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 690 à 650 GBX.

Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.

OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5 à 5,50 EUR.

Pihlajalinna : Inderes abaisse d'acheter à accumuler et réduit l'objectif de cours de 17 EUR à 14,50 EUR.

Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 11,20 EUR.

Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 94,70 EUR à 95,20 EUR.

SBM Offshore : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 38 à 46 EUR.

STMicroelectronics : Aletheia Capital reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 34,80 EUR.

UBS Group : Barclays passe à une pondération de marché de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

UniCredit détaille aujourd'hui son approche de création de valeur pour Commerzbank.

Le fonds souverain norvégien soutient la réélection du président de BP Plc.

Saipem signe un nouveau contrat de 700 millions d'euros avec Eni pour une bioraffinerie à Priolo.

Eni annonce une nouvelle découverte de gaz sur le puits d'exploration Geliga-1, au large de l'Indonésie.

UCB va acquérir Neurona Therapeutics pour un montant allant jusqu'à 1,15 milliard de dollars.

Siemens AG remporte un contrat de fourniture majeur pour le projet Lionheart de Vulcan Energy.

Heidelberg Materials prend le contrôle d'Akçansa.

Wacker Chemie anticipe un EBITDA supérieur aux attentes pour le T1 2026 grâce à des effets d'anticipation.

TA Associates envisage une offre de 600 millions de livres sur le britannique Advanced Medical Solutions, selon Sky News.

TUI reprend ses croisières annulées après le passage de ses navires par le détroit d'Ormuz.

Evonik prolonge le mandat de son PDG et nomme un nouveau directeur financier.

Pharol retire son projet de regroupement d'actions.

Nanobiotix communique sur des données précliniques concernant nanoprimer.

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

Le distributeur américain de matériaux de construction QXO va racheter son homologue TopBuild pour 17 milliards de dollars (505 USD par action).

Google en discussions avec Marvell pour concevoir de nouvelles puces d'IA dédiées à l'inférence, selon The Information.

Spirit Airlines sollicite une aide publique face à la flambée du brut, selon Air Current.

Meta prévoit une première vague de licenciements portant sur 8 000 salariés (10% des effectifs) le 20 mai.

Tesla déploie son Robotaxi à Dallas et Houston.

Eli Lilly en négociations avancées pour racheter Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars.

Philip Morris International annonce le renouvellement par la FDA de l'autorisation de commercialisation de l'Iqos en tant que produit du tabac à risque modifié.

Cerebras Systems, rival de Nvidia, dépose son dossier d'introduction en Bourse.

Les principales publications du jour : Steel Dynamics…

D'Asie et d'ailleurs

BYD demande son adhésion au lobby automobile européen.

Sony et Honda abandonnent leur projet de VE commun et redéfinissent leur stratégie.

SK Hynix lance la production du module serveur SOCAMM2 pour les puces Vera Rubin de Nvidia.

Samsung conclut un accord avec Mercedes pour les batteries de VE.

Les principales publications du jour : Rio Tinto…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.