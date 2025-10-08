Marché : vers une ouverture dans un certain attentisme

Les futures sur le CAC 40, en hausse de 10 points vers 7987, augurent d'une ouverture assez attentiste, alors que la crise politique française et ses possibles répercussions devraient rester au centre des attentions des investisseurs dans les prochains jours.



'Les investisseurs se préparent à une plus grande volatilité de l'euro et des marchés européens alors que la confiance dans la capacité de la France à se gouverner continue de s'éroder', avertit Nigel Green, le CEO de la société de conseil financier deVere Group.



Ce dernier voit le pays 'pris au piège d'un cycle de dysfonctionnements', considérant que 'sans majorité au Parlement et sans budget viable, la deuxième plus grande économie de la zone euro a perdu le cap à un moment critique pour la fragile reprise de l'Europe'.



Selon lui, diriger une grande économie sans un budget fonctionnel sape la crédibilité, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de la zone euro, et 'à moins que la coopération politique ne soit rétablie, les conséquences s'étendront bien au-delà de Paris'.



Nigel Green s'attend ainsi à ce qu'au cours des prochains mois, les gérants de portefeuille continuent à réduire leur exposition aux actifs libellés en euro, en se tournant vers le dollar et les bons du Trésor américains.



Au chapitre des statistiques du jour, seule est attendue la production industrielle allemande pour le mois d'août ce matin, avant le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), à paraitre après la clôture en Europe.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi a vu son AlphaMedix satisfaire à l'ensemble des critères d'évaluation principaux d'efficacité lors d'un essai de phase 2, dans les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP).



Legrand a réalisé l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 5 347 065 actions Cogelec (soit 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote), sur la base d'un prix de 29 euros par action.



Air Liquide a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des Etats-Unis et réalisera un investissement de près de 50 millions de dollars, ce qui renforcera significativement son ancrage au Texas.