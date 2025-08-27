Ce qui peut être considéré comme l'une des plus belles entreprises en Bourse actuellement n'arrive plus à surprendre le marché. Alors que Nvidia vient de publier les résultats de son second trimestre 2026, le titre recule d'environ 2%.

Une fois encore, Nvidia affiche des résultats solides. Le chiffre d’affaires progresse de 57% par rapport à la même période l’an passé et le bénéfice net par action ressort à 1,05 dollar, au-dessus du consensus fixé à 1,01 dollar. Pourtant, malgré ces performances au-dessus des attentes, l’action NVDA perd près de 2% dans les échanges post-clôture.

Avec ce deuxième rapport trimestriel de l’exercice 2026, Nvidia confirme une tendance : ses publications, aussi impressionnantes soient-elles, n’arrivent plus à étonner les investisseurs. Comme le montrent les données de Zonebourse (rubrique Agenda de la fiche valeur Nvidia), le taux de surprise sur le chiffre d’affaires trimestriel se réduit progressivement. Le marché semble désormais anticiper que Nvidia livrera systématiquement des résultats en ligne ou légèrement supérieurs aux attentes.

Dans ce contexte, le discours de Jensen Huang prend presque plus d’importance que les chiffres eux-mêmes. Le PDG, connu pour son enthousiasme et sa posture de visionnaire, reste un moteur de confiance et d’innovation pour Nvidia. Il devra cependant répondre à plusieurs questions sensibles, notamment sur la reprise des ventes de puces H20 destinées au marché chinois, dans un environnement marqué par des tensions commerciales persistantes entre Pékin et Washington.