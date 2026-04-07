Michelin finalise l'acquisition de Flexitallic

Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction, Michelin indique avoir finalisé l'acquisition du groupe texan Flexitallic, selon les conditions annoncées le 3 février, lui permettant d'accélérer la croissance de son activité Polymer Composite Solutions.

Basé à Houston, Flexitallic fournit des joints de haute performance pour des secteurs critiques tels que l'énergie et l'industrie chimique. Avec 17 sites dans le monde, il emploie environ 1 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 220 MUSD en 2025.



Selon Michelin, cette acquisition, financée par la trésorerie disponible et préservant ainsi la solide situation financière, élargit considérablement son portefeuille et sa présence sur le marché des joints, notamment en améliorant son accès à l'après-vente.



Le groupe français met en avant une "forte complémentarité stratégique, les deux parties partageant un même engagement en faveur de l'innovation et de la qualité des produits tout en opérant à l'échelle mondiale, créant ainsi de fortes synergies pour la croissance future".