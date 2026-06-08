Le Nasdaq 100 a subi vendredi sa pire séance depuis le choc des droits de douane d'avril 2025, entraîné par l'effondrement des valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs. Les marchés asiatiques ont emboîté le pas ce matin dans des proportions sévères. Pendant ce temps, les tensions entre Israël et l'Iran relancent le pétrole, et la grande quinzaine des banques centrales s'annonce sous haute pression, des deux côtés de l'Atlantique.

Si vous avez lâche l'actualité boursière à la clôture des marchés européens vendredi parce que vous aviez mieux à faire, vous avez raté l'énorme gamelle des valeurs technologiques américaines. Le Nasdaq 100 a lâché 4,77% à la cloche. Il faut remonter au 4 avril 2025 pour trouve pire : -6,07% à cause des désormais fameux "droits de douane réciproques". Le plongeon, qui avait déjà commencé la veille, s'est accentué avec les baisses à deux chiffres de plusieurs spécialistes des puces (Micron, Sandisk, Intel…) et plus généralement de l'écosystème IA, de la production énergétique aux fournisseurs de métaux industriels, en passant par les acteurs des cryptomonnaies. La plus grande entreprise du monde, Nvidia, a lâché plus de 6%. Au total, ce sont quelques centaines de milliards de dollars qui sont partis en fumée.

Comme nous en avons déjà parlé dans ces colonnes la semaine dernière, le marché retient son souffle en se demandant si c'est une énième reprise d'élan dans un marché haussier ou les prémices d'un mouvement plus large de correction des excès. Après avoir laissé passer le weekend pour se remettre de son KO debout, Wall Street a l'air de penser qu'un rebond est possible : les futures américains regardent (modestement) vers le haut, en tout cas du côté des valeurs technologiques. Mais les investisseurs restent mal à l'aise avec les investissements colossaux en cours. Dans une configuration classique, des dépenses extraordinaires se doublent d'une promesse de retombées quantifiées en temps et en volumes. Avec l'IA, il faut se contenter d'une promesse un peu floue, en tout cas pour les acteurs qui dépensent beaucoup sans rien engranger pour le moment.

Le retour des questionnements sur la santé des marchés actions coïncide avec un empilage hétéroclite de risques économiques. Le fait que les actions et les obligations baissent à nouveau de concert en est la manifestation technique la plus visible. La situation au Moyen-Orient n'a pas l'air d'évoluer dans le bon sens. L'Iran a tiré des missiles en direction d'Israël, qui a répliqué en frappant l'Iran, malgré l'appel de Trump à Netanyahu de s'abstenir de riposter. Le pétrole est remonté d'un cran.

La "quinzaine des banques centrales" qui se profile va aussi apporter son lot de bouleversements. La BCE devrait relever ses taux jeudi. Mais le débat fait rage entre les orthodoxes et les colombes de la politique monétaire européenne : certains rappellent la faute commise par la BCE en 2011 avec une remontée de taux intempestive. Aux Etats-Unis, la pression politique est déjà sur les épaules du nouveau patron de le Fed, Kevin Warsh. Donald Trump a déclaré lors d'une interview à NBC qu'il n'y a aucune raison d'augmenter les taux d'intérêt. La banque centrale américaine se réunit les 16 et 17 juin et devrait durcir son discours, sans relever les taux. Les traders anticipent en revanche un resserrement monétaire en fin d'année. Il coulera de l'eau sous les ponts d'ici là, mais le prix de l'argent est sur la pente ascendante, à la fois parce que l'or noir a flambé avec la guerre en Iran, mais aussi parce que le course effrénée à l'IA à créé des tensions sur certaines matières premières.

Les informations à ne pas rater pour bien commencer la semaine :

Trump affirme que Netanyahou n'aura "d'autre choix" que d'accepter un accord avec l'Iran.

Le président chinois Xi arrive en Corée du Nord pour rencontrer Kim, signant un réchauffement des relations officielles entre les deux pays.

Trump met déjà la pression sur Warsh en réclamant une baisse des taux.

Les Etats-Unis envisageraient de racheter l'archipel des Chagos à l'île Maurice afin de sécuriser le contrôle de Diego Garcia, qui abrite une base militaire stratégique américano-britannique.

Zelensky s'est servi d'Abramovich pour adresser un message à Poutine au sujet des négociations de paix, selon le Financial Times. Londres, Paris et Berlin soutiennent l'idée d'une rencontre entre les présidents ukrainien et russe.

L'OPEP+ relève à nouveau ses objectifs de production.

Sur l'agenda des sociétés: Oracle et Adobe seront les stars de la semaine, avec une question désormais rituelle : l'IA est-elle un frein ou un accélérateur pour ces acteurs traditionnels de l'écosystème technologique ?

Sur l'agenda macro, les banques centrales vont envahir le calendrier de la semaine et de la suivante. L'avant-garde sera constituée de la Banque du Canada (mercredi, statu quo attendu) et surtout de la BCE, jeudi, avec une hausse de taux pronostiquée par les économistes.

En Asie-Pacifique, le renversement du "Trade IA" fait de gros dégâts sur les trois marchés les plus exposés à la thématique. Au Japon, le Nikkei 225 perd 3,85%. A Taiwan, le recul atteint 3,3% sur le TAIEX. C'est naturellement la Corée du Sud qui subit la plus grosse claque, tant le KOSPI est dépendant de Samsung Electronics et SK Hynix. L'indice s'enfonce de plus de 8%.

