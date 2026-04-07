Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction, Michelin indique avoir finalisé l'acquisition du groupe texan Flexitallic, selon les conditions annoncées le 3 février, lui permettant d'accélérer la croissance de son activité Polymer Composite Solutions.
Basé à Houston, Flexitallic fournit des joints de haute performance pour des secteurs critiques tels que l'énergie et l'industrie chimique. Avec 17 sites dans le monde, il emploie environ 1 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 220 MUSD en 2025.
Selon Michelin, cette acquisition, financée par la trésorerie disponible et préservant ainsi la solide situation financière, élargit considérablement son portefeuille et sa présence sur le marché des joints, notamment en améliorant son accès à l'après-vente.
Le groupe français met en avant une "forte complémentarité stratégique, les deux parties partageant un même engagement en faveur de l'innovation et de la qualité des produits tout en opérant à l'échelle mondiale, créant ainsi de fortes synergies pour la croissance future".
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- vente et distribution de pneumatiques : notamment pneumatiques de remplacement, pneumatiques pour transport longue distance, pneumatiques de spécialités (destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues ;
- développement de solutions connectées : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de solutions composites polymères : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,8%), Europe (27,3%), Mexique et Amérique du Nord (36,7%) et autres (26,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.