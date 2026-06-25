Les résultats sensationnels publiés hier soir par Micron remettent du baume au coeur à un secteur de l'intelligence artificielle un peu cabossé ces derniers jours. La robustesse des marchés actions sera très vite retestée, pas plus tard que cet après-midi, par une série de statistiques américaines importantes pour les pronostics d'évolution des taux d'intérêt.

Micron a publié hier soir des résultats qui en disent long sur le statut acquis par les puces mémoire dans l'écosystème IA. Ce segment jadis mal considéré est devenu un goulet d'étranglement dont l'importance transparaît en un seul chiffre : Micron a gagné (on parle de bénéfice net, pas de chiffre d'affaires) 28,2 milliards de dollars au cours du dernier trimestre écoulé. Pour vous donner une idée, ce chiffre était de 1,9 milliard de dollars un an avant. Pour vous donner une autre idée, TotalEnergies a gagné 13,7 milliards de dollars sur la totalité de l'année 2025. Tous les dirigeants de boîtes qui produisent de l'équipement destiné à fournir de la puissance de calcul sont prêts à vendre leurs enfants pour des puces mémoire, même si elles sont hors de prix et assemblées avec les pieds. Les résultats de Micron ont électrisé ses concurrents Samsung Electronics (+5%) et SK Hynix (+12%) ce matin. Ceci dit, il en faut peu pour les électriser en ce moment, vu qu'ils sont aussi surexcités qu'un jeune adulte devant une promo sur les peptides. SK Hynix a même des projets de cotation aux Etats-Unis dès cet été, histoire de surfer la vague au maximum.

En Europe, c'était un peu la foire hier. Les variations sont allées de -2,5% pour le WIG polonais à +1,5% pour le SMI suisse. A Paris, le CAC 40 a gagné 0,5%, tracté par ses valeurs cycliques au motif que la normalisation de la situation au Moyen-Orient fait baisser le pétrole, ce qui favorise la reprise de la circulation des gens, qui prennent l'avion Air France motorisé par Safran, logent dans des hôtels Accor, achètent des cosmétiques L'Oréal et des sacs Hermès en buvant des apéritifs anisés fournis par Pernod Ricard. En Allemagne, le DAX aurait bien aimé suivre le mouvement, mais il a été plombé (-0,6%) par le plongeon de son enfant chéri, Rheinmetall (-18,7% quand même), après l'abandon d'un programme de frégates par la marine allemande. Aux Etats-Unis, le Nasdaq 100 a perdu 0,4%, pour une troisième séance consécutive dans le rouge. Mais c'était donc avant Micron.

Les chiffres du fournisseur de puces mémoire ont déjà garanti un rebond du secteur technologique en Asie, tout en ancrant profondément dans le vert les contrats à terme sur indices américains, en vue de l'ouverture de Wall Street à 15h30. Mais pour que tout se passe bien, il faudra franchir l'écueil des statistiques macro américaines publiées à 14h30. Commandes de biens durables, revenus et dépenses des ménages et surtout inflation PCE. Cette mesure de l'inflation capte plus vite ce qui se passe pour les consommateurs que l'inflation CPI, et elle est moins volatile. La Fed l'utilise beaucoup pour déterminer les tendances économiques et calibrer ses projections de politique monétaire. Les économistes pensent que l'inflation a atteint 4,1% en mai, après 3,8% en avril. C'est trop, par rapport au niveau ciblé par la banque centrale.

La perspective d'un relèvement des taux américains est ce qui inquiète le plus les marchés actuellement. L'investisseur aime l'argent bon marché. Il voit donc d'un mauvais œil toute tentative de relever les coûts de financement. De ce point de vue, la baisse des cours de l'or noir, qui sont revenus à leur niveau d'avant-guerre, envoie un signal positif : quand le prix de l'énergie baisse, les projections d'inflation reculent et la banque centrale gagne de la souplesse pour éviter d'avoir à relever les taux. Le marché obligataire est remonté hier après avoir pris acte du reflux pétrolier. Les rendements se sont détendus (ils évoluent en sens opposé aux prix).

Donc pour résumer, comme dit ChatGPT, les résultats de Micron et la baisse du pétrole ont remis les marchés sur les rails de la hausse, mais il faut surveiller un éventuel dérapage de l'inflation américaine en début d'après-midi.

En Asie-Pacifique, les indices principaux du Japon et de la Corée du Sud, riches en valeurs liées à l'IA, progressent respectivement de plus de 4% et 6%, tractés par les champions locaux (Kioxia, SK Hynix…). Le Hang Seng est toujours en PLS (Enzo, sans lui mettre la pression, doit nous expliquer pourquoi dans son papier indices de la semaine à paraître). L'Australie, qui compte plus de banques que de technologiques dans ses entreprises phares, perd 0,4%. L'Europe est relativement prudente en préouverture, mais devrait ouvrir en légère hausse.

A Paris, le CAC 40 grappille 0,08% à l'ouverture, à 8389 points. C'est un peu plus compliqué pour le SMI (-0,2% à 14 088 points) et pour le Bel 20 (-0,03% à 5 670 points).

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : PIB T1 2026 (dernière estimation) (Etats-Unis)

14h30 : Revenus et dépenses des ménages mai 2026 (Etats-Unis)

14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 20 juin (Etats-Unis)

14h30 : Inflation PCE mai 2026 (Etats-Unis)

14h45 : Discours Fed — Michelle W. Bowman (vice-présidente Fed, supervision) (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 62 EUR.

ABB: Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 CHF.

Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 EUR.

Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 15 EUR à 13 EUR.

Domino's Pizza Group : JP Morgan démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 145 GBX.

Exail Technologies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 165 à 145 EUR.

Freenet : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 25 EUR.

Gecina : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 96 EUR à 90 EUR.

Holcim : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 CHF.

Italgas : Equita SIM passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 11,20 EUR.

Klépierre : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 EUR.

L'Oréal : Citi passe de neutre à achat en visant 435 EUR.

Lindt : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 81 660 CHF.

Lonza : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 670 à 720 CHF.

LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 606 EUR à 604 EUR.

NCAB Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 77 SEK à 100 SEK.

Pihlajalinna Oyj : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11,90 EUR à 13 EUR.

RWE : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 61,60 à 64,40 EUR.

Swatch Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 180 à 200 CHF.

Temenos Group : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 CHF.

Trigano : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 193 EUR à 187 EUR.

Vat Group : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 650 à 760 CHF.

Vusiongroup : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 220 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies commencera de nouveaux forages au Suriname. Le groupe prend par ailleurs 10% d'un important projet de gaz naturel à Abu Dhabi.

Airbus, Safran et Tikehau signent un accord pour la cession de la participation de Tikehau Capital dans Aubert & Duval.

Renault prévoit 800 suppressions de postes d'ingénierie en France.

Air Liquide investit 70 millions d'euros au Kazakhstan via un nouvel accord long terme d'approvisionnement en azote et air comprimé.

Crédit Agricole prendra 9,9% du capital de Banco de Crédito Social Cooperativo.

La justice européenne donne raison à Dassault Aviation dans l'affaire d'exclusion des jets d'affaires de la taxonomie verte.

Exosens obtient un financement de 140 millions d’euros de la BEI pour soutenir l’innovation dans l’industrie européenne de la défense et de la sécurité.

Le chiffre d'affaires de Trigano s'établit à 1,16 MdEUR au T3 2025-2026, en hausse de 1,6%.

Atos accélère son désendettement avec le refinancement de ses lignes de dette de premier rang, après son émission obligataire de 1 250 MEUR le 12 mai.

Bigben Interactive entre en négociations exclusives avec Modelabs en vue de la cession de sa filiale Bigben Connected.

Transgene présente des données précliniques de son vaccin innovant contre le mpox produit sur lignée cellulaire, TG-MVA.

Reworld Media devient UNIFY, avec cotation sous le mnémonique ALUNI à compter du 29 juin 2026 sur Euronext Growth Paris.

Hunyvers se finance auprès de Vatel Capital.

Forsee Power sélectionné par KONCAR pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie.

Les principales publications du jour: OVH.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Volkswagen cède 51% de son activité de moteurs diesel lourds à Bain Capital pour 7,4 MdEUR.

EasyJet rejette une nouvelle offre d'achat de Castlelake.

GSK lance une offre publique d'achat pour acquérir Nuvalent, spécialiste des traitements contre le cancer.

Intesa Sanpaolo participe au financement de près de 1,4 milliard d'euros accordé à Amplifon.

Rheinmetall plonge après l'annulation d'un contrat naval allemand.

Balfour Beatty remporte un projet de pôle énergétique de 325 millions de livres en Écosse.

OHB a levé 482 MEUR via une augmentation de capital qui pourrait être renforcée.

Le patron d'Adidas souligne que les maillots de l'Allemagne n'ont jamais autant la cote.

Hitachi Energy remporte un contrat de 770 millions d'euros auprès de Terna et de la tunisienne Steg pour les stations de conversion Elmed.

Un actionnaire de Barratt Redrow appelle le constructeur à accélérer ses rachats d'actions.

Les principales publications du jour: Hennes & Mauritz, Serco.

D'Amérique du Nord

Micron relève ses prévisions après un T3 fiscal solide, porté par la demande IA. Le titre prenait 16% hors séance.

Les grandes banques américaines (JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup…) ont augmenté leurs dividendes et leurs rachats d'actions après avoir réussi les derniers tests de résistance de la Fed.

OpenAI présente sa première puce d'IA conçue avec Broadcom afin d'optimiser les performances de ChatGPT et de ses autres modèles.

Qualcomm prévoit 15 milliards de dollars de ventes de puces pour centres de données d'ici 2029. Par ailleurs, le groupe élargit son partenariat avec Hugging Face pour l'inférence hybride en data center.

Hertz s'effondre de 41% après un avertissement.

Exxon et Chevron visées par une enquête fédérale américaine sur la flambée des prix de l'essence, selon Trump.

RTX décroche un contrat de 398,7 millions de dollars avec l'US Air Force.

Les PDG de Boeing, Lockheed Martin et Honeywell rencontrent Trump à la Maison-Blanche pour discuter de la production d'armements.

Anthropic affirme qu'Alibaba a accédé illégalement à ses modèles d'IA.

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics dément les rumeurs d'un plan de rachat d'actions de 90 000 milliards de wons (environ 51 milliards d'euros).

SK Hynix flambe après les bons résultats de son concurrent Micron.

Kioxia espère lancer une cotation aux Etats-Unis sous forme d'ADR au printemps 2027.

PetroChina doit commencer des forages en eau peu profonde au Suriname l'an prochain, selon un dirigeant.

Sony Pictures investit 100 millions de dollars dans Cosm et prend une participation minoritaire.

Les salariés de Hyundai Motor votent une grève, inquiets de l'arrivée de robots dans les usines.

NTT émet une obligation multidevises de 10,4 milliards de dollars.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.