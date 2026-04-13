Nemetschek dévisse sur une dégradation d'UBS

Nemetschek dévisse de 5,3% à Francfort, portant ainsi sa chute depuis le début de l'année à 37,5%, une dégradation de conseil chez UBS ce matin venant ajouter à la défiance des investisseurs envers le spécialiste allemand des logiciels pour l'industrie et la construction, dont le point d'activité trimestriel est attendu à la toute fin du mois d'avril.

Dans une note publiée ce matin, UBS dégrade son conseil sur Nemetschek de "neutre" à "vente", avec un objectif de cours à 12 mois ramené de 76 à 56 EUR, une nouvelle cible qui impliquait 9% de potentiel de baisse par rapport au cours de clôture de vendredi soir.



Un impact des contrats pluriannuels sous-estimé selon UBS...



"Nous pensons qu'il existe un risque que l'impact des contrats pluriannuels soit sous-estimé par la plupart des investisseurs et qu'à un moment donné, cet impact se transforme d'un vent porteur en un vent contraire à la croissance", prévient le broker.



UBS explique que des commentaires de la direction suggèrent que, l'année dernière, la croissance des ventes de son pôle Design a été dopée à hauteur d'environ 20 MEUR par l'impact des contrats pluriannuels.



Selon lui, cela signifie que, en supposant une durée moyenne de contrat de 3 ans et un taux de maintenance annuel de 33%, Nemetschek a comptabilisé environ 40 MEUR provenant de contrats pluriannuels qui auraient généré la moitié de ce montant s'ils avaient été signés sous forme de contrats d'un an.



"Cette année, ces mêmes transactions généreront environ 13 MEUR. Nemetschek doit donc compenser le manque à gagner d'environ 27 MEUR par rapport à l'année précédente et générer à nouveau le même vent porteur grâce à des contrats pluriannuels pour obtenir les mêmes résultats qu'en 2025", continue UBS, qui considère ceci comme "intenable".



...qui réduit ses estimations pour les exercices à venir...



Pour le pôle Design, UBS réduit son estimation de croissance à 5% en 2026 (contre 9% estimé précédemment), le 4e trimestre devant rester stable en glissement annuel, et table désormais sur une croissance de 6% en 2027 (contre 8% précédemment).



"Cela porte notre estimation de croissance organique du groupe à 12% cette année, inférieure à l'objectif de 14-15%. Notre BPA estimé pour 2026-2028 recule de 4 à 5%, et nous sommes désormais à 2-11% en dessous du consensus", ajoute le broker.



...et ne considère plus la prime de valorisation "justifiée"



Par ailleurs, UBS considère que la prime de valorisation de 40% en termes de ratio VE/EBITDA, dont bénéficie historiquement le titre par rapport à ses pairs, n'est plus justifiée, "étant donné que les accords pluriannuels ont créé un risque pour la pérennité de cette croissance, et que la communication concernant leur impact a été lacunaire".



"Avec un ratio VE/EBITDA de 11,4 fois 2027, nous obtenons une valorisation de 46 EUR, pondérée de manière égale avec un flux de trésorerie actualisé de 65,60 EUR, pour arriver à un objectif de cours de 56 EUR", poursuit-il, justifiant ainsi sa nouvelle position de "vente".