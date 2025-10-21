Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat ferme de 233 millions de dollars pour fournir aux forces aériennes américaines et à la Garde nationale aérienne les systèmes de détection infrarouge IRST21 Block II et leurs pièces de rechange.
Ces capteurs de recherche et suivi infrarouge longue portée permettent la détection passive de cibles aériennes, améliorant la conscience situationnelle et la rapidité de décision des pilotes. La version Block II intègre de nouvelles optiques, des processeurs avancés et des algorithmes optimisés, offrant une portée de détection accrue et une meilleure précision pour les engagements hors du champ visuel.
Cristin Stengel, directrice du programme IRST21, souligne que cette évolution 'assure aux pilotes un avantage décisif face aux menaces émergentes'. Le contrat marque le passage à la production en série après la validation opérationnelle par la marine américaine.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
