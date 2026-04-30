Le géant américain du jouet, qui reste sur trois séances de suite dans le vert à Wall Street, a annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, surprenant les marchés avec un bénéfice net alors qu'une perte était anticipée, comme un an plus tôt. Cette performance s'explique toutefois par un élément exceptionnel d'ordre comptable.
Sur la période de janvier à mars, le groupe américain de jouets a enregistré un chiffre d'affaires de 862,2 millions de dollars, en hausse de 4% sur un an, ainsi qu'un bénéfice net de 61 millions de dollars, contre une perte de 40,3 millions un an plus tôt. Le consensus tablait pour sa part sur des revenus de 808 millions de dollars et une perte nette de 72 millions.
Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice atteint 20 cents, contre une perte de 2 cents un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient une perte de 21 cents.
Le PDG de Mattel, Ynon Kreiz, s'est félicité d'" un bon début d'année ", marqué par une progression des ventes et une demande des consommateurs jugée favorable. Il indique également constater une accélération du chiffre d'affaires au deuxième trimestre.
Fondateur de Jetix Europe NV, Ynon Kreiz est un homme d'affaires qui a été à la tête de 6 entreprises différentes et occupe actuellement le poste de président-directeur général de Mattel, Inc. et de président de Showmax Marketing. M. Kreiz est également membre du conseil d'administration de Warner Music Group Corp. et de l'UCLA Anderson School of Management et membre de la Business Roundtable.
Au cours de sa carrière, il a été président de Cortica Ltd, associé général de Balderton Capital (UK) LLP, directeur général de Maker Studios, Inc, président et directeur général de Jetix Europe NV et président et directeur général d'Endemol BV.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université de Tel-Aviv et d'un MBA de l'UCLA Anderson School of Management.
Mattel, Inc. est un fabricant mondial de jouets et un propriétaire de catalogues de franchises de divertissement pour les enfants et les familles. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'international et American Girl. Les segments Amérique du Nord et International vendent des produits dans toutes les catégories, bien que certains produits soient développés et adaptés à des marchés internationaux particuliers. Le secteur American Girl est un distributeur direct, un détaillant et un éditeur de livres pour enfants. Ses catégories de produits comprennent les poupées, les enfants en bas âge, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire, les véhicules, les figurines d'action, les jeux de construction, les jeux et autres. Ses marques comprennent Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas & Friends, UNO, Masters of the Universe et MEGA, ainsi que d'autres propriétés intellectuelles qu'elle possède ou qu'elle exploite sous licence en partenariat avec des sociétés de divertissement internationales. Son offre comprend du contenu cinématographique et télévisuel, des jeux et des expériences numériques, de la musique et des événements en direct. Ses produits sont disponibles dans plus de 150 pays.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.