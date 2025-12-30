Michelin, a annoncé, conformément à la décision du président de la gérance du 19 décembre 2025 et faisant application de la 14ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 16 mai 2025, une réduction de son capital. La Compagnie générale des établissements Michelin va procéder à l'annulation de 22 919 400 actions auto-détenues, soit 3,23% du nombre total de titres. La réduction de capital est effective au 30 décembre 2025.

