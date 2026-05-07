Les marchés financiers commencent à croire réellement à une sortie de crise au Moyen-Orient. Plusieurs indices européens ont gagné plus de 2% hier, pour l'une des meilleures séances de l'année. Wall Street poursuit de son côté son ascension, portée par l'engouement communicatif pour l'IA, les résultats robustes des entreprises au 1er trimestre et la perspective de sortie du bourbier iranien.

Les dernières avancées obtenues sur une sortie de crise en Iran ont rouvert les vannes acheteuses sur les marchés financiers. Je ne peux pas dire qu'elles étaient fermées, mais disons qu'elles étaient cantonnées à quelques segments bien particuliers, généralement en lien avec l'intelligence artificielle. Hier, le rebond s'est propagé un peu partout dans une mécanique assez rationnelle, comme je vais tenter de l'exposer immédiatement.

A moins d'être parti en stage découverte sur la lune pendant deux mois, personne n'ignore que le nœud gordien du conflit qui oppose principalement les Etats-Unis à l'Iran est le détroit d'Ormuz. Le blocage de ce passage stratégique a renchéri un certain nombre de produits de base, du pétrole aux engrais en passant par toute une palette de dérivés de l'or noir. La perspective d'une réouverture, même progressive (n'oubliez pas que les marchés sont dans l'anticipation), a fait reculer assez nettement les prix pétroliers. Cette détente a réduit les prévisions d'inflation à moyen terme. Par ricochet, les anticipations d'évolution des taux directeurs des banques centrales ne sont plus aussi haussières. Dans la foulée, les rendements obligataires souverains ont assez nettement reculé : les coûts de la dette des Etats-Unis, de l'Allemagne, de la France et des autres pays se sont assagis. Cette mécanique globale améliore les perspectives économiques : des taux moins ascendants que prévu, c'est un prix de l'argent plus faible qui se profile. C'est bon pour l'investissement.

Dans ce contexte, les actifs à risque ont bondi, au-delà du microcosme de l'intelligence artificielle, qui portait les gains boursiers et les hausses de bénéfices sur la période récente. On a vu aux avant-postes des valeurs dites cycliques, qui sont très sensibles à la moindre décimale de croissance économique. Les secteurs les plus favorisés sont ceux qui ont un double réacteur. Par exemple LVMH (+5,1%), qui est à la fois cyclique et pénalisé par les désordres touristiques engendrés par le kérosène cher ou les déplacements contraints de la riche population des pays du Golfe. Ou Safran (+9%), qui est à la fois cyclique et exposé à la bonne santé des acteurs du transport aérien. Bien sûr, le secteur énergétique était en PLS. -9% pour Equinor, -4,5% pour Repsol, -3,2% pour TotalEnergies… Ces entreprises bien pratiques depuis quelques semaines pour générer de la performance en Europe semblent avoir déjà vécu leur meilleure vie en 2026 (+32% en moyenne depuis le 1er janvier, même en intégrant la baisse d'hier).

Bref, une mécanique assez logique, qui s'appuie sur un retour à la normale dans la région du Golfe Persique. Ou plutôt sur un renforcement des probabilités d'un retour à la normale dans la région du Golfe Persique. Il faut que cela tienne bien sûr, et aussi gérer le SAV macroéconomique de court terme (le pétrole reste haut perché et il y aura nécessairement des dégâts dans les statistiques dans les semaines à venir). Mais les investisseurs sont de plus en plus enclins à passer à autre chose et à continuer à se frotter avec envie à la corne d'abondance promise par l'intelligence artificielle, tout en faisant des emplettes dans le reste de la cote en profitant de l'appel d'air actuel.

La Maison Blanche a multiplié les sorties optimistes ces dernières heures concernant l'Iran. Apparemment, Donald Trump a mis de l'eau dans son vin pour garantir une sortie de crise, sans pour autant le faire passer sous les fourches caudines. Le président des Etats-Unis a probablement besoin d'une situation à peu près maîtrisée avant de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping la semaine prochaine à Pékin, pour aborder quelques sujets qui fâchent : Taïwan, l'IA, les relations de la Chine avec l'Iran et la Russie et autres joyeusetés. Auparavant, le secrétaire US au Trésor, Scott Bessent, se sera rendu au Japon où la glissade du yen n'est pas du goût des autorités américaines.

Sur les marchés, la séance du jeudi 7 mai est encore embouteillée de résultats d'entreprises, surtout en Europe. Hier soir, Wall Street a salué les résultats de Fortinet et DoorDash, moins ceux d'ARM. L'IA continue à rendre fous les investisseurs, comme le montrent les envolées de 24% de Super Micro Computer et de 18% d'AMD hier à Wall Street, ou de 18% de Softbank ce matin au Japon. Il faut en être à tout prix. Sur l'agenda macro, les inscriptions hebdomadaires au chômage US serviront de mise en bouche avant les chiffres mensuels de l'emploi demain.

En Asie-Pacifique, la reprise est très positive au Japon après une série de jours fériés : le Nikkei 225 flambe de 5,6%, propulsé par ses semiconducteurs. La Corée du Sud et Hong Kong prennent environ 1,5%, Taiwan autour de 2%. L'Australie gagne 1% et l'Inde continue ses sauts de puce en prenant 0,1%.

Le CAC 40 lance la séance en hausse de 0,2% à 8 310 points. Le SMI gagne 0,2% à 13 315 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Commandes à l'industrie (Allemagne)

08h45 : Balance commerciale (France)

09h00 : Taux de chômage (Suisse)

11h00 : Ventes au détail (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

20h05 : Discours de Fed Hammack (Etats-Unis)

21h30 : Discours de la Fed Williams (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Arkema : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 73,30 à 73,50 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.

Axa : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 47 à 48 EUR.

Bnp Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 104 à 106 EUR.

Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.

Gecina : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 81 à 77 EUR.

Icade : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 18 à 17 EUR.

Infineon Technologies : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 70 EUR. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 50 à 60 EUR.

Kongsberg Maritime : DNB Carnegie démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 87 à 75 EUR.

Logitech International : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 93 à 95 CHF.

Relx : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 3320 à 2970 GBX.

Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 302 à 316 EUR.

Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 37,50 EUR.

Swedish Orphan Biovitrum : HC Wainwright & Co démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 530 SEK.

UBS Group : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 CHF.

Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 42,40 à 41,60 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 EUR à 39 EUR.

Vestas Wind Systems : SB1 Markets passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 115 DKK à 180 DKK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Softbank prend 18% à Tokyo, en fer de lances des valeurs estampillées IA au Japon.

Sony va payer 4 MdsUSD pour les catalogues de Justin Bieber et Neil Young.

Geely Automobile serait sur le point de racheter des installations d'assemblage de Ford en Espagne.

Mitsubishi Heavy restructure sa production de turbines à gaz face à l'envolée de la demande liée à l'IA.

Samsung Electronics va cesser la vente de produits d'électronique grand public en Chine.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.