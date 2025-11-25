Les valeurs technologiques américaines se sont révoltées hier, pour tracter le Nasdaq et le S&P 500 vers le haut. En Europe, la séance fut mitigée, avec des baisses en France, en Italie et au Royaume-Uni, et des hausses ailleurs, avec des variations marquées, signe que la nervosité est toujours présente. La Bourse américaine semble avoir trouvé un palliatif à la méforme de l'IA : le Fed Put.

Les convictions des investisseurs manquent de fermeté au milieu de l'automne. En grossissant un peu le trait, l'ambiance de la semaine dernière ressemblait à ça : "l'IA n'est qu'une vaste escroquerie, les cryptomonnaies vont à la cave, les taux directeurs US ne baisseront plus jamais, les actions technologiques vont se faire éclater, la France n'aura jamais de budget". Hier, c'était "l'IA n'est qu'un vaste champ de poudreuse, les cryptomonnaies ont purgé leurs excès avant un rebond, les taux directeurs US vont baisser à fond, la France n'aura jamais de budget".

Le marché a une mémoire de poisson rouge, c'est de notoriété publique. Le Nasdaq 100 a terminé la séance de lundi en hausse de 2,6%. Les doutes sur la transformation des investissements gigantesques dans l'IA en bénéfices colossaux n'ont pas disparu, mais la banque centrale américaine a décidé brutalement de changer de disque, et ça fait toute la différence.

Je ne sais pas ce qui s'est passé au cours des derniers jours, mais si j'en crois le silence des observateurs avisés de la politique monétaire américaine, eux non plus. Les membres de la Fed ont-ils accès à des données que le marché n'a pas ? Ont-ils décidé qu'ils étaient allés un peu loin dans l'orthodoxie ? Leurs enfants ont-ils été kidnappés à la sortie de l'école ? Toujours est-il qu'ils ont multiplié les sorties pour faire comprendre au marché qu'une baisse des taux aura lieu le 10 décembre. Même les proches du président Jerome Powell ont pris le bâton de parole en ce sens. Je rappelle qu'il y a dix jours, les faucons de la Fed avaient tellement étouffé les colombes que les investisseurs avaient abandonné une grande partie de leurs espoirs de baisse des taux en décembre.

Qu'est-ce que ça signifie ? Comme disait Mamie Lucette quand elle jouait des percus pour Jimmy Cliff "I can see clearly now the rain is gone". Qui se traduit à peu près comme ça "J'y vois clair maintenant, c'est le retour du Fed Put, abruti". Je précise que "abruti" est affectueux dans ce cas, mais ça montre qu'elle me trouve quand même un peu long à la détente.

Le Fed Put, c'est la cavalerie, le Capitaine Flam, le Docteur Strange du marché (rayez la mention inutile en fonction de votre âge). C'est le moment où la banque centrale américaine se croit forcée de prendre des mesures qu'elle n'aurait pas prises en temps normal pour compenser un risque spécifique. De tout temps, c'est un filet de sécurité pour les actifs à risque. Ce n'est pas toujours sain, mais c'est ainsi. On en parlait hier à propos de l'étude de Bank of America. C'est un moment de capitulation des faucons (les banquiers centraux stricts) face aux colombes (les banquiers centraux plus coulants).

Les investisseurs ont vu le Fed Put dans les déclarations récentes des membres de la Réserve fédérale. Après John Williams vendredi dernier, ce sont Mary Daly et Christopher Waller qui ont pavé lundi la voie vers une baisse de taux. La probabilité que les traders donnent à une baisse de taux est désormais de 81% (FedWatch). La rue est même à 84% (Polymarket).

La volatilité est encore forte actuellement et la baisse du marché n'est pas forcément terminée. Mais le filet de sécurité tendu par la Fed est un élément majeur. Dans les jours qui viennent la publication du stock de statistiques en souffrance va permettre d'affiner les pronostics. Ce sera le cas dès cet après-midi avec les prix à la production aux Etats-Unis, même si les données sont un peu datées puisqu'elles auraient dû être publiées le 16 octobre et concernent le mois de septembre. Même chose avec les ventes de détail : celles qui seront publiées cet après-midi auraient dû l'être le 15 octobre et portent, elles aussi, sur septembre.

Dans le volet géopolitique, Donald Trump s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping puis avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi. Tout va bien : tout le monde est ami avec tout le monde, selon la Maison Blanche, même si le sujet Taiwan est au cœur des tensions. La situation est plus confuse au sujet de l'Ukraine. Il règne un grand désordre au sein de l'administration américaine sur la conduite à tenir vis-à-vis de la Russie. La contre-proposition ukraino-européenne au plan de paix des Etats-Unis a toutefois l'air d'avoir été bien accueillie à Washington. En parallèle, l'UE et les Etats-Unis discutent toujours âprement droits de douane.

En Asie Pacifique, le marché japonais a redémarré doucement après un jour férié. Le Nikkei 225 termine étale, malgré le rebond des techs US. La Chine est plus réceptive, avec un gain solide de 0,9% pour le CSI300 et plus modeste de 0,2% pour le Hang Seng. La Corée du Sud est prudente elle aussi face au rebond américain, alors qu'elle est souvent étroitement corrélée aux gains du Nasdaq : +0,3% seulement pour le KOSPI. L'Inde et l'Australie grappillent 0,1%.

Le CAC 40 gagnait 0,2% à 7 975 points peu après les premiers échanges. Le SMI progressait dans les mêmes proportions à 12 683 points. Le Bel 20 cédait en revanche 0,2% à 4 990 points.

Les temps forts économiques du jour

La dernière version du PIB allemand du T3 (8h00) sera suivie par la confiance des consommateurs français (8h45) et par le retour de deux statistiques américaines : les prix à la production et les ventes de détail de septembre (14h30). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Les immatriculations de véhicules neuf étaient en hausse de 4,9% sur un an en octobre, selon l'ACEA.

ABN Amro va supprimer 5 200 postes d'ici 2028 par rapport à ses effectifs 2024.

La BCE examine les allégations selon lesquelles Deutsche Bank aurait minimisé ses risques financiers.

Telefonica prévoit de supprimer 5 300 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts.

Compass Group enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024/2025.

EasyJet dépasse les attentes de bénéfice annuel et relève ses objectifs pour l'activité tour-opérateur.

Kingfisher affiche une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal et revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Intertek confirme ses perspectives pour l'exercice 2025.

Greenwood, actionnaire à 0,5% de Swatch Group veut un changement des statuts.

La FDA approuve la thérapie génique de Novartis pour le traitement d'une maladie musculaire rare, qui devient l'un des traitements les plus chers du monde : 2,59 MUSD. Novartis qui va par ailleurs supprimer 550 postes en Suisse.

International Consolidated Airlines a finalisé son programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard d'euros.

Straumann dévoile ses ambitions sur cinq ans.

EFG se fixe de nouveaux objectifs pour la période 2026-2028.

Emmi acquiert un fabricant de cheesecake anglais.

Moody's a relevé la note à long terme de Poste Italiane de Baa3 à Baa2.

Les principales publications du jour : Compass Group, Lundberg, Intertek Group…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Honda devrait rétrograder à la quatrième place parmi les constructeurs automobiles japonais après la chute de sa production à cause de la pénurie de puces.

Syngenta envisagerait une introduction en bourse à Hong Kong, un an après un échec à Shanghai.

Les principales publications du jour : Chow Tai Fook Jewellery…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.