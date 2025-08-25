Tout vient à point pour qui sait attendre. C'est un peu la leçon de la semaine passée pour les marchés. Après avoir guetté toute la semaine le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, les investisseurs ont été récompensés : le président de la Fed a ouvert grand la porte à une baisse des taux en septembre. La perspective d'un assouplissement monétaire de la Fed et l'IA sont les deux principaux éléments qui ont porté les marchés cet été. Entre les résultats de Nvidia mercredi soir et les chiffres de l'inflation vendredi, cette semaine pourrait être un vrai test.

"Le scénario central (pour l'économie) et l'évolution de la balance des risques pourraient justifier un ajustement de notre politique". C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les marchés ça veut dire beaucoup. Ces quelques mots de Jerome Powell constituent ce que les observateurs appellent un pivot, un moment où la Fed signale un changement de direction et donc un ajustement de sa politique.

Depuis des mois, Jerome Powell tenait un discours consistant à dire que la politique monétaire était "bien positionnée", que le marché du travail était solide et que la Fed était bien placée pour attendre de mesurer l’impact des droits de douane sur l’inflation. Mais à Jackson Hole, il a davantage souligné les risques pesant sur le marché du travail. Dans le même temps, il semble considérer que les hausses de prix liés aux droits de douane ne seront qu’un choc temporaire sur l’inflation.

Il suffit de regarder la hausse de Wall Street vendredi pour constater que ce discours était plus dovish qu’attendu. Les indices américains ont terminé en hausse de plus de 1.5%. Le Dow Jones a même inscrit un nouveau record. Les investisseurs s’attendaient en effet à ce que Jerome Powell reste plus prudent quant à de futures baisses de taux.

A croire que les pressions de la Maison Blanche ont fini par payer. Donald Trump appelle depuis des mois "Too Late" Jerome Powell à baisser les taux. Il maintient une pression constante sur le patron de la Fed : entre menaces de licenciement, attaques sur les surcoûts de la rénovation du siège de la Fed, et nomination d’un de ses proches conseillers comme gouverneur. La posture plus dovish de Powell vendredi suffira-telle à faire retomber la pression ? Rien n’est moins sûr puisque le président Trump appelle désormais la gouverneure Lisa Cook à démissionner. Lui et ses proches l’accusent depuis la semaine dernière d’avoir déclaré plusieurs logements comme étant sa résidence principale pour bénéficier de meilleures conditions de prêt. Comme je l’ai moi-même écrit la semaine dernière dans une formule que je n’assume qu’à moitié : la gouverneure Cook est sur le gril.

Au-delà de son avenir personnel (et du mien après ce jeu de mot douteux), une nouvelle démission pourrait faire basculer le rapport de force au sein de la Fed. En effet, depuis la nomination de Stephen Miran, il y a trois gouverneurs favorables à des baisses de taux immédiates et substantielles : Miran, Waller et Bowman. Si Cook démissionnait, Donald Trump nommerait un remplaçant et compterait alors 4 gouverneurs sur 7 proches de ses positions. A ce stade, il faut rappeler que ce sont 12 personnes qui votent lors de chaque réunion (7 gouverneurs et 5 présidents de Fed régionales). Les voix de 4 gouverneurs ne suffisent donc pas, mais cela représente tout de même un poids significatif dans la décision.

En attendant de connaitre l’issue de cette affaire, les débats se poursuivent au sein de la Fed. Si l’on en croit les journalistes les mieux renseignés, donc essentiellement Nick Timiraos du Wall Street Journal, toute la question maintenant est de savoir s’il faut baisser les taux en octobre et en décembre. Septembre semble donc être un "done deal".

A moins que le chiffre d’inflation de cette semaine ne vienne jeter un doute. Le PCE, indicateur privilégié de la Fed, sera publié vendredi. L’autre élément de nature à freiner le rallye des actions, ce sont les résultats de Nvidia mercredi soir. Le cours de la valeur emblématique du trade IA a doublé depuis son point bas début avril, pour porter la capitalisation boursière à plus de 4000 milliards de dollars. Tout déception serait immédiatement sanctionnée et entraînerait probablement l’ensemble du marché.

Les informations à connaître pour bien commencer la semaine :

Le Pentagone aurait discrètement empêché l'Ukraine de se servir des missiles ATACMS de fabrication américaine pour frapper des cibles en Russie, selon le Wall Street Journal.

