UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 91 E (contre 80 E). 'Nous concluons, d'après notre suivi des prix, que la demande se maintient solidement - une exécution solide nous rassure' indique UBS.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 25 fois et un rendement de 1,5%.