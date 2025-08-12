NN Group : UBS dégrade sa recommandation

UBS dégrade son conseil sur NN Group de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours rehaussé de 63 à 66,3 euros, une nouvelle cible ne laissant plus que 7% de potentiel de hausse pour le titre de la compagnie d'assurance néerlandaise.



Selon le broker, les multiples de valorisation et le rendement ne sont plus attractifs par rapport au secteur et à l'historique, malgré des relèvements de ses estimations d'OCG (génération de capital opérationnelle) et de rachats d'actions.

