MedExpress a choisi Quadient Impress

MedExpress, l'une des principales pharmacies en ligne au Royaume-Uni, a déployé Quadient Impress, la plateforme cloud d'automatisation des documents du Français.

Elle permet d'automatiser l'ensemble des communications sortantes, de la création du document jusqu'à sa diffusion numérique ou postale. La plateforme permet aux entreprises de numériser les tâches manuelles, de bénéficier d'une visibilité complète et de garantir la conformité réglementaire. En outre, elle permet de réduire le recours au papier, contribuant à diminuer les coûts, réduire les émissions de carbone et réallouer les ressources vers des activités à plus forte valeur ajoutée.



Chaque mois, jusqu'à un million de courriers sont automatiquement générés et envoyés via la plateforme.