Bigben Interactive affiche un chiffre d'affaires de 284,5 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 (clos fin mars), en baisse de 1,2%, une croissance de 3% de la division Bigben Audio-Video / Telco ayant été plus que contrebalancée par un recul de 4,3% de Nacon Gaming.
Sur son seul 4e trimestre comptable, le groupe spécialisé dans l'univers du jeu vidéo a réalisé un chiffre d'affaires de 64,7 MEUR, quasi stable (+0,4% en comparaison annuelle), avec une croissance de 6,5% pour Bigben Audio-Video / Telco et un recul de 3,8% pour Nacon Gaming.
Plus précisément, si l'activité catalogue (nouveaux jeux) de Nacon a connu une nette progression de 33,2% au 4e trimestre, son back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) s'est inscrit en retrait de 25% avec une base de comparaison élevée.
Des provisions significatives et une restructuration chez Nacon
À l'issue d'un examen approfondi de la valeur des actifs de Nacon, celle-ci va comptabiliser des provisions significatives, portant notamment sur des dépréciations de goodwill et de certains jeux qui seront soit abandonnés, soit dépréciés selon leurs perspectives de vente.
Ces dépréciations, de nature non récurrente, pèseront lourdement sur les résultats annuels 2025/2026 du groupe, mais "n'affectent ni la dynamique opérationnelle du groupe, ni la poursuite de sa trajectoire de transformation", selon Bigben.
À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Nacon a engagé une revue stratégique approfondie de ses activités pour "rationaliser les investissements sur les projets les moins risqués et bâtir un modèle opérationnel solide et pérenne".
Dans ce cadre, Nacon a engagé un effort significatif de rationalisation de sa structure de coûts, accompagné d'un redimensionnement de ses effectifs, de façon à se doter d'une organisation plus agile, capable de gagner en efficacité structurelle de manière durable.
Bigben Interactive figure parmi les leaders européens de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo. Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception et distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo (56,4%) : manettes, volants, cartes mémoire, pistolets, etc. En outre, le groupe développe une activité d'édition de logiciels de jeux vidéo ;
- conception et distribution d'accessoires pour téléphones mobiles (33%) ;
- développement et vente de produits audio électroniques grand public (10,6%) : chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, radios, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (24,5%), Asie (4,6%) et Afrique (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.