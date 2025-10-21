Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat ferme de 233 millions de dollars pour fournir aux forces aériennes américaines et à la Garde nationale aérienne les systèmes de détection infrarouge IRST21 Block II et leurs pièces de rechange.

Ces capteurs de recherche et suivi infrarouge longue portée permettent la détection passive de cibles aériennes, améliorant la conscience situationnelle et la rapidité de décision des pilotes. La version Block II intègre de nouvelles optiques, des processeurs avancés et des algorithmes optimisés, offrant une portée de détection accrue et une meilleure précision pour les engagements hors du champ visuel.

Cristin Stengel, directrice du programme IRST21, souligne que cette évolution 'assure aux pilotes un avantage décisif face aux menaces émergentes'. Le contrat marque le passage à la production en série après la validation opérationnelle par la marine américaine.