A Paris, le CAC 40 recule de 1% à 8 133 points à l'ouverture. A Zurich, le SMI lâche 0,7% à 13 288 points. Le Bel 20 se replie de 0,75% à 5 538 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : commandes manufacturières, avril 2026 (Allemagne)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Ahold Delhaize : Morgan Stanley reprend la couverture avec une recommandation de souspondérer et un objectif de cours de 32,50 EUR.

Alleima : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 110 SEK.

Antin Infrastructure Partners : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 14,60 EUR à 10 EUR.

Argan : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 84 à 76 EUR.

Arkema : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 67 à 63 EUR.

BNP Paribas : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 111 EUR à 113 EUR.

Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 62 à 73 EUR.

Burckhardt Compression : Bank Vontobel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 820 à 680 CHF.

Carlsberg : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 940 DKK.

Clariant : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,50 CHF à 8,50 CHF.

CTS Eventim : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 84 à 54 EUR.

DSM-Firmenich : Goldman Sachs passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 65 EUR.

EQT : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 350 SEK à 355 SEK.

Eurazeo : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 60 EUR.

Evonik Industries : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

Frontline : Baptista Research passe d'acheter à surperformance avec un objectif de cours réduit de 42,60 USD à 41,60 USD.

Givaudan : Goldman Sachs passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2900 à 3500 CHF.

M6 Métropole Télévision : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15 à 18 EUR.

National Grid : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1370 GBX à 1250 GBX.

Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21 à 21,80 EUR.

Partners Group Holding : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 930 à 840 CHF. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1290 CHF à 920 CHF.

Porsche AG : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 40 à 60 EUR.

Rémy Cointreau : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 44 EUR.

Safran : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 342 EUR à 305 EUR.

Symrise : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 79 EUR.

Tikehau Capital : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19,70 EUR.

Voestalpine : UBS reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours relevé de 43 à 50 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Un consortium mené par Bouygues, soutenu par Orange et Iliad, signe le rachat de SFR auprès d'Altice France pour 20,4 MdsEUR.

Airbus informe ses clients de retards de livraison sur la gamme A320neo pour 2027 et 2028, selon Bloomberg. Par ailleurs, le groupe serait dans l'incertitude quant au lancement imminent d'un A220 allongé.

Safran investit 120 MEUR sur son site de Montluçon pour renforcer sa capacité de production.

Euronext affiche des volumes de négociation en hausse pour le mois de mai.

Air France-KLM dément son implication dans une possible offre sur EasyJet mais se dit attentif.

Fnac Darty ajuste le ratio de conversion pour ses OCEANE à échéance 2027.

Adocia annonce la présentation des données de phase 3 de BioChaperone Lispro dans le diabète de type 2 lors des 86e sessions scientifiques de l'ADA.

Valbiotis lance une augmentation de capital de 10,2 MEUR.

Casino signe un accord de principe avec ses banques.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Intesa, soutenu par Unipol, lance une OPA sur Banca Monte dei Paschi, sollicitée par Banco BPM pour une fusion.

L'américain Ingredion en pourparlers pour racheter le britannique Tate & Lyle pour 3,6 milliards de dollars, selon Bloomberg.

ASML qualifie Terafab d'entreprise sérieuse et Elon Musk s'exprimera lors d'un événement interne du groupe.

AstraZeneca menace de retarder le lancement de ses médicaments en Europe, selon le FT.

L'obésité recule de 22,7% avec le traitement de Roche en phase intermédiaire.

Le cofondateur de Partners Group qualifie la chute du titre de réaction excessive massive.

Frasers pourrait racheter le Metrocentre de Gateshead, au Royaume-Uni, pour 500 MdsGBP, selon Sky News.

Kardex prévient d'une chute de sa rentabilité au 1er semestre.

Nyxoah veut lever 95 millions de dollars via une offre publique aux Etats-Unis.

D'Amérique du Nord

Meta étudie une levée de fonds géante pour accélérer ses investissements dans l'IA, le titre plonge.

Nvidia scelle des accords avec SK Group et d'autres géants sud-coréens pour accélérer le déploiement de l'IA. Son CEO prévoit que la pénurie de mémoire persistera durant plusieurs années.

SpaceX signe un contrat pour fournir de la puissance de calcul à Google.

signe un contrat pour fournir de la puissance de calcul à Google. OpenAI projette de transformer ChatGPT en super-app avant son introduction en bourse, selon le FT.

projette de transformer ChatGPT en super-app avant son introduction en bourse, selon le FT. Boehringer Ingenheim et Zealand Pharma publient des résultats prometteurs sur la réduction des graisses viscérale et hépatique dans l'obésité.

et Zealand Pharma publient des résultats prometteurs sur la réduction des graisses viscérale et hépatique dans l'obésité. Eli Lilly affirme que son traitement de l'obésité de nouvelle génération réduit l'apnée du sommeil.

Netflix nomme Jay Hoag président du conseil d'administration, en succession du cofondateur Reed Hastings.

D'Asie et d'ailleurs

Saudi Aramco réduit ses prix de référence pour le pétrole brut en juillet.

La grève s'intensifie sur les sites de GNL d'Ichthys (Inpex).

Embraer anticipe une percée prochaine pour ses jets E2 en Chine.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.