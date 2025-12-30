Michelin réduit son capital
Publié le 30/12/2025 à 18:08 - Modifié le 30/12/2025 à 18:27
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|28,29 EUR
|+0,25 %
|+1,43 %
|-11,04 %
|18:27
|Michelin réduit son capital
|29/12
|CAC40 : entre incertitudes et fêtes de fin d'année, l'attentisme s'impose à Paris
Publié le 30/12/2025 à 18:08 - Modifié le 30/12/2025 à 18:27
|18:27
|Michelin réduit son capital
|29/12
|CAC40 : entre incertitudes et fêtes de fin d'année, l'attentisme s'impose à Paris
|27/12
|À quoi ressemblent les entreprises familiales en France ?
|19/12
|Renault : plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 19 décembre 2025
|18/12
|MICHELIN : Jefferies toujours positif
|ZD
|18/12
|Renault : plus forte baisse du CAC 40 à la clôture de la séance du jeudi 18 décembre 2025
|18/12
|Renault : plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 18 décembre 2025
|17/12
|MICHELIN : Jefferies toujours à l'achat
|ZD
|16/12
|Renault : plus forte baisse du CAC 40 à la clôture de la séance du mardi 16 décembre 2025
|16/12
|Michelin CGDE : sur les rangs pour une acquisition à 1,2 milliard d'euros hors-pneu
|16/12
|Michelin ferait partie des acquéreurs potentiels de l'italien Alfa Gomma, selon le Corriere Della Sera
|DJ
|16/12
|MICHELIN : Opinion positive de Bernstein
|ZD
|12/12
|Renault : plus forte hausse du CAC 40 à la clôture de la séance du vendredi 12 décembre 2025
|10/12
|MICHELIN : Barclays conserve son opinion négative
|ZD
|10/12
|Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Ferrari, Vinci, EssilorLuxottica et Exosens
|10/12
|Avertissement sur les bénéfices de Michelin : AlphaValue/Baader Europe révise sa recommandation et ses prévisions
|MT
|10/12
|Est-ce que la Fed va nous mener en bas taux ?
|10/12
|Le point sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
|RE
|10/12
|Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
|RE
|09/12
|MICHELIN : Deutsche Bank reste à l'achat
|ZD
|09/12
|Michelin réduit ses prévisions mais maintient son attrait à long terme
|04/12
|Renault : plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120 à la clôture du jeudi 4 décembre 2025 -
|04/12
|Renault : plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 4 décembre 2025 -
|03/12
|Le fabricant de piles à hydrogène Symbio va réduire ses effectifs des deux tiers
|DJ
|03/12
|Forvia, Michelin et Stellantis trouvent un accord afin d'assurer la continuité de Symbio
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national