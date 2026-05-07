Legrand brille en Bourse ce jeudi, fort de sa performance trimestrielle. "Des résultats solides, mais tirés presque exclusivement par les data centers américains", résume Stifel, à neutre sur le titre.
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,54 milliards d'euros, en progression de 11,4%, dépassant le consensus qui ciblait 2,47 MdsEUR. La région Amérique du Nord et Centrale, qui représente près de la moitié des revenus du spécialiste des infrastructures électriques, affiche une croissance de 25,8% à structure et taux de change constants. Aux États-Unis, les ventes bondissent de 29,1%.
"Sur le plan géographique, l'Europe reste le principal point faible du trimestre avec des ventes en recul de 1,2% et une croissance organique négative de 2,8%, reflet d'un marché du bâtiment toujours dégradé", souligne AlphaValue.Porté par l'essor de l'intelligence artificielle et des besoins en infrastructures numériques, le segment des centres de données pourrait représenter environ 30% du chiffre d'affaires de Legrand dès 2026, contre 26% en 2025, selon le dirigeant.
Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 524,7 MEUR, en hausse de 11,5%, là où les attentes du marché étaient fixées à 519 MEUR. Pour sa part, le résultat net atteint 335 millions d'euros, en hausse de 14,2% en ligne avec prévisions.
"Legrand a publié ce matin très solides sur la croissance organique mais avec une marge qui surprend par l'absence de levier", note AlphaValue, qui maintient sa recommandation neutre. "S'agissant de la marge d'EBIT ajusté, cette dernière est stable à 20.7% au T1 2026 et même en recul de 20 pb si l'on exclut l'impact positif des acquisitions".
Journée investisseurs le 29 septembre à Singapour
Dans un communiqué, le directeur général de Legrand, Benoît Coquart, a salué une croissance " soutenue " de l'activité, alimentée à la fois par l'essor des centres de données et par la stratégie d'acquisitions du groupe.
Depuis le début de l'année, Legrand a ainsi annoncé quatre acquisitions ciblées dans les secteurs des centres de données et de la transition énergétique, deux marchés considérés comme des relais de croissance majeurs.
Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2026. Il vise toujours une croissance organique de ses ventes comprise entre 4% et 7%, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée, après acquisitions, attendue entre 20,5% et 21%.
En parallèle de la publication de ses résultats, Legrand a annoncé l'organisation d'une journée investisseurs à Singapour le 29 septembre prochain. Le groupe y présentera une mise à jour de sa feuille de route à horizon 2030, avec un focus particulier sur sa stratégie dans les centres de données.
"Concernant le Moyen-Orient, l'exposition directe du groupe reste limitée à moins de 2% du chiffre d'affaires. Aucun impact significatif n'a été constaté à ce stade sur les ventes, même si les tensions géopolitiques accentuent la pression sur certains coûts, notamment le transport et les matières premières", souligne Jefferies, à l'achat sur le dossier. .
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 40,4% du CA est réalisé en Europe, 42,3% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,3% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 53% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (centres de données, transition énergétique et modes de vie numériques), et 47% dans les produits d'infrastructures essentielles.
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.