La dernière vague de résultats trimestriels d'entreprises n'a pas fait dérailler le scénario favori des investisseurs, qui font le pari que l'intelligence artificielle crée un super-cycle haussier. Un sentiment renforcé par le fait que toutes les calamités promises aux actionnaires depuis le début du printemps se sont évaporées, un peu comme si le plan de Trump se déroulait plus ou moins sans accroc, pour reprendre une expression chère à la génération X. On en parle un peu plus loin, après un passage d'auto-complainte sur l'anxiété du chroniqueur solitaire au lever du jour à l'automne.

Quand on écrit des quotidiennes, l'angoisse de la feuille blanche n'est jamais loin. Mais l'exercice le plus compliqué, celui qui fait vraiment perdre du temps le matin, c'est de trouver un titre et une illustration. Et croyez-moi, c'est encore plus difficile en ce moment, parce qu'il n'y a pas cinquante moyens de symboliser la hausse effrénée des marchés actions. Côté images par exemple, je pense avoir brûlé toutes mes cartouches au cours des dernières semaines, même avec l'aide d'une IA compréhensive et relativement docile. Vous avez eu droit aux fusées qui illustrent la trajectoire stratosphérique des actions. Il y a eu le fameux taureau haussier de Wall Street, que j'ai représenté dans toutes les positions. Quelques ours baissiers malmenés aussi. Des graphiques qui montent, un gars avec le sourire qui compte ses billets, une fille qui tire une flèche vers le haut avec un arc, l'arbre géant qui fait un pied de nez à l'adage "les arbres ne montent pas jusqu'au ciel", le surfeur sur la crête de sa vague… Et il va falloir trouver de nouvelles idées !

Car il est difficile de se renouveler quand les indices boursiers prennent le sens unique. Aux Etats-Unis, le S&P 500 en est à six mois consécutifs de hausse, sa série la plus longue depuis 2021. L'indice large prend 16,3% depuis le début de l'année. En Europe, le Stoxx Europe 600 a un peu marqué le pas la semaine dernière, mais affiche un gain de 12,7% en 2025. Mais les gains les plus spectaculaires viennent d'ailleurs. Parmi les grandes économies, la troisième marche du podium est occupée par la Pologne et la seconde par l'Espagne, avec environ 40% de hausse. Loin, très loin devant, on retrouve la Corée du Sud (+70%), qui connaît une année boursière exceptionnelle grâce à la conjonction de plusieurs éléments.

Mais revenons à l'actualité du début de semaine. Comme on pouvait s'y attendre, la saison des résultats des sociétés américaines est meilleure que prévu. C'est ainsi que ça fonctionne dans le monde financier : les dirigeants communiquent des objectifs qu'ils savent pouvoir battre, et quand la société dépasse les attentes, tout le monde fait semblant de trouver ça génial. Bon, OK, c'est un peu réducteur, parce que les résultats du 3e trimestre sont certes plus élevés que prévu, mais aussi particulièrement bons. FactSet a calculé que le bénéfice par action moyen d'une société du S&P 500 est en hausse de 10,7% entre le T3 2024 et le T3 2025, du moins après la publication d'un peu plus de 60% des sociétés composant l'indice, dont les plus grosses. Si un truc cloche dans l'économie américaine, il va falloir chercher ailleurs que du côté des grandes entreprises. Les deux secteurs qui ont le plus contribué au dépassement des attentes sont la banque et la tech, ce qui ne surprendra pas grand monde. Les prochaines annonces ne devraient pas beaucoup changer cette tendance, qui déjoue les pronostics apocalyptiques qui étaient nés avec la brutalité des annonces douanières initiales de l'administration Trump en avril. Sur la plateforme de paris Polymarket, la probabilité d'une récession américaine cette année est tombée à 3,5%, après avoir culminé à 66% en avril dernier.

Le marché action reste dopé par le ruissellement des dépenses colossales engagées dans l'intelligence artificielle et par un Fed Put renforcé par le départ programmé de Jerome Powell dans sept mois. Le Fed Put, c'est le sentiment global des investisseurs selon lequel la banque centrale américaine interviendra toujours pour soutenir l'économie du pays en cas de coup dur. Le seul élément susceptible de réellement changer la donne et assombrir l'horizon serait une forte accélération inflationniste. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas.

