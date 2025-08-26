Logitech International S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de périphériques informatiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - accessoires de jeux (29,4%) : souris, claviers, casques, manettes de jeu, volants, contrôleurs de simulation, casques de jeux pour consoles, contrôleurs de jeux, etc. ; - claviers et combos (19,4%) ; - dispositifs de pointage (17,3%) : trackballs et souris ; - systèmes de vidéoconférence (13,7%) ; - caméras web (6,9%) ; - tablettes et accessoires (6,6%) ; - systèmes audio portatifs et pour PC (4%) : casques, écouteurs, systèmes musicaux sans fil, etc. ; - autres (2,7%) : notamment haut-parleurs mobiles et haut-parleurs pour PC. La commercialisation des produits est assurée au travers des magasins spécialisés. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31%), Amériques (43,3%) et Asie-Pacifique (25,7%).