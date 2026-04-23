Après l'euphorie des années qui ont suivi le Covid, Roche entre dans une phase de transition. Entre l'érosion des brevets et la nécessité de relancer l'innovation, le géant suisse doit prouver qu'il peut encore créer de la valeur au-delà de ses succès passés.

Longtemps considéré comme une valeur de référence dans la santé, Roche a connu une trajectoire boursière en trois temps ces dernières années. Porté par la dynamique exceptionnelle liée à la pandémie, le titre a ensuite subi une phase de correction, avant d’amorcer un rebond en 2025 (+28%), qui l'a conduit sur la seconde marche du podium des capitalisations européennes, derrière ASML. Reste désormais à savoir si cette reprise traduit un véritable retour de la croissance ou simplement un regain d’anticipation des investisseurs.

L’après-pandémie et l’érosion des brevets

Ce questionnement trouve son origine dans les fondamentaux du groupe. La division Pharmaceuticals, qui génère plus de 48 MdsCHF de chiffre d’affaires, subit la concurrence des biosimilaires sur ses produits historiques. Parallèlement, l’activité Diagnostics s’est stabilisée après le pic du Covid, ce qui a freiné la dynamique globale.

Cette pression n’est pas propre au groupe bâlois. Selon Berenberg, dans l’ensemble du secteur près de 150 MdsUSD de revenus pourraient disparaître entre 2026 et 2029 à cause des expirations de brevets.

Malgré ce contexte, Roche conserve des fondamentaux solides. Les marges d’exploitation restent parmi les plus élevées de l’industrie, attendues autour de 36% cette année, prouve que le modèle fonctionne toujours.

De l’oncologie à l’obésité

Face à ces défis, Roche a dû relancer son innovation. Si le groupe multiplie les avancées (lupus, acquisition de Saga Diagnostics…), c'est son repositionnement sur les maladies métaboliques qui est scruté.

Longtemps centré sur l'oncologie, il tente aujourd'hui de rattraper son retard sur le marché de l'obésité. Ce virage est crucial pour convaincre les investisseurs qui ne jurent plus que par les traitements GLP-1.

Dans cette logique, Roche cherche à se repositionner sur ces segments avec un fort potentiel, tout en gardant ses atouts historiques comme son modèle intégré combinant pharmacie et diagnostics.

Un profil de rendement

En Bourse, cette transition se traduit par une valorisation prudente. Le titre se négocie autour de 17x les bénéfices attendus en 2026, un niveau dans la moyenne du secteur, mais loin de certains acteurs américains plus dynamiques comme Eli Lilly. A l’inverse, des groupes comme Sanofi se négocient sur des multiples nettement inférieurs, autour de 11x les bénéfices, traduisant les doutes du marché sur la capacité à relancer la croissance.

Roche se positionne ainsi comme une valeur intermédiaire. Avec un rendement du dividende supérieur à 3%, que le groupe a pour tradition d'augmenter chaque année, il offre néanmoins un filet de sécurité pour les actionnaires patients.

Les résultats publiés ce matin illustrent cette phase de transition. Avec un chiffre d’affaires de 14,72 MdsCHF au premier trimestre, en recul de 5% sur un an mais en croissance de 6% à taux de change constants, le groupe envoie un signal contrasté. Le trimestre est marqué par la forte pression exercée par la revalorisation du franc suisse, mais les tendances de fond sur les produits pharmaceutiques clés et les diagnostics sont plus négatives que prévu, soulignent les analystes.

Le prochain rendez-vous de Roche avec le marché est prévu le 12 mai 2026, avec le Diagnostics Investor Day.