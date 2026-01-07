Après trois séances de hausse sur trois possibles en 2026, les indices boursiers occidentaux explorent de nouveaux sommets inviolés. Aux Etats-Unis, le vénérable Dow Jones est même à deux doigts d'atteindre 50 000 points, après avoir doublé en six ans. Le bruit des tensions géopolitiques ne perturbe pas vraiment le marché, même si la volatilité du pétrole va crescendo après l'opération américaine au Venezuela.

Cet édito aurait pu être titré "Trump tient ses promesses de campagne, quel dictateur !", comme me l'a suggéré un lecteur un brin énervé hier. Morceaux choisi de son message : "Il est affligeant de constater votre anti-trumpisme primaire de progressiste gauchiste aveugle... Comme souvent, votre désinformation biaisée gangrène le pourtant bel outil que pourrait être zonebourse. Postulez à l'Humanité ou à Libération, on vous enverra des fleurs pour vos éditos de petits bourgeois gauchistes… Allez, je vais être sympa, je vous file le prochain titre de votre édito: Trump tient ses promesses de campagne, quel dictateur !". Me voilà rhabillé pour l'hiver.

Cette diatribe me donne l'occasion de faire ici un rappel utile. Plusieurs en réalité. Le premier, c'est que personne n'est forcé de lire un article qui lui déplaît, même si confronter les points de vue évite de réfléchir en silo (et en solo). Le second, c'est que quand on n'est pas d'accord avec ce qui est écrit, il est toujours possible d'argumenter normalement sans aboyer (et aussi prendre le temps de lire les articles en entier, pour éviter de débiter des âneries). Le troisième, et c'est là où je veux en venir, c'est que cet édito quotidien s'emploie à donner des clefs de compréhension et des pistes de réflexion, avec un peu de divertissement et d'ironie quand c'est possible. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on m'a plus souvent accusé de complaisance envers Donald Trump que le contraire. Parce que je pense que le Président américain sait parfaitement où il va, qu'on l'aime ou pas, et qu'il a lancé la plus grande transformation sociétale et géopolitique mondiale depuis des décennies. C'est une clef d'entrée, pas un jugement de valeur ou une prise de position.

Mais revenons à nos moutons boursiers. Pendant que la tectonique des plaques géopolitiques est en train d'évoluer à grande vitesse, les marchés actions ont atteint de nouveaux sommets. Aux Etats-Unis, deux caps inviolés et très symboliques sont en passe d'être franchis. Celui des 7 000 points sur le S&P 500 et celui des 50 000 points sur le Dow Jones. Il manque environ 1% aux deux indices. J'ai souvenir d'avoir fabriqué en 2020 une illustration un peu bancale pour le passage des 20 000 points du Dow Jones. Là aussi, les choses vont très vite. L'Europe n'est pas en reste : l'indice des grosses capitalisations de la région, le Stoxx Europe 600, a signé un record lui aussi, à 606 points. Il est tracté par les équipementiers semiconducteurs (ASM International, BE Semiconductor et ASML ont gagné plus de 15% en trois séances) et la défense (10% de gains et plus en trois séances pour Hensoldt, Babcock, Rheinmetall, Saab et Leonardo). On a un peu l'impression de démarrer 2026 sur les mêmes bases que 2025.

L'agenda macro s'étoffe aujourd'hui, avec une série d'indicateurs sur l'emploi aux Etats-Unis. L'enquête ADP (à 14h15) estime les créations d’emplois aux Etats-Unis sur le mois écoulé. Elle est suivie de près car elle précède de peu le rapport officiel sur l'emploi qui sera publié vendredi. L'enquête JOLTS (à 16h00), elle, est réalisée par le Département du travail et mesure le nombre d’offres d’emplois disponibles sur le pénultième mois. Ses données sont plus anciennes, mais restent utiles pour apprécier la tension du marché du travail. Le marché prendra aussi connaissance de l'indice ISM des services, après une mauvaise surprise lundi sur son pendant manufacturier. Tous ces baromètres vont permettre d'affiner les pronostics sur l'évolution des taux d'intérêts de la banque centrale américaine dans les mois à venir.

Côté matières premières, il y a pas mal de mouvement depuis hier soir. Le baril de Brent a reculé à 60 USD après que la Maison Blanche a annoncé que le Venezuela expédiera 50 millions de barils de brut vers les Etats-Unis. Les métaux industriels ont marqué le pas après leur ascension récente. Les métaux précieux baissent aussi, assez fort même sur l'argent (-4%), le palladium (-5%) et le platine (-6%). L'or tient mieux le choc (-0,8%), grâce à ses fondamentaux moins spéculatifs et à son statut de valeur refuge, à l'heure où la tension géopolitique remonte d'un cran.

