Microsoft a annoncé lundi soir qu'il augmenterait son dividende trimestriel de huit cents, à 91 cents l'action, soit une hausse de 10% par rapport à celui qui avait été versé lors du trimestre précédent.
Le numéro un mondial des logiciels précise que ce coupon sera payé le 11 décembre aux actionnaires enregistrés en date du 20 novembre.
Le groupe de Redmond (Washington) ajoute avoir fixé au 5 décembre prochain la date de sa prochaine assemblée générale annuelle, qui se tiendra de façon virtuelle sous la houlette de son directeur général Satya Nadella et de sa directrice financière, Amy Hood.
Le titre Microsoft, qui affichait à la clôture d'hier soir des gains de 22% cette année contre +15% pour le Nasdaq, était attendu en hausse de 0,2% mardi matin à l'ouverture de la Bourse de New York.
Microsoft augmente son dividende trimestriel de 10%
Publié le 16/09/2025 à 14:36