L'Opep+ convient de ne pas relever sa production au premier trimestre 2026. Le baril de Brent est remonté à 65 USD.

Aux Etats-Unis, beaucoup d'informations au cours du weekend. L'administration Trump a été forcée de suspendre le versement de l'aide alimentaire aux Américains démunis, mais elle devrait reprendre mercredi. Le Président des Etats-Unis a indiqué hier soir (en interview depuis Air Force One) qu'il ne fournira pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine et a menacé de lancer une opération militaire au Nigéria si les autorités n'agissent pas contre les militants islamistes. Par ailleurs, il a fait savoir que les puces IA les plus avancées de Nvidia seraient réservées aux entreprises américaines.

Les Etats-Unis sont passés à l'heure d'hiver durant le weekend. Les horaires habituels pour les statistiques et les séances US (15h30 / 22h00 heure de Paris) s'appliquent à nouveau.

La Chine a accepté de stopper ses contrôles renforcés à l'exportation de terres rares et a cessé les actions antitrust visant les entreprises technologiques américaines, après le compromis trouvé la semaine dernière sur les droits de douane.

Sur l'agenda macro de la semaine, le flou règne toujours sur les statistiques américaines à cause du shutdown aux Etats-Unis, qui empêche la publication de la majorité des indicateurs. Le blocage de l'administration fédérale américaine dure maintenant depuis un mois. Deux banques centrales majeures ajusteront leur politique monétaire. La Banque d'Australie et la Banque d'Angleterre devraient maintenir leurs taux directeurs inchangés, car les deux pays sont confrontés à une accélération de l'inflation.

Côté agenda des entreprises, encore beaucoup de chiffres cette semaine. Aux Etats-Unis, Palantir, AMD, McDonald's et Airbnb sont programmées. En Europe, place à BP Plc, Novo Nordisk, AstraZeneca, Rheinmetall, Zurich Insurance ou Engie.

La hausse continue en Asie Pacifique, où le Japon et la Corée du Sud gagnent plus de 2%. Hong Kong prend 1%. Les hausses sont plus modestes en Australie, en Inde et à Taiwan. Les places européennes sont attendues en hausse dans les premiers échanges.

Pour la ref' GenX : Hannibal Smith.

La seconde lecture des indices PMI manufacturiers des grandes économies est programmée ce jour, ainsi que l'indice ISM manufacturier américain. Tout l'agenda ici.

Les immatriculations de voitures neuves étaient en hausse de 2,9% en France en octobre.

Orange va racheter les 50% de MasOrange qu'il ne détient pas au fonds Lorca pour 4,25 MdsEUR.

Renault vend à Geely 26% du capital de sa filiale au Brésil.

GTT relève sa prévision de chiffre d'affaires malgré le ralentissement des entrées de commandes.

Eurazeo a finalisé la cession de CPK (Carambar, Krema, Poulain) à Ferrero.

Auplata conteste la radiation de ses actions d'Euronext Growth à la fin de l'année.

Les principales publications du jour : Coface, Vicat, DBT, Acheter-Louer, Smart Good Things, Capital B… Le reste ici.

Pfizer attaque en justice Novo Nordisk après sa contre-offre sur Metsera.

Ryanair dépasse les attentes au premier semestre et relève sa prévision de trafic annuel.

Mercedes-Benz va racheter jusqu'à 2 milliards d'euros de ses propres actions en un an.

Tenaris va lancer une deuxième tranche de 600 millions de dollars de son programme de rachat d'actions de 1,2 milliard de dollars.

Kuehne und Nagel acquiert l'irlandais Eastway.

Ypsomed vend l'unité Ypsotec à Callista Asset Management.

Les principales publications du jour : Ryanair, Lottomatica, Elecnor, Theon, Corticeira Amorim…

Le bénéfice net de Sabic chute au troisième trimestre en raison d'une offre excédentaire dans le secteur pétrochimique.

CATL fait appel à des fournisseurs externes pour s'approvisionner en minerai de lithium, alors que sa mine phare reste fermée.

Pony AI prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 139 HKD par action, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : Bharti Airtel, Westpac, Titan Company, Kyocera…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.