Par ailleurs, le Pentagone travaillerait sur un projet visant à déployer plusieurs milliers de membres de la Garde Nationale à Chicago, selon le Washington Post.

Les actions polonaises ont chuté vendredi. Le WIG20 a perdu plus de 4.5%, alors que le gouvernement envisage de relever l'impôt sur les sociétés appliqué aux banques à 30 % en 2026, contre 19 % actuellement, afin de financer l'augmentation des dépenses de défense.

La France s'efforce elle aussi de boucler son budget. Après un été passé à défendre le contenu de son projet de budget pour 2026 et ses 40 milliards d’euros d'économies, le premier ministre, François Bayrou, tiendra une conférence de presse aujourd’hui à 16h.

Le président sud-coréen Lee Jae-myung rencontrera pour la première fois Donald Trump à Washington ce lundi.

En Asie Pacifique, les indices montent dans le sillage de Wall Street vendredi. Les indicateurs avancés européens sont eux autour de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, l'indice d'activité de la Fed de Chicago, et les ventes de logements neufs en juillet aux Etats-Unis Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h30, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Amgen : Piper Sandler reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 328 à 342 USD.

Argenx : RBC Capital démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 850 USD.

Bj's Wholesale Club Holdings : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 125 à 115 USD.

Charles River Laboratories International : CLSA passe de vendre à accumuler avec un objectif de cours relevé de 114 USD à 195 USD.

Dr Horton : William O'Neil & Co initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Firstenergy : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 43 USD à 49 USD.

Gates Industrial Corporation : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 35 USD.

Intuit : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 938 à 971 USD.

Lazard : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 USD.

Nordson : Oppenheimer reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 260 à 275 USD.

Nvidia : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 202 à 212 USD.

Orsted : Clarksons Securities passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 240 DKK à 200 DKK.

Simplify Macro Strategy Etf - Usd : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 65 USD. RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 75 USD.

Williams-Sonoma : KeyBanc Capital Markets reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 181 à 230 USD.

Zoom Communications : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 99 à 105 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Valneva voit sa licence pour le vaccin contre le chikungunya suspendue par la FDA aux États-Unis en raison d'effets secondaires graves.

Dans le vaste monde

D'Europe

Ørsted doit suspendre son projet éolien offshore Revolution Wind aux États-Unis suite à une décision de l'administration Trump, menaçant ses efforts de levée de capitaux.

Spotify prévoit d’augmenter ses tarifs tout en lançant de nouveaux services selon le

H&M s'implante au Brésil avec l'ouverture de son premier magasin à São Paulo.

s'implante au Brésil avec l'ouverture de son premier magasin à São Paulo. Generali pourrait voir ses actions acquises par General, Caltagirone et Delfin.

Mediobanca pourrait être rachetée par Monte dei Paschi di Siena, créant une nouvelle entité bancaire en Italie.

Nyfosa nomme de nouveaux responsables opérationnels et transactionnels pour renforcer son équipe de direction.

Monivent reporte la publication de son rapport du deuxième trimestre pour des raisons administratives.

Yubico voit sa fondatrice, Stina Ehrensvärd, investir environ 10 millions de couronnes dans l'achat d'actions de l'entreprise.

D'Amérique du Nord

Coca-Cola envisage la vente de Costa Coffee, selon Reuters

SpaceX a annoncé dimanche le report du dixième vol d'essai de Starship depuis le Texas, en raison d'un problème détecté sur son site de lancement.

Keurig Dr Pepper est sur le point d'acquérir JDE Peet's pour 18 milliards de dollars, ce qui pourrait entraîner une scission du géant américain des boissons.

Thoma Bravo est proche d'un accord pour acquérir Verint Systems pour environ 2 milliards de dollars.

D'Asie et d'ailleurs

Petronas et Petros voient leur litige sur les droits gaziers à Sarawak ajourné par un tribunal malaisien pour permettre des négociations.

Petros Baidu prévoit d'introduire son service de robotaxi en Europe, en commençant par la Suisse en 2026.

Santos Ltd. prolonge la période d'exclusivité pour une offre de 18,7 milliards de dollars menée par ADNOC, met à jour ses prévisions de production, déclare un dividende intérimaire et annonce une baisse de 22,3% de son bénéfice semestriel en raison de la faiblesse des prix du GNL et du pétrole.

Dongfeng Motor Group voit son action bondir de 69,2% après l'annonce de la privatisation par sa maison mère.