En Asie-Pacifique, le vert qui dominait le début d'année s'est estompé, sur fond de poursuite de la dégradation des relations sino-japonaises. Pékin a dégainé des restrictions à l'exportation vers le Japon sur des produits et composants à usage militaire potentiel. Le Nikkei 225 (Japon) recule de 1,1%, le Hang Seng (Hong Kong) de 1,3%, mais le KOSPI (Corée) parvient à conserver 0,1% de gains. L'Australie, qui a peiné à démarrer en 2026, tire son épingle du jeu dans ce marché plus difficile, en prenant 0,2%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'inflation de décembre dans l'UE (11h00) précéderont, aux Etats-Unis, les données d'emploi ADP (14h15), l'indice ISM des services et l'étude JOLTS sur les créations de postes (16h00). Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

ABB Ltd : Bernstein passe de sous-performance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 50 CHF à 60 CHF.

Adecco Group : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 43 à 42,50 CHF.

Air France-KLM : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14 à 14,50 EUR.

Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 208 à 195 EUR.

Arcelormittal : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,70 EUR à 46,20 EUR.

Atlas Copco : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 170 SEK à 200 SEK.

Avio : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 39,50 EUR.

Aéroports De Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 148 à 147 EUR.

Bachem Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 75 à 60 CHF.

Bayer : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 45 EUR.

Biomérieux : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 110 EUR.

Bouygues : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 44 à 49 EUR.

Danone : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 92 EUR.

Diasorin : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer et réduit l'objectif de cours de 105 EUR à 60 EUR.

DSV : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1930 DKK.

Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 168 à 172 EUR.

Elisa : UBS passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 49,30 EUR à 45,70 EUR.

Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18,30 à 18,20 EUR.

Ipsen : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 125 à 130 EUR.

Kuehne Und Nagel International : Oddo BHF démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 155 CHF.

L'Oréal : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 410 à 405 EUR.

Lindt : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 115 000 à 116 000 CHF.

Lufthansa : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 5,40 EUR à 9,30 EUR.

Magnum Ice Cream : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 13,60 EUR.

Nestlé : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 79 à 74 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 81 à 76 CHF.

Nexans : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 123 à 130 EUR.

Orkla : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 125 NOK.

Polypeptide Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 33 CHF.

Rexel : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 42 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 41 à 41,80 EUR.

Schneider Electric : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 285 EUR.

Trigano : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 195 EUR.

Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 138 à 139 EUR.

Worldline : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1,70 à 1,60 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Arcelormittal signe un contrat d'approvisionnement électrique bas carbone avec EDF.

Saint-Gobain a l'intention de se retirer de la Bourse de Londres.

Orange émet 6 milliards de dollars d'obligations en cinq tranches.

GTT remporte une commande de cuves pour sept méthaniers.

Pluxee annonce un chiffre d'affaires total de 308 millions d'euros pour le premier trimestre (+9% de croissance organique, consensus +8%).

LDC accélère au 3e trimestre fiscal, avec un CA en hausse de 17% porté par ses acquisitions.

SMAIO obtient 2 millions d'euros de financements non dilutifs.

Genfit publie les résultats d'une étude de phase I avec G1090N.

Carmat annonce sa liquidation et son retrait de la cote.

Les principales publications du jour : Pluxee, Cogra, Hoffmann Green Cement… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Alcon renonce à acquérir Staar Surgical.

Le rappel des produits nutritionnels pour nourrissons Nestlé touche jusqu'à présent 25 marchés.

Bayer poursuit les fabricants de vaccins contre le COVID-19 (Pfizer, Moderna, BioNTech) pour la technologie ARNm.

ThyssenKrupp pourrait vendre sa division acier à l'entreprise indienne Jindal Steel en plusieurs étapes, a appris Reuters.

Sunrise Wind, filiale d'Orsted, conteste à son tour la suspension par les Etats-Unis du bail d'un projet éolien.

Shell signe un accord pour acquérir 35% des parts dans les blocs pétroliers angolais de Chevron, selon Bloomberg.

Anheuser-Busch Inbev investit 30 millions de dollars dans ses installations de Jacksonville.

Amrize va racheter l'entreprise américaine PB Materials, spécialisée dans les granulats.

KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking annoncent la création d'une coentreprise dans le domaine des actions.

Les principales publications du jour : Grenke…

D'Amérique du Nord

Eli Lilly et Nimbus s'allient pour développer une pilule contre l'obésité. Par ailleurs, Lilly serait proche d'un rachat de Ventyx.

Nvidia a fait savoir que ses prévisions de revenus optimistes publiées en octobre n'avaient fait que s'améliorer depuis.

Chevron a affrété une flotte de navires qui fait route vers le Venezuela, en tant que seul exportateur officiel depuis la chute de Maduro. Chevron qui préparerait par ailleurs, allié à Quantum Energy, une offre de 22 milliards de dollars pour les actifs internationaux de Lukoil, selon le FT.

La Chine examine l'acquisition par Meta, pour 2 milliards de dollars, de la start-up spécialisée dans l'IA Manus, selon le FT.

Marvell rachète XConn Technologies pour 540 millions de dollars.

Les principales publications du jour : Constellation Brands, Jefferies Financial, Albertsons…

D'Asie et d'ailleurs

La division de puces IA de Baidu, Kunlunxin, serait valorisée 2 MdsUSD dans le cadre de son introduction en bourse à Hong Kong, selon Bloomberg.

Samsung Electronics met à nouveau en garde contre une possible hausse des prix en raison d'un problème d'approvisionnement en puces mémoire.

Les principales publications du jour : vide…

