Meta : HSBC maintient sa recommandation d'achat



HSBC maintient sa recommandation d'achat sur Meta avec un objectif de cours inchangé de 905 USD, basé sur un PER non-GAAP 2026e de 26 fois impliquant une hausse de 16,7 % par rapport aux niveaux actuels.



Lors de l'événement Connect 2025 de Meta (17 septembre 2025), Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a présenté trois nouveaux objets connectés dotés d'IA, en partenariat avec EssilorLuxottica.



Selon l'analyste, les perspectives liées aux innovations récentes sont encourageantes, en particulier les lunettes connectées.



Le bureau d'analyses note la présentation de plusieurs modèles de lunettes intelligentes, dont le haut de gamme 'Meta Ray-Ban Display'.



Un autre modèle, l'Oakley Meta Vangard, dédié au sport, offre des fonctions vidéo haut de gamme et l'intégration de l'IA.



Il est à noter que le modèle haut de gamme ' Display ' est la marque Meta en tête, tout en restant deuxième, derrière d'autres marques (Ray-Ban Meta et Oakley Meta) indique HSBC.



'Cela reflète peut-être l'importance que Meta accorde à l'opportunité de faire de ces lunettes intégrées au verre la principale plateforme informatique, remplaçant progressivement les smartphones' souligne HSBC.



D'après la note, le potentiel de croissance dans le marché des lunettes connectées est évalué à 151 milliards de dollars.