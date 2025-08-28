Nvidia : HSBC confirme sa recommandation et maintient son objectif

HSBC confirme son conseil sur le titre Nvidia, avec une recommandation 'Conserver' inchangée et un objectif de cours maintenu à 200 USD.



Selon HSBC, les ventes du 2e trimestre 2026 à 46,7 milliards de dollars, sont ressorties conformes aux attentes du consensus et supérieures aux prévisions de la direction. Le broker ajoute que les perspectives pour le 3e trimestre, à 54 milliards de dollars, sont également en ligne avec les estimations.



Le bureau d'analyses souligne toutefois que l'absence de revenus liés aux exportations de puces H2O vers la Chine, en raison de l'incertitude géopolitique, limite la visibilité sur un éventuel catalyseur à court terme pour le titre.



'Nous voyons peu de marge de manoeuvre pour une nouvelle révision à la hausse des bénéfices ou un catalyseur du cours de l'action à court terme, à moins que nous n'ayons une visibilité accrue sur la hausse des prévisions de dépenses d'investissement CSP en 2026' indique le bureau d'analyse dans son étude du jour.



'Nous relevons de 3 % notre estimation du BPA pour l'exercice 2026 afin de refléter une légère amélioration des marges attendues, mais maintenons nos estimations pour l'exercice 2027 globalement inchangées' rajoute HSBC.



La note indique enfin que le maintien de l'objectif repose sur un PER de 31x pour l'exercice 2027, avec une anticipation d'environ 10% de potentiel de hausse.



L'analyste maintient sa notation ' Conserver ', car il estime que l'instabilité de l'offre à court terme et l'incertitude liée à la Chine resteront préoccupantes